Замість членства в ЄС Угорщина пропонує надати Україні "привілейоване партнерство"

Угорщина заявила, що не підтримує інтеграцію України до Європи, натомість рекомендує запропонувати Києву “привілейоване партнерство” з ЄС. Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини у четвер, 9 листопада.



У Будапешті висловлюють невдоволення українським законом про меншини, який, на думку угорської влади, обмежує права етнічних угорців користуватися їхньою мовою.



Цього ж дня міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанишина висловила впевненість, що Київ зможе подолати політичну опозицію Угорщини в цьому питанні. За її словами, українські та угорські чиновники разом працюють над змінами до відповідного закону, які рекомендувала раніше Єврокомісія.

Раніше цього тижня Європейська комісія рекомендувала 27 членам ЄС офіційно розпочати переговори про вступ з Україною, як тільки Київ виконає кілька умов, що залишилися, включаючи посилення гарантій для національних меншин.



“Будь-яка країна, яка ухвалює свідоме політичне рішення, в першу чергу, блокувати рішення щодо України, знайде (для цього) причину”, - сказала Стефанішина. - Сьогодні Угорщина зробила таку заяву. Ми розуміємо, що така заява є, але ми також розуміємо, що є діалог з Будапештом”.



До кінця року лідери ЄС мають вирішити, чи розпочати переговори про членство з Україною [та Молдовою], як тільки вони виконають необхідні для цього умови.



Стефанишина визнала, що залучитись підтримкою Угорщини наступного місяця буде викликом для України, але, мовляв, Київ вірить, що досягне успіху.



Минулого місяця прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що стратегія ЄС щодо війни в Україні “провалилася”, і він не бачить причин для того, щоб Угорщина надсилала гроші своїх платників податків на підтримку України.