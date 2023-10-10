Російські команди таки не гратимуть у відбірковому турнірі на юнацький Чемпіонат Європи УЄФА

Командам з Росії таки не дозволять взяти участь у відбіркових матчах на Чемпіонат Європи з футболу серед молоді до 17 років, після того як Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) змінила своє нещодавнє рішення, за яким російським командам знову було дозволено приєднатись до чемпіонату.

Про це УЄФА заявила у вівторок, 10 жовтня, після того як значна кількість федерацій-членів УЄФА виступили проти поновлення участі Росії у чемпіонаті.

УЄФА заборонила російським командам брати участь у своїх змаганнях невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року. Однак, 26 вересня цього року Спілка несподівано ухвалила рішення про пом’якшення цієї політики, згідно з якою всі національні та клубні команди країни не допускалися до міжнародних змагань, повідомляє агентство АР.

В останні кілька тижнів УЄФА розглядала можливість включити російські команди у свої чоловічі та жіночі юнацькі змагання, незважаючи на те, що вже було проведено жеребкування кваліфікаційних груп. Кожна група мала зіграти всі свої ігри протягом кількох днів в одній з визначених країн.

Такі кроки викликали рішучий спротив з боку Української асоціації футболу, а також розкол у виконавчому комітеті УЄФА — його віцепрезиденти з Англії, Польщі та Уельсу відмовилися підтримати пропозицію поновлення участі Росії. На додаток, щонайменше 12 із 55 федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться грати проти Росії.

Коментуючи своє рішення повернутися до заборони російським командам брати участь у змаганнях, УЄФА послалася на технічні причини, зазначивши у заяві, що “питання з порядку денного було знято через відсутність технічного рішення, щоб російські команди могли грати”.

Своєю чергою, генеральний директор Англійської футбольної асоціації Марк Баллінгем, якого цитує АР, заявив журналістам у штаб-квартирі УЄФА: “Ми дуже чітко заявили про Росію. Наскільки нам відомо, нічого не змінилося”.