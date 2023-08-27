"Якщо ви вірите в людяність, маєте бути на боці України". У Вашингтоні відбулася хода до Дня Незалежності України

У Вашингтоні в суботу, 26 серпня, відбулася хода до Дня Незалежності України. Активісти з України, США та інших країн, які підтримують Україну, пройшли маршем від Білого дому до памʼятника Тарасу Шевченку в американській столиці. Як зазначила під час акції посол України у США Оксана Маркарова, протягом серпня у різних містечках США відбулось близько сотні акцій до Дня Незалежності України, завдяки яким владі США та американцям нагадують, наскільки важливою є підтримка Києва. "Ми разом із громадою тут не тільки кажемо дякую нашому стратегічному партнеру, а також обговорюємо, які зараз є пріоритети для того, щоб ми не тільки цю підтримку втримали, але щоб вона збільшувалася", - сказала під час акції посол України у США Оксана Маркарова. Вона наголосила, що особливо важливо демонструвати підтримку Україні перед початком роботи Конгресу США після літньої перерви. "Нас відділяє кілька тижнів фактично від нового початку роботи Конгресу, наше завдання номер один - це зробити все для того, щоб Конгрес підтримав додатковий бюджет для України на останній квартал календарний цього року", - сказала Маркарова.

Ініціювала ходу організація US Ukrainian Activists (USUA). Її представники протягом півтора року від початку повномасштабної війни щодня виходили до Білого дому з прапорами України та закликали до підтримки. "Коли ми приходимо до Білого дому, у нас є програма з закликами, і ми також просимо американців і гостей країни сконтактувати з Білим домом, щоб зв’язатися з його представниками та просити їх продовжувати необхідну військову підтримку України, бо Україна досі потребує своєчасної військової допомоги", - розповіла президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська. Активістка каже, що не відчуває спаду підтримки України серед пересічних американців: "Ті американці, які проходять біля Білого дому, підходять до нас, і багато хто з них дякує, що ми там, і за те, що ми інформуємо про Україну. І ми відчуваємо величезну підтримку від усіх них".

До участі в акції долучилися представники благодійних організацій, які допомагають українцям та адвокують за Україну, зокрема United Help Ukraine та Razom for Ukraine, а також представники українських церков у США, які також займаються благодійністю. Отець Володимир Штеляк, настоятель Українського православного собору Святого Андрія у штаті Меріленд переконаний, що хоча Україна продовжує дуже важко виборювати власну незалежність, цього разу після перемоги вона буде остаточною. Отець розповів, що після 24 лютого 2022 року при храмі відкрили гуманітарний центр, який регулярно надсилає допомогу українцям. "Чого тільки ми не купували: турнікети, медичне обладнання, швидкі допомоги, та інше. Зараз у нас є новий проєкт: ми купуємо їжу в Україні прямо з фабрик і надсилаємо на передову. Намагаємося допомогти тим людям, які зараз в тяжкому стані", - розповів отець Володимир Штеляк.

В акції до Дня Незалежності України взяли участь і ветерани американської армії, які мають українське походження. "Наші ветерани за кожної нагоди намагаються заходити до офісу сенаторів або конгресменів, які працюють у комітеті Конгресу США зі Збройних сил або закордонних зв'язків, які займаються такими справами і можуть допомогти з виділенням коштів", - розповів ветеран повітряних сил США українського походження Яромир Оришкевич. За його словами, зараз головне прохання до американської влади - організувати якомога якісніше курси для українських пілотів на винищувача F-16. "Ми просимо, щоб їм дали найбільш інтенсивний вишкіл, щоб вони були такі вправні, щоб могли вчити американських пілотів чи іноземних пілотів, щоб вони могли швидше, ніж за 8 місяців, закінчити своє тренування, піти на поле бою і перемогти нашого ворога", - каже Оришкевич.

Висловити свою підтримку Україні долучилися також грузинські, литовські та білоруські активісти Вашингтона. "Для білорусів дуже важливо підтримувати незалежність та свободу України, бо в нас спільний ворог - це Росія. І поки не буде вільності в Білорусі та України, не буде безпеки у Східній Європі", - сказав учасник акції, представник білоруської громади Вашингтона Денис Баранов. Він розповів, що білоруси, які мешкають у Вашингтоні, намагаються допомагати українцям: "Нам важливо показати що білоруси по всьому світу підтримують Україну в боротьбі з російською агресією, і також нам важливо показати, скільки білоруси роблять для цієї перемоги. Багато наших волонтерів допомагають різним українським ініціативам, ми збираємо кошти для бійців, декілька людей допомагають в українських церквах та інших українських організації, які збирають гуманітарну допомогу для України".

Ходою разом з українцями пройшлися і представники інших національностей, які захотіли підтримати Україну.