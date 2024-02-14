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Розвідка Британії прокоментувала можливе використання Росією ракети «Циркон» для удару по Україні

Гіперзвукова ракета «Циркон» заявлена Росією як новітнє озброєння, якому «аналогів немає». Архівне фото Міністерства оборони Росії, 2019 року. Запуск ракеті "Циркон".
Гіперзвукова ракета «Циркон» заявлена Росією як новітнє озброєння, якому «аналогів немає». Архівне фото Міністерства оборони Росії, 2019 року. Запуск ракеті "Циркон".

Розвідка Великої Британії проаналізувала дані про використання Росією гіперзвукової ракети «Циркон» під час удару по Україні цього місяця, заявивши, що російські сили, ймовірно, «випробовують нову систему озброєнь в умовах реального конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості».

У розвідці посилаються на аналіз, проведений Київським Науково-дослідним інститутом судових експертиз, згідно з яким, «Росія вперше використала свою гіперзвукову ракету «Циркон» під час удару по Україні 7 лютого».

«На відео, де є уламки, можна побачити фрагменти двигуна і механізмів керування зі специфічними маркуваннями, які, згідно зі звітом, є характерними для ракети типу 3М22 «Циркон», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зауважила, що ракета «Циркон» спочатку розроблялася для використання російським флотом. При цьому там зазначили, що Росія не має у Чорному морі кораблів, здатних нести ці ракети, тому виникає питання щодо способу їх запуску.

«Ймовірно, для цього була пристосована російська система берегової оборони К-300 наземного базування. Якщо її використання підтвердиться, це стане серйозним викликом для української ППО через її швидкість і маневреність», – йдеться у повідомленні.

Масованої ракетної атаки РФ 7 лютого зазнали шість регіонів України. За даними місцевої влади, загинули 6 людей, понад 40 постраждали.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія 7 лютого здійснила кілька хвиль атак території України, застосувавши 64 ударних БПЛА, крилатих, балістичних і зенітних керованих ракет. Українські військові збили 29 ракет і 15 «Шахедів».

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Гіперзвукова ракета «Циркон» заявлена Росією як новітнє озброєння, якому «аналогів немає». Перший пуск, за офіційною інформацією, було зроблено у жовтні 2020 року, а випробувальних пусків – загалом менше десятка.

Ось що заявляє про ракету агресор:

  • гіперзвукова протикорабельна крилата ракета, призначена для ураження кораблів і наземних об’єктів;
  • має повітряно-ракетний двигун і здатна маневрувати;
  • вага бойової частини – 300-400 кг;
  • дальність польоту – до 1000 км;
  • розвиває швидкість до 9 Маха (близько 2,7 км/с) (власне, тому її і називають гіперзвуковою);
  • «Циркон» не здатні перехопити будь-які системи ППО і ПРО.

Проте експерти скептично ставляться до заявлених характеристик «Цирконів». Більше про це читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії.

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“Українські пілоти дуже сильні”, – пілот ПС ЗСУ “Фантом”. Відео

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“Українські пілоти дуже сильні”, – пілот ПС ЗСУ “Фантом”

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