“Одна з цілей моєї поїздки до Вашингтона цього разу – зустрітися із членами Конгресу, які є скептичними щодо продовження допомоги Україні. Я скажу їм, що в інтересах нацбезпеки США – забезпечити перемогу України й поразку Росії у війні”, – колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.