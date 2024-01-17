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США

“Це послабить альянс між США та Європою”, – колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Відео

  • Голос Америки
“Це послабить альянс між США та Європою”, – колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Відео
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“Це послабить альянс між США та Європою”, – колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Відео

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“Одна з цілей моєї поїздки до Вашингтона цього разу – зустрітися із членами Конгресу, які є скептичними щодо продовження допомоги Україні. Я скажу їм, що в інтересах нацбезпеки США – забезпечити перемогу України й поразку Росії у війні”, – колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен.

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