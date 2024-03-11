Орбан: Трамп не даватиме гроші Україні, якщо переможе на виборах

БУДАПЕШТ, 11 березня (Reuters). Колишній лідер США Дональд Трамп не дасть грошей на допомогу Україні у боротьбі з Росією, якщо знову переможе на виборах президента, і це прискорить припинення війни, заявив після зустрічі з Трампом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан, який підтримує прагнення свого давнього союзника повернутися в Білий дім, зустрівся з Трампом у Флориді в п'ятницю. "Він не дасть жодної копійки на українсько-російську війну, і тому війна закінчиться, - сказав Орбан державному телебаченню ввечері в неділю. - Оскільки очевидно, що сама Україна на ногах встояти не може".

"Якщо американці не дадуть грошей і зброї, а також європейці, то ця війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, європейці не зможуть самі цю війну фінансувати, і тоді війна закінчиться", - каже посадовець.

Орбан відмовився надсилати Києву зброю та підтримував тісні економічні зв’язки з Москвою після вторгнення російських військ в Україну в 2022 році. Востаннє він зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні в Китаї, незважаючи на зусилля Європейського Союзу щодо ізоляції Москви.

Орбан сказав, що це "інша справа", якими мирними перемовинами завершиться війна після перемир'я, і як буде створено стабільну та безпечну Європу, але спочатку треба досягнути миру, і "він (Трамп) має для цього засоби".

У заяві представників кампанії Трампа не згадується Україна, вказується, що на зустрічі йшлось про питання, що стосуються обох країн, включаючи безпеку кордонів. Європейські лідери вже давно хвилюються, що наступне президентство Трампа означатиме зменшення підтримки США як України, так і трансатлантичного військового альянсу НАТО.

Речник Кремля Песков сказав, що не має що додати до заяви Орбана і відзначив, що сама заява не містила багато деталей.