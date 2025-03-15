Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яка фінансує Голос Америки (оновлено)

Президент Дональд Трамп у п’ятницю підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM), материнської компанії Голосу Америки, Радіо Свобода та інших міжнародних мовників США, що фінансується урядом, повідомляється на сайті Білого дому.

Мережі USAGM поширюють програми 64 мовами серед приблизно 427 мільйонів людей щотижня через радіо, телебачення, інтернет та соціальні мережі.

Скорочення USAGM та ще шістьох інших федеральних агентств здійснюється в рамках дій адміністрації, спрямованих на зменшення бюрократії, мовиться в указі.

"Цей указ продовжує скорочення елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними", — йдеться в указі, оприлюдненому пізно ввечері в п'ятницю.

В указі мовиться, що "нестатутні компоненти та функції наступних державних установ повинні бути ліквідовані в максимальному ступені відповідно до чинного законодавства", і такі організації мають скоротити виконання своїх статутних функцій і зв’язаного з ними персоналу "до мінімальної кількості та функцій, які вимагаються законом".

Наказ містить вказівки агенціям, що, зокрема, фінансують музеї та бібліотеки, а також тим, що займаються розвитком громад і проблемами безпритульності.

Після повернення на посаду президента Трамп обрав колишню телевізійну ведучу Карі Лейк директоркою Голосу Америки. Перед тим, як вступити на посаду, Лейк була призначена Трампом старшою радницею USAGM.

Лейк заявила, що її завданням є "навести порядок" в організації. Днями вона повідомила у мережі Х (колишня Twtter), що вирішила "скасувати дорогі та непотрібні контракти на трансляцію новин для Агентства глобальних медіа США, включаючи контракти на десятки мільйонів доларів з Associated Press, Reuters і Agence France-Presse".

Раніше Лейк звинувачувала мейнстрімові ЗМІ в упередженості проти Трампа.

Голос Америки, організація створена у 1942 році для протидії нацистській пропаганді, є міжнародним медіа-мовником, який здійснює мовлення майже 50 мовами в інтернеті, на радіо та телебаченні.

Крім Голосу Америки Агентство США з глобальних медіа здійснює нагляд та фінансує, зокрема, Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода та Радіо Вільна Азія.

Наказ про скорочення USAGM є останнім кроком Трампа щодо зменшення федеральної бюрократії, завдання, яке він в основному доручив технологічному мільярдеру Ілону Маску та його Департаменту з питань ефективності уряду (DOGE).

Деякі республіканці звинуватили Голос Америки та інші медіа, що фінансуються державою, в упередженості щодо консерваторів.

Минулого місяця Маск підтримав заклик закрити Голос Америки та Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода у своїй публікації на своїй платформі соціальних мереж X.

У своїй промові на конференції консерваторів (Conservative Political Action Conference) Лейк сказала, що, хоча вона розуміє заклики до повного демонтажу Голосу Америки, але вона вірить, що організацію можна покращити і вона має важливу місію доносити позицію США у світі.