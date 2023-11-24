Трюдо розкритикував канадських і американських опонентів допомоги Україні та пообіцяв ЗСУ 11 тисяч автоматів і 9 мільйонів патронів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні 60 мільйонів доларів військової допомоги, включаючи понад 11 тисяч автоматів і понад 9 мільйонів патронів. Він також розкритикував канадських і американських політиків, які, опонуючи допомозі України, повторюють, каже Трюдо, тези російської пропаганди.

Заяви прозвучали під час спільної пресконференції Трюдо з європейськими лідерами на саміті Канада-ЄС.

Джастін Трюдо наголосив, що Україна продовжує потребувати підтримки союзників для оборони від Росії.

Водночас прем’єр висловив занепокоєння ситуацією у Конгресі США та заявами окремих канадських політиків.

“Особливо тривожно спостерігати посилення правої риторики в Сполучених Штатах з МАГА-консерваторами, а також у Європі від деяких правих політиків і партій, які починають відмовлятися від підтримки України, повторюючи російську дезінформацію”, – сказав Трюдо про прихильників колишнього президента США Дональда Трампа.

Джастін Трюдо засудив консерваторів за голосування проти законопроєкту про імплементацію угоди про вільну торгівлю з Україною.

Трюдо додав, що раніше підтримка України не була політичною дискусією в Канаді, а усі місцеві партії відстоювали Україну.

Зараз, за його словами, “всі канадці мають бути стурбовані, коли Консервативна партія Канади відвернулися від історії, відвернулися від наших друзів і союзників, відвернулися від нас, відвернулися від міжнародного порядку, заснованого на правилах, і нашої підтримки Статуту ООН”.

Трюдо відзначив, що така ситуація “різко зростає по всьому світу”.

Обидві процитовані заяви Трюдо прозвучали під час саміту Канада-ЄС 2023.

А у спільній заяві сторони підтвердили стратегічне партнерство та наміри розвивати співробітництво, "щоб скористатися можливостями нашого часу та відповісти на нагальні виклики".

"Ми твердо стоїмо разом у прагненні миру, стабільності та процвітання у світі, в тому числі в Україні та на Близькому Сході", - йдеться у першому абзаці заяви.

У частині заяви про глобальні пріоритети також наголошено: "Наша підтримка України непохитна. Ми однозначно засуджуємо загарбницьку війну Росії".

Канада та ЄС засвідчили непохитну відданість Україні, включаючи справедливий і стійкий мир, заснований на міжнародному праві, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Лідери пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля та співпрацю з Україною та іншими країнами, щоб забезпечити якнайширшу міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру та ключових принципів і цілей української Формули миру.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, працюватимемо над задоволенням негайних військових і оборонних потреб України та забезпечуватимемо необхідні довгострокові зобов’язання щодо безпеки, поки Україна продовжить свою євроатлантичну інтеграцію", - йдеться у заяві.