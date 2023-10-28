Щонайменше 32 людини загинули, 14 зникли безвісти через пожежу на вугільній шахті. Казахстан націоналізує сталеливарну компанію

Щонайменше 32 людини загинули і 14 вважаються зниклими безвісти в результаті пожежі на вугільній шахті в Караганді у Казахстані. За повідомленням Reuters, причиною пожежі імовірно став вибух метану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 жовтня національним днем жалоби та наказав уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією ArcelorMittal Temirtau – місцевим підрозділом зареєстрованої у Люксембурзі сталеливарної компанії ArcelorMittal.

Уряд країни і компанія також підтвердили, що працюють над завершенням угоди щодо націоналізації компанії, яка керує найбільшим сталеливарним заводом країни, повідомляє Reuters.

Казахстан, за твердженням уряду, наразі веде переговори з потенційними інвесторами.

Транснаціональна компанія ArcelorMittal, зареєстрована в Люксембурзі – другий за величиною виробник сталі у світі, пише АР.

Компанія заявила, що призупинила роботу вугільних шахт на 24 години для перевірок безпеки та обіцяє допомогу постраждалим.

Кабінет міністрів Казахстану висловив невдоволення нездатністю ArcelorMittal виконати свої інвестиційні зобов'язання, оновити обладнання та подбати про безпеку працівників після серії смертельних аварій.

Видання France 24 нагадує, що на об'єктах ArcelorMittal трапилося вже декілька смертельних для шахтарів катастроф, компанію регулярно звинувачують у недотриманні норм безпеки та охорони навколишнього середовища.

Пожежа у Караганді стала однією з найбільш смертоносних в історії Казахстану.