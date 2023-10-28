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Щонайменше 32 людини загинули, 14 зникли безвісти через пожежу на вугільній шахті. Казахстан націоналізує сталеливарну компанію
Щонайменше 32 людини загинули і 14 вважаються зниклими безвісти в результаті пожежі на вугільній шахті в Караганді у Казахстані. За повідомленням Reuters, причиною пожежі імовірно став вибух метану.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 29 жовтня національним днем жалоби та наказав уряду припинити інвестиційну співпрацю з компанією ArcelorMittal Temirtau – місцевим підрозділом зареєстрованої у Люксембурзі сталеливарної компанії ArcelorMittal.
Уряд країни і компанія також підтвердили, що працюють над завершенням угоди щодо націоналізації компанії, яка керує найбільшим сталеливарним заводом країни, повідомляє Reuters.
Казахстан, за твердженням уряду, наразі веде переговори з потенційними інвесторами.
Транснаціональна компанія ArcelorMittal, зареєстрована в Люксембурзі – другий за величиною виробник сталі у світі, пише АР.
Компанія заявила, що призупинила роботу вугільних шахт на 24 години для перевірок безпеки та обіцяє допомогу постраждалим.
Кабінет міністрів Казахстану висловив невдоволення нездатністю ArcelorMittal виконати свої інвестиційні зобов'язання, оновити обладнання та подбати про безпеку працівників після серії смертельних аварій.
Видання France 24 нагадує, що на об'єктах ArcelorMittal трапилося вже декілька смертельних для шахтарів катастроф, компанію регулярно звинувачують у недотриманні норм безпеки та охорони навколишнього середовища.
Пожежа у Караганді стала однією з найбільш смертоносних в історії Казахстану.
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Історія ізраїльтянина, який воює за Україну. Відео
Ізраїльтянин Ар’є Бен Єгуда з березня 2022 року воює за Україну. Тричі поранений, має кілька військових нагород від президента Зеленського і генерала Залужного. Коли він почув про напад ХАМАСу на його країну, то першим літаком повернувся додому.
Ізраїль розпочав наземну операцію в Секторі Гази
Ізраїль розпочав розширену наземну операцію в суботу після того, як протягом ночі було виведено з ладу комунікації та створено майже інформаційну блокаду в Секторі Гази посиленим бомбардуванням та артилерійським обстрілом.
Ізраїль заявив, що піхота та бронетехніка зайшли в Газу за підтримки «масованих» ударів з повітря та моря. Завдано ударів по тунелях ХАМАСу, які є ключовою ціллю в його кампанії з придушення групи території, що контролює Газу.
Вибухи від безперервних авіаударів освітлювали небо над містом Газа протягом кількох годин після настання темряви в п’ятницю. Ізраїльські військові заявили, що розширюють наземні операції на території, подаючи сигнал про наближення повного вторгнення в Газу.
Ізраїльська влада заявила, що має знищити ХАМАС після рейду ХАМАСу на півдні Ізраїль 7 жовтня.
Кількість загиблих серед палестинців перевищила 7300, повідомляють представники органів влади автономної території, якою керує ХАМАС.
Міністерство охорони здоров'я Гази, яке відстежує жертви, у четвер опублікувало детальний список, включаючи імена та ідентифікаційні номери.
На окупованому Західному березі річки Йордан понад 110 палестинців були вбиті внаслідок насильства та ізраїльських рейдів з початку війни три тижні тому.
За даними ізраїльського уряду, під час вторгнення ХАМАСу в Ізраїлі було вбито понад 1400 людей, у тому числі щонайменше 310 солдатів.
Щонайменше 229 заручників були захоплені в Газу, пізніше четверо заручників були звільнені.
- Голос Америки
Підозрюваного у масовій стрілянині в штаті Мен знайшли мертвим
Влада штату Мен оголосила, що чоловіка, звинуваченого у вбивстві 18 людей у боулінгу та ресторані на початку цього тижня, знайшли мертвим у п’ятницю ввечері.
Тіло 40-річного Роберта Карда було виявлено біля річки приблизно в 10 милях від містечка Льюїстон, де відбулася стрілянина, із вогнепальним пораненням, якого, ймовірно, він завдав самим собі, заявив комісар із громадської безпеки штату Мен Майкл Сошук на пресконференції в п’ятницю ввечері.
Протягом пошуків імовірного вбивці, що тривали протягом двох днів, багато мешканців тихої мальовничої місцевості на півночі США, жили у напрузі й боялися залишати свої домівки, повідомляє зі штату Мен телеканал CNN.
Пізно ввечері у середу підозрюваний резервіст армії США Роберт Кард зайшов у боулінг центр Just-In-Time Recreation та зробив низку пострілів із напівавтоматичної зброї.
Потім, за даними влади, він перемістився до розташованого неподалік бару Schemengees Bar & Grille, де через 12 хвилин зробив ще серію пострілів.
Поліція повідомила, що у боулінг клубі загинуло семеро людей, восьмеро - у ресторані, ще троє померли пізніше внаслідок вогнепальних поранень у місцевих лікарнях. Тринадцять осіб отримали поранення.
За даними поліції, Роберт Кард нещодавно повідомив, що він мав проблеми з психічним здоров’ям.
Масові стрілянини у США, коли вбили чотирьох або більше людей, стали звичайним явищем і зросли з початку пандемії Ковід-19 з 2020 року.
За даними Gun Violence Archive, у 2022 році в країні зафіксували 647 масових стрілянин, у 2023 році прогнозується 679, виходячи з тенденцій станом на липень цього року.
Озброєні напади відбувалися в найбільш публічних місцях — у церквах, школах, синагогах, торгових центрах, продуктових магазинах, ресторанах.
У п’ятницю біля Білого дому приспустили прапори. Президент Джо Байден вкотре закликав до жорсткішого регулювання зброї.
У США Конституція гарантує право на володіння зброєю. Положення Основного закону дозволяє широке володіння вогнепальною зброєю і стримує Конгрес від ухвалення обмежень щодо контролю над зброєю.
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