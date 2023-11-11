Світові лідери закликають Ізраїль до стриманості у Смузі Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 10 листопада, схвально оцінив згоду Ізраїля запровадити щоденні “гуманітарні паузи” у бойових діях у північній частині Смуги Гази й закликав Ізраїль вжити додаткових заходів для запобігання подальшій шкоді палестинським цивільним. Про це повідомляють американські ЗМІ.

“Надто багато палестинців вбито. Надто багато постраждалих за останні тижні, і ми хочемо зробити все можливе, щоб запобігти шкоді їм та максимізувати допомогу, яку вони отримують”, - заявив Блінкен спілкуючись з журналістами в Індії в п'ятницю.

Своєю чергою президент Франції Емануель Макрон заявив британській мережі BBC, що бомбардування Гази “не має виправдання”, й закликав Ізраїль припинити вбивати дітей та жінок у секторі.

“Де-факто – сьогодні бомблять мирних жителів – де-факто. Цих немовлят, цих жінок, цих старих людей бомбардують і вбивають. Тож для цього немає ні підстав, ні легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися”, - заявив Макрон в ексклюзивному інтерв’ю британській мережі.

Водночас Макрон визнав право Ізраїля на самозахист й засудив терористичні вчинки ХАМАСу. На думку Макрона, припинення вогню є “єдиним рішенням” у війні Ізраїля з ХАМАСом.

Своєю чергою, офіційні особи США наразі утримувалися від прямих вимог щодо припинення вогню, хоч і виступили за запровадження “гуманітарних пауз” та сприяли доправленню міжнародної допомоги у Газу.

Агенції ООН стверджують, що гуманітарна криза в Газі поглиблюється, оскільки кількість загиблих серед цивільного населення зростає, кількість вбивств співробітників гуманітарних організацій ООН досягає безпрецедентного рівня, цілі квартали зрівняні з землею під безжальними бомбардуваннями, а мільйони людей не можуть отримати необхідні продукти харчування, воду та ліки, повідомляє Голос Америки.

Тим часом Саудівська Аравія у суботу, 11 листопада, провела об’єднаний арабсько-мусульманський саміт з огляду на ситуацію в Газі.

На саміт вперше за 11 років прилетів президент Ірану Ебрагім Раїсі. Зустріч президента Ірану та наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана стала першою відтоді, як дві країни відновили дипломатичні відносини у березні 2023 року, після розриву, який тривав з 2016 року.

Підсумкова резолюція події закликала до припинення вогню та засудила “ізраїльську агресію проти Смуги Гази”.