Збройні сили США, Франції та Британії відбили масовану атаку хуситів

Збройні сили США, Франції та Британії збили десятки безпілотників у районі Червоного моря протягом ночі та в суботу після того, як підтримувані Іраном єменські хусити здійснили напад на вантажне судно Propel Fortune та американські есмінці в регіоні, повідомляє Reuters.

Військовий речник угруповання Ях'я Сареа заявив у телевізійній промові в суботу, що вони поцілили по вантажному судну та "кількох військових есмінцях США в Червоному морі та Аденській затоці за допомогою 37 безпілотників".

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що американські військові та коаліційні сили збили щонайменше 28 БПЛА над Червоним морем рано в суботу.

"Жодне судно ВМС США чи коаліційних сил не було пошкоджено під час нападу, а також не було жодних повідомлень про збитки від комерційних кораблів", — йдеться в заяві CENTCOM.

Раніше в суботу CENTCOM заявив, що військові реагували на широкомасштабну атаку на кораблі в Червоному морі та Аденській затоці.

"БПЛА мали на меті створити "безпосередню загрозу для торговельних суден, ВМС США та кораблів коаліції в регіоні", - йдеться в дописі на платформі X.

Французький військовий корабель і винищувачі також збили чотири бойові безпілотники, які просувалися до військово-морських суден, що належали місії European Aspides у регіоні, йдеться у заяві французької армії.

"Ця оборонна акція безпосередньо сприяла захисту вантажного судна True Confidence під прапором Барбадосу, яке було вражене 6 березня і буксирується, а також інших комерційних суден, що проходять транзитом у цьому районі", — цитує французьких військових Reuters.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що його військовий корабель HMS Richmond приєднався до союзників у відбитті атаки хуситського безпілотника, заявивши, що ніхто не постраждав або не отримав збитків.

"Минулої ночі HMS Richmond використав свої ракети Sea Ceptor, щоб збити два ударні безпілотники, успішно відбивши ще одну незаконну атаку підтримуваних Іраном хуситів", — заявив міністр оборони Грант Шаппс в мережі X.

"Сполучене Королівство та наші союзники продовжуватимуть вживати заходів, необхідних для порятунку життів і захисту свободи судноплавства", - додав міністр.

У середу троє моряків були вбиті під час ракетного удару хуситів по судну True Confidence. Це були перші жертви серед цивільного населення відтоді, як угруповання почало атакувати судноплавний шлях.

Саріа сказав, що хусити продовжуватимуть свої напади, "доки агресія не припиниться і не буде знято облогу палестинського народу в секторі Газа".