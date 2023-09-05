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Салліван: Досягти повного консенсусу щодо заяви по Україні на саміті G20 складно через Росію
Через присутність Росії за столом переговорів на саміті G20, країнам буде важко досягти абсолютного консенсусу у формуванні спільної заяви стосовно України. На цьому наголосив радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван на брифінгу у Білому домі у вівторок, 5 вересня.
При цьому він наголосив, що США та партнери чітко відстоюють погляд на цю війну, як на незаконну російську агресію, але донесення розуміння цього до інших країн у світі є результатом значних дипломатичних зусиль.
“Той факт, що більшість членів Генеральної Асамблеї ООН продовжують дотримуватись позиції, що війна Росії є незаконною та порушує Статут ООН і що ця війна повинна закінчитися на умовах, які відповідають Статуту ООН – це результат місяців жорсткої дипломатії Сполучених Штатів і наших партнерів, і він продовжує відображати міжнародні настрої щодо цього питання”, – підкреслив Салліван.
Він [Джо Байден, - ред] продовжуватиме наголошувати, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, щоб ці принципи були втілені в життяДжейк Салліван
Радник з питань національної безпеки президента США також наголосив, що незаконна війна Росії проти України має руйнівні соціальні та економічні наслідки для усього світу.
“Найбідніші країни планети несуть основний тягар”, –наголосив Салліван і додав, що президент США на саміті закликатиме до справедливого та міцного миру, заснованого на повазі до міжнародного права, принципів Статуту ООН, принципів територіальної цілісності та суверенітету.
“Він [Джо Байден, - ред] продовжуватиме наголошувати, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, щоб ці принципи були втілені в життя”, – сказав Салліван.
Білий дім розраховує на підтримку допомоги для України у Конгресі
Він заявив, що адміністрація США провела конструктивні розмови на двопартійній основі в обох палатах Конгресу і висловив впевненість у новому фінансуванні підтримки для України.
“Не буду говорити про запевнення, але були конструктивні розмови. Вони були позитивні і суттєві. Ми очікуємо, що зможемо досягти надання пакетів допомоги, які дозволять Україні отримати те, що їй потрібно”, – зауважив радник з питань національної безпеки президента США.
Коментуючи питання журналістів про можливі поставки зброї для Росії з Північної Кореї, Салліван наголосив, що Росії доводиться звертатися до такої країни, як Північна Корея, щоб зміцнити свою обороноздатність у війні, яка, як очікувала сама Росія, триватиме близько тижня.
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Китай вивчає досвід російської війни в Україні для підготовки вторгнення на Тайвань – аналітики
Жорстока війна Росії проти України матиме глибокий вплив на китайське стратегічне мислення щодо Тайваню та військову трансформацію КНР у найближчі роки, вважає Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного з вашингтонських дослідницьких центрів. Такий прогноз ексепрт озвучив на своїй власній платформі Futura Doctrina.
Генерал у відставці Мік Раян вважає, що війна в Україні стала “серйозним тривожним сигналом для стратегів”, у тому числі для керівництва Китайської Народної Республіки. А ситуація в Україні (та особливо реакція Заходу на війну), на його думку, змусять змінити підходи китайських військових стратегів.
КНР, каже Мік Раян, імовірно “засвоїть уроки України та застосує їх до більш складного випадку вторгнення на Тайвань у найближчі роки”.
Водночас генерал припускає, що китайці “здивовані відносною некомпетентністю російської стратегії та російських військових операцій”.
У статті “Чого Китай навчився з української війни. І що це означає для Заходу” Мік Раян зазначає, що боротьба України стала джерелом великої кількості звітів і документів, які досліджують уроки війни. Це відіграє важливу роль для урядів і військових інституцій у коригуванні власної стратегії та військових інвестицій.
Стосовно ситуації в Україні, уряди швидко приймали рішення щодо допомоги, натомість більше часу було витрачено на доставку такої допомоги. Час, які і географія, стає ще більш цінним ресурсом для Китаю у разі тайванського сценарію, вважає Раян.
Крім того, Китай використає наявний час для нарощування виробничої потужності щодо озброєння, оскільки і Росія, і Україна використали таку кількість боєприпасів, палива та військової техніки і такими темпами, яких у Європі не було з часів Другої світової війни.
При цьому, за винятком американського виробництва артилерійських боєприпасів, жодна країна ще не оголосила про розширення промислових потужностей для заміни матеріальних засобів і боєприпасів, що надсилаються в Україну.
Важливою складовою буде і розуміння союзників ворога.
“Китайці, ймовірно, також візьмуть до уваги, що Захід не бажав залучати своїх громадян воювати на боці українців”, – каже Раян.
Загрозливі дії Китаю свідчать про підготовку до війни – Атлантична рада
Про скурпульозне вивчення Китаєм російської війни в Україні говорять й інші експерти. Так, аналітики Atlantic Council кажуть: уроки, які Пекін виніс із вторгнення в Росію в Україну, а також з огляду на контрнаступ України, можуть створити основу для кризи навколо Тайваню в найближчі кілька років.
Загалом загрозливі жести китайської армії, військова риторика та інші недавні дії, на думку експертів Atlantic Council, схожі на підготовку до війни.
Китай вивчає вплив санкцій та спільні дії союзників – Foreign Affairs
Видання Foreign Affairs раніше цього року також стверджувало: Пекін засвоїв важливі уроки з українського досвіду. Зокрема, щодо санкційної кампанії Заходу та впливу такої "економічної зброї", яка цілком може бути спрямована проти самого Китаю.
Але ще більшим уроком стало не так питання економіки, як дипломатії та відносин. "Ймовірно, найважливішим уроком із поточного конфлікту є життєва важливість коаліцій", - йдеться у статті Foreign Affairs.
На важливості геополітичних уроків нинішньої війни для Китаю наголошувало і видання Defense One. А отримані уроки російсько-української війни "сформують власне майбутнє Китаю", пише видання.
Китай буде вивчати ворога, знаючи про прорахунки Путіна в Україні – Раян
Досвід президента Путіна та його помилкові уявлення про українців може переконати Сі Цзіньпіна, що йому потрібно більше інвестувати в розуміння мотивів тайванців і їхньої готовності протистояти будь-якому силовому об’єднанню, вважає генерал у відставці Раян.
Україна довела: якість людей має значення. Як і російські поразки, зумовлені також низькою якістю професійних військових, пише австралійський генерал. За його оцінками, розвиток військових лідерів залишається інституційною проблемою у Китаї.
Китайська армія приділяє значну увагу політичній освіті особового складу, а у китайських призовників з раннього віку виховують потребу вірити в необхідність “звільнення” Тайваню.
Обидві сторони постійно навчаються та адаптуються. Частина цієї битви за адаптацію зосереджена на технологіях, які втім не можуть бути ефективними без людського фактору, тож підтримка нових ідей та навчання також виходять на передній план.
Крім того, Росія продемонструвала світу, що відбувається, коли від лідера, який веде війну, приховують фактичну інформацію, про що говорила і Авріл Гейнс, директорка національної розвідки США.
Ядерна риторика Путіна, котра пори очевидний блеф, гарантувала певне стримування Заходу, може підштовхнути китайців до подальших інвестицій у свої сили ядерного стримування, вважає Мік Раян.
Роль лідерства у розбудові коаліції
Щоденні промови президента Володимира Зеленського, його візити на поле бою та виступи на великих міжнародних зібраннях мали вагоме значення для західної підтримки, тож лідер Китаю розглядатиме, як запобігти такому впливу з боку тайванського лідера.
Підсумовуючи про стан готовності Китаю до війни та причини, через які країна ретельно вивчає досвід війни в Україні, Мік Раян каже: “Їхнє навчання та адаптація не обов’язково повинні зробити їх ідеальними. Їм просто потрібно бути трохи кращими за своїх супротивників”.
Як повідомляв Голос Америки, війна Росії проти України дала чимало уроків світовій спільноті.
Зокрема, колишній командувач Cил спеціальних операцій армії США Кеннет Тово заявив під час слухань комітету Сенату США зі збройних сил, що Сили спецоперацій армії США винесли зокрема уроки в питанні інформаційних операцій.
Він зауважив, що успіх України у протистоянні російським інформаційним операціям зокрема відбувся за підтримки США.
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес своєю чергою розповів, чого Захід вчиться на прикладі війни в Україні.
Навчатися з українцями та від українців порадили країнам альянсу НАТО автори звіту «Чи буде східний фланг готовий до бою?» Стримування до 2030 року».
Вони приділили особливу увагу у ньому вивченню українського досвіду та конкретним урокам з України.
- Голос Америки
США відпрацьовують з ЄС нові санкції проти РФ у відповідь на зближення Росії та КНДР
Цього тижня делегація високопоставлених посадовців ЄС, Сполученого Королівства та США відвідають ОАЕ, щоб обговорити ефективне впровадження спільних санкцій. Про це повідомив на заступник речника Держдепу США Ведант Пател.
“Це частина нашої ширшої дипломатичної взаємодії з низкою країн-партнерів, щоб обговорити, як колективно продовжувати притягувати Російську Федерацію до відповідальності за її агресивну війну в Україні”, — наголосив Пател на брифінгу у вівторок, 5 вересня.
Відповідаючи на питання про реакцію США на ймовірний візит лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії та військову співпрацю між КНДР та РФ, Пател додав, що Сполучені Штати пильно слідкують за ситуацією і готуються до нових спільних санкцій із союзниками.
“Це незаконна та несправедлива агресивна війна в Україні, і ви бачили, як ми раніше вживали відповідних заходів. І, звісно, ми відповідним чином відкалібруємо нашу відповідь із союзниками та партнерами, і, за потреби, вживемо відповідних заходів”, — сказав заступник речника Держдепу США.
Представник Державного департаменту США зауважив, що запроваджені санкції вже ускладнили доступ РФ до необхідних матеріалів та зброї і саме тому Росія змушена поглибилювати стосунки з Іраном та КНДР.
“Завдяки нашим впровадженим обмеженням та їхнім наслідкам, Росія змушена відчайдушно шукати по всьому світу зброю, яку можна використати у війні в Україні”, — заявив він.
Американський Конгрес повертається до роботи: чого чекати Україні? Відео
Конгрес США повертається з літніх канікул. Частина республіканців хочуть почати розслідування щодо імпічменту президента Байдена. Чи можуть республіканці таки розпочати цю процедуру, і як це пов'язано із погодженням і бюджету, і фінансування для України?
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США прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди, – Ведант Пател. Відео
Сполучені Штати прагнуть повернути Росію до виконання Чорноморської зернової угоди. Про це заявив на брифінгу у вівторок Ведант Пател, заступник речника Держдепартаменту США. Він також додав, що Сполучені Штати цінують зусилля партнерів і зокрема Туреччини, які намагаються переконати Росію.
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