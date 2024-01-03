Столтенберг про закупівлю країнами НАТО 1000 ракет для Patriot: "Російські удари по українських мирних жителях показують важливість ППО"

НАТО допоможе придбати європейським союзникам до 1000 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot для посилення захисту їхніх територій на тлі нових масованих ударів Росії по Україні.

Агентство з підтримки та закупівель альянсу заявило, що підтримає групу країн, включаючи Німеччину, Нідерланди, Румунію й Іспанію, у купівлі ракет GEM-T (Guidance Enhanced Missiles). Ця зброя, які, як зазначає компанія-виробник Raethon, призначена для захисту від "тактичних балістичних ракет, крилатих ракет або літаків противника".

Генсек альянсу Єнс Столтенберг привітав рішення: "Ця інвестиція демонструє силу трансатлантичного оборонного співробітництва та відданість НАТО гарантуванню безпеки наших людей".

"Російські ракетні та безпілотні удари по українських мирних жителях, містах і селищах показують, наскільки важлива сучасна протиповітряна оборона. Розширення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої", - додав він.

Контракт на суму 5,5 мільярда доларів було укладено з COMLOG, спільним підприємством між американською компанією Raytheon і німецькою компанією MBDA, розташованим у Шробенхаузені, Німеччина.

Через такий великий обсяг замовлення буде створено завод з виробництва ракет Patriot у Німеччині, йдеться у повідомленні НАТО.

В альянсі також нагадали, що після початку повномасштабної війни Росії проти України НАТО розгорнула ракетні батареї Patriot для захисту своїх союзників на своєму східному фланзі, й також країни НАТО також поставили в Україну системи Patriot і "мають намір і далі зміцнювати оборону України".

У статті використано матеріали Reuters