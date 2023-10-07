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Як родина Степаненків допомагає реабілітаційному центру Львова збирати кошти на обладнання для лікування дітей. Відео

  • Голос Америки
Як родина Степаненків допомагає реабілітаційному центру Львова збирати кошти на обладнання для лікування дітей. Відео
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Як родина Степаненків допомагає реабілітаційному центру Львова збирати кошти на обладнання для лікування дітей. Відео

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Голос Америки стежив за історією родини Степаненків з минулого року, коли мама з донькою зазнали жахливих травм і ампутацій на другому місяці війни, після російського обстрілу вокзалу у Краматорську. Фото 12-річної дівчинки Яни без двох ніжок, на руках у лікаря, облетіло увесь світ. Кілька тижнів тому родина, що походить з Донеччини, повернулася в Україну після реабілітації у США. Вони оселилися у Львові, і допомагатимуть місцевому реабілітаційному центру збирати кошти на обладнання для лікування дітей, травмованих війною. Після повренення з ними знову зустрілись Омелян Ощудляк і Юрій Данкевич.

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