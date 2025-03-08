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Стармер обговорив прем'єром Австралії участі його країни у "коаліції бажаючих" для допомоги Україні

Австралійський солдат під час спільних навчань з десантування в Індонезії, середа, 13 листопада 2024 р. (AP Photo/Trisnadi)
Австралійський солдат під час спільних навчань з десантування в Індонезії, середа, 13 листопада 2024 р. (AP Photo/Trisnadi)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу обговорив питання України зі своїм австралійським колегою Ентоні Альбанезе та привітав його зобов’язання розглянути можливість внеску в «Коаліцію бажаючих» для України, повідомляє Reuters з посиланням на речника британського прем'єра.

Офіс британського прем'єра повідомляє, що Стармер "з нетерпінням чекає зустрічі начальників оборонних відомств у Парижі у вівторок "для обговорення кризи".

Як повідомляв Голос Америки, Велика Британія, Франція та інші країни активізують свої зусилля в «коаліції бажаючих» і прагнутимуть залучити США до своєї підтримки України, сказав він у неділю.

Наступна зустріч для обговорення дій коаліції має відбутися у Парижі у вівторок. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив газеті Le Figaro, що Париж і Лондон хочуть запропонувати місячне перемир'я між Росією та Україною "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі".

Виступаючи на пресконференції незабаром після зустрічі лідерів, Стармер сказав, що було узгоджено чотири пункти:
продовжити надавати військову допомогу Україні, посилювати економічний тиск на Росію, наполягати, що будь-який тривалий мир має забезпечувати суверенітет і безпеку України і Україна має бути присутня на будь-яких мирних переговорах.

Згідно з цим планом, після укладання мирної угоди потрібно зміцнити обороноздатність України для стримування будь-якого майбутнього вторгнення. Для цього буде створено «коаліцію охочих», що гарантуватиме мир після досягнення угоди.

Цього тижня прем’єр-міністр Австралії заявив, що його уряд розгляне пропозицію направити війська в Україну в рамках багатонаціональних миротворчих сил.

Представники Білого дому підтвердили різке припинення всієї військової допомоги США Україні через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп мав гарячу суперечку зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

На пресконференції в Сіднеї у вівторок Ентоні Албанезе наголосив, що його країна продовжує підтримувати Україну, яку впродовж понад 10 років атакує Росія.

"Ми підтримуємо президента Зеленського та хоробру боротьбу народу України за захист свого природного суверенітету", — сказав Альбанезе.

Албанезе сказав, що Австралія, яка вже внесла 1,5 мільярда доларів США, з яких 1,3 мільярда доларів прямої військової допомоги, "готова допомогти" і він "відкритий для розгляду" пропозиції у наданні своїх військових для підтримки миру.

Австралійський прем'єр підкреслив тоді, що не було жодної конкретної пропозиції, і що це питання наразі обговорюються.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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Історичне досягнення українців на Іграх Нескорених у Канаді.Відео

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Історичне досягнення українців на Іграх Нескорених у Канаді

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