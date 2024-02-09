Сполучені Штати ввели санкції на торгівлю діамантами РФ, на виконання рішення G7

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило у четвер, 8 лютого, про заборону імпорту до США певних категорій алмазів, видобутих в Росії.

Першою чергою заборона стосуватиметься непромислових алмазів, видобутих в Росії, незалежно від того, чи вони зазнали суттєвої обробки й були перетворені на інший товар у третій країні, зазначено у повідомленні на сайті Міністерства фінансів.

Заборона набирає чинності 1 березня 2024 року, й спочатку поширюватиметься на непромислові алмази вагою 1,0 карат або більше, зазначено у розпорядженні OFAC. З 1 вересня 2024 року, заборону буде розширено на непромислові алмази вагою 0,5 карата або більше.

OFAC також запровадив заборону на імпорт ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, які походять з Росії, або які було експортовано з РФ, з 1 березня 2024 року.

На Росію припадає приблизно третина світового постачання алмазів, пишуть оглядачі.

Запровадивши теперішні санкції, Сполучені Штати вжили кроків на виконання зобов’язань, які взяли на себе у грудні 2023 року країни G7 (США, Канада, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Євросоюз як “неперерахований” член).

У цьому питанні США рушили за Європейським Союзом, який запровадив власну заборону раніше у січні, зокрема піддавши санкціям найбільшого російського виробника алмазів групу компаній “Алроса”.

Ці санкції розроблялися вже два роки, і це зайняло стільки часу, тому що дуже складно розробити структуру, якої кожен у галузі міг би ефективно дотримуватися

Як нагадує мережа CNN, незабаром після початку війни в Україні, США та Велика Британія заборонили прямий імпорт необроблених алмазів з Росії. Однак, ця заборона не стосувалася діамантів, огранованих та відшліфованих в інших країнах світу.

Ситуація змінилася, коли на початку січня 2024 року країни ЄС і G7 заборонили пряму закупівлю непромислових алмазів у Росії. Наступним кроком, починаючи у березні, стануть обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

З вересня 2024 року має бути запроваджено схему сертифікації, яка дозволятиме перевірити походження діамантів, а усі алмази, які походять з Росії, навіть оброблені деінде у світі, будуть заборонені до продажу у ЄС та G7.

До санкцій на російські алмази також приєдналася Швейцарія, повідомило раніше агентство Reuters. Країна, яка послідовно підтримувала й попередні санкційні пакети Євросоюзу від початку російської війни проти України, долучилася до 12-го пакету санкцій, запровадженого ЄС у грудні 2023 року.

За оцінками аналітиків, запровадження санкцій на російські алмази призведе до серйозних змін у функціонуванні індустрії діамантів, адже це вимагатиме запровадження нових вимог щодо прозорості та відстеження походження продукту в історично мало прозорій галузі, пояснює CNN.

“Ці санкції розроблялися вже два роки, і це зайняло стільки часу, тому що дуже складно розробити структуру, якої кожен у галузі міг би ефективно дотримуватися”, — сказав аналітик алмазної галузі Пол Зімніскі, якого цитує мережа.

Однак, як саме працюватиме система санкцій на російські алмази, поки не зовсім зрозуміло, адже ланцюги їх постачання зазвичай довгі та складні, проходячи крізь різноманітних посередників у багатьох країнах, перед тим, як потрапити до кінцевого споживача.

Відстежувати російські алмази, які часто мають менші розміри, продаються у великих кількостях й змішуються з каменями з інших країн, може бути складно. Відтак уряди та бізнес ще напрацьовують систему відстеження і перевірки походження алмазів.

Тим часом великі компанії готуються й адаптуються до нових умов. Tiffany і Richemont (належать LVMH), після початку війни в Україні заявили про припинення постачання російського каміння, додає CNN. Своєю чергою компанія Dimexon запровадила більш ретельний контроль транзакцій та почала покладатися на прямі комерційні відносини з окремими гірничодобувними компаніями.

Втім, на думку Пола Зімніскі, якого цитує CNN, в результаті цих змін, у середньостроковій та довгостроковій перспективі діамантова галузь “буде відчувати дефіцит постачання”.