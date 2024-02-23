“Ласкаво просимо на Місяць”: США вперше з 1972 року здійснили посадку космічного апарата на поверхню Місяця

Космічний корабель, побудований і керований техаською компанією Intuitive Machines, здійснив посадку біля південного полюса Місяця у четвер, 22 лютого, повідомляє агентство Reuters.

Відтак, вперше за понад півстоліття американський космічний апарат здійснив посадку на поверхню Місяця, а також вперше в історії таку посадку було здійснено приватною компанією.

Вперше за понад півстоліття США повернулися на Місяць. Вперше в історії людства комерційна компанія, американська компанія, запустила та очолила подорож туди.

Шестиногий роботизований посадковий апарат без екіпажу, який отримав назву “Одіссей”, здійснив посадку приблизно о 18:23 за Вашингтоном (01:23 ночі 23 лютого за Києвом), про це повідомили представники Intuitive Machines та американського аерокосмічного агентства NASA під час спільної вебтрансляції приземлення з центру управління місією Intuitive Machines у місті Г’юстон, штат Техас.

Агентство NASA, яке відправило на Місяць декілька дослідницьких приладів космічним кораблем, привітало посадку як велике досягнення на шляху до своєї мети відправити декілька комерційних космічних кораблів у наукові розвідувальні місії на Місяць перед запланованим поверненням туди астронавтів наприкінці цього десятиліття.

Адміністратор NASA Білл Нельсон привітав Intuitive Machines, а також компанію SpaceX Ілона Маска, яка запустила “Одіссей” власною ракетою Falcon 9 з космічного центру Кеннеді у Флориді, разом з програмою NASA з комерційних запусків на Місяць, зазначивши, що вони “здійснили посадку всього життя”, повідомляє телеканал CBS News.

“Вперше за понад півстоліття США повернулися на Місяць”, — цитує Нельсона CBS News. - “Вперше в історії людства комерційна компанія, американська компанія запустила та очолила подорож туди. І це день, який демонструє силу та перспективність комерційного партнерства NASA”.

“Який тріумф! ... Цей подвиг є гігантським стрибком вперед для всього людства”, - додав Нельсон.

Проблеми зі зв’язком одразу після приземлення викликали питання про те, чи міг посадковий апарат зазнати ушкоджень або якихось інших перешкод.

Під час заходження на посадку та зниження виникла проблема з автономною навігаційною системою космічного корабля, яка вимагала від інженерів на землі застосувати неперевірене резервне технічне рішення в останній момент.

Також знадобився деякий час після передбачуваного зникнення радіозв’язку, щоб відновити зв’язок із космічним кораблем і визначити його долю на відстані приблизно 384 000 км від Землі.

Коли зв’язок нарешті було відновлено, сигнал був слабким, підтверджуючи, що посадковий модуль приземлився, але, згідно з вебтрансляцією, точний стан і орієнтація апарату не були одразу зрозумілі.

“Наше обладнання перебуває на поверхні Місяця, і ми ведемо трансляцію, тож вітаємо команду Intuitive Machines”, — сказав керівник місії Intuitive Machines Тім Крейн в центрі управління місією, цитує Reuters.

Пізніше ввечері компанія опублікувала повідомлення на своїй сторінці в мережі X, що диспетчери польотів “підтвердили, що “Одіссей” перебуває у вертикальному положенні та починає надсилати дані”.

Історична місія “Одіссея”

Здійснення приземлення є “основною проміжною метою, але мета місії полягає в тому, щоб займатися наукою, отримувати зображення і так далі”, сказав Томас Зурбухен, колишній керівник наукового відділу NASA, який керував створенням комерційної програми агентства для посадки на Місяць.

Посадка “Одіссея” 22 лютого стала першим контрольованим спуском американського космічного корабля на поверхню Місяця з часів “Аполлона-17” у 1972 році, яким на Місяць прибула остання пілотована місія NASA з астронавтами Джином Сернаном і Гаррісоном Шміттом.

Донині космічні апарати лише чотирьох інших країн здійснювали посадки на Місяць - Радянський Союз, Китай, Індія та Японія, яка доправила свій космічний апарат на Місяць лише минулого місяця. Сполучені Штати — єдина країна, яка коли-небудь відправляла на поверхню Місяця людей.

“Одіссей” доправив на Місяць набір наукових інструментів і технологічних демонстрацій для NASA та кількох комерційних клієнтів, призначених для роботи протягом семи днів на сонячній енергії до того, як сонце зайде над місцем посадки біля полюса.

Початок ери “Артеміди”

Прибуття “Одіссея” ознаменувало першу в історії “м’яку посадку” на Місяць комерційно виготовленого та експлуатованого транспортного засобу та першу подорож в рамках місячної програми NASA “Артеміда”, завдяки якій США мають намір знову доправити астронавтів на Місяць до того, як Китай висадить туди свій власний космічний корабель з екіпажем.

NASA планує запустити свій перший корабель з екіпажем “Артеміда” наприкінці 2026 року в рамках довгострокових безперервних досліджень Місяця, та як крок на шляху до можливих польотів людини на Марс. Ініціатива зосереджена на південному полюсі Місяця частково тому, що там існує замерзла вода, яку можна використовувати для підтримки життя та виробництва ракетного палива.

Очікується, що велика кількість малих посадкових апаратів, таких як “Одіссей”, прокладуть шлях у рамках програми NASA з комерційного доставлення інструментів і обладнання на Місяць з меншими витратами, порівняно з традиційними підходами американського космічного агентства до створення та запуску таких апаратів.

Однак, більша залежність від менших, менш досвідчених приватних підприємств пов’язана з ризиками.

Минулого місяця посадковий модуль іншої компанії Astrobotic Technology зазнав аварії на шляху до Місяця незабаром після запуску.

Несправність посадкового модуля Peregrine компанії Astrobotic стала третьою невдалою спробою приватної компанії досягти Місяця після невдалих зусиль компаній з Ізраїлю та Японії.