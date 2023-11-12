У Середземному морі розбився військовий літак США - загинуло 5 американців

У Середземному морі під час тренувальної місії розбився військовий літак. П'ятеро американських військовослужбовців загинули. Про це з посиланням на Європейське командування збройних сил США (EUCOM) повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Селдін.

За повідомленням EUCOM, інцидент стався 10 листопада у східній частині Середземного моря "під час звичайної повітряної місії з дозаправлення у повітрі в межах військового тренування".

Європейське командування ЗС США раніше зазначало, що виліт був тренувальним, а будь-які ознаки ворожої діяльності - відсутні. Причини події з'ясовують.

ВМС США посилили свою присутність у Середземному морі після атаки на Ізраїль 7 жовтня угруповання бойовиків ХАМАСу, що визнано урядом США терористичним.

На початку листопада на Близький Схід прибула авіаносна ударна група USS Dwight D. Eisenhower, до складу групи входить ракетний крейсер USS Philippine Sea, а також есмінці USS Mason і USS Gravely.

У Середземному морі "Ейзенхауер" і кораблі, що його супроводжували, приєдналися до авіаносної ударної групи USS Gerald R. Ford, яка прибула в регіон 10 жовтня. До складу групи, крім самого авіаносця, входять ракетний крейсер USS Normandy і чотири есмінці класу Arleigh Burke.

5 листопада США перекинули на Близький Схід атомну субмарину типу Ohio. Більшість підводних човнів такого типу здатні нести на борту міжконтинентальні балістичні ракети Trident.