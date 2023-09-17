У США страйкують автовиробники. Як це може вплинути на економіку?

У США страйкують профспілки компаній з виробництва автомобілей. Вперше в історії одночасно працювати відмовляються працівники трьох найбільших американських автовиробників – компаній Ford, Stellantis та General Motors (GM) – де працює понад 150 тисяч людей, зазначає Guardian. Головною вимогою є підвищення зарплат працівників на 40% протягом наступних 4 років.

Експерти вважають, що страйк навряд чи призведе до суттєвого економічного спаду у США, адже частина працівників автоіндустрії, охоплена профспілкою, не є критично великою з точки зору американської економіки загалом. Також як зазначив президент профспілки Об'єднаних працівників автомобільної промисловості Шон Фейн, якого цитує CNN, "ми не збираємось руйнувати економіку... ми збираємося зруйнувати економіку мільярдерів".

При цьому страйк, залежно від його тривалості, може призвести до втрати мільярдів доларів для економіки країни, а також до масових звільнень. За повідомленнями ABC News, у Ford 600 працівникам заводу у штаті Мічиган, які збирають автомобілі, наказали не приходити на роботу минулої п'ятниці.

GM планує тимчасово зупинити роботу близько 2 тисяч працівників у штаті Канзас наступного тижня. Компанії посилаються на "хвильовий ефект" від страйку, який має вплив по всьому ланцюгу автовиробництва.

"Ми неодноразово казали, що ніхто не виграє від страйку, і що наслідки виходять далеко за межі наших співробітників на заводі та негативно впливають на наших клієнтів, постачальників і громади, де ми ведемо бізнес", - йдеться в заяві GM, яку цитує ABC News.

За оцінками Сема Фіорані, віцепрезидента глобального прогнозування ринку автомобілів компанії AutoForecast Solutions, місячна зупинка трьох автовиробників призведе до зменшення виробництва на приблизно 500 тисяч одиниць. За даними сайту Statista.com, у 2022 році у США загалом було продано приблизно майже 14 мільйонів легкових і легковантажних автомобілів.

Окремі аналітики навіть бачать певні позитивні наслідки від зупинки виробництва. Так, попри свій негативний вплив, тривалий страйк міг би дати GM необхідний час для розв'язання проблем з лінійкою електромобілів компанії.

У той час як Ford і Stellantis представляють кілька оновлених моделей двигунів внутрішнього згоряння цієї осені, GM зосереджується на електромобілях, плануючи запустити або збільшити виробництво щонайменше п'ять нових моделей. Однак, компанія останнім часом намагалася подолати збої у виробництві електробатарей для своїх машин, а також розв'язати інші проблеми у логістичних ланцюжках своєї лінійки електромобілів, зазначає Reuters.

Протягом останніх місяців у країні до страйків вдавались працівники логістики, кінематографу, готельна індустрія та сфера дозвілля.

При цьому у Конгресі триває політичне протистояння довкола бюджету США на наступний фіскальний рік. Якщо законодавцям не вдасться домовитись до 30 вересня, це призведе до так званого "шатдауну" або тимчасового закриття уряду й різноманітних державних служб.

Страйк автопрацівників США також відбувається на тлі оголошення Євросоюзу 13 вересня про початок розслідування субсидіювання у китайській електромобільній промисловості, звинуваченій в антиринкових практиках і наповненні світових ринків "штучно" дешевими електромобілями, передає CNBC.