Політична боротьба в США посилюється, попри те, що уряд залишається відкритим

Уряд США залишається відкритим завдяки тому, що законодавцям вдалось домовитись про продовження фінансування до середини листопада, але політична боротьба між республіканськими лише посилилася.

Конгресмен-республіканець із Флориди Метт Ґетц заявив, що цього тижня він спробує усунути спікера Палати представників Кевіна Маккарті, лідера республіканської більшості в Палаті представників. Це сталося після того, як Маккарті під час різкого повороту в суботу привітав майже одностайне голосування законодавців-демократів за законопроєкт про тимчасове фінансування уряду.

«Я думаю, що нам потрібно зірвати пластир. Я думаю, що нам потрібно рухатися далі з новим керівництвом, яке заслуговує на довіру», – сказав Ґетц CNN. Він звинуватив Маккарті в тому, що той не виконав зобов’язань, даних крайньо правому крилу республіканців, коли Маккарті став спікером у січні. Ці обіцянки включали скорочення державних витрат до допандемічного рівня 2020 року та неприймання ключового законодавства із голосами демократів.

Але Маккарті, як видається, не стурбований намірами Ґетца, сказавши в ефірі CBS: «Я виживу. Він більше зацікавлений в тому, щоб отримати телеінтерв'ю, ніж у тому, щоб щось зробити. Він хотів підштовхнути нас до "шатдауна"», що, за словами Маккарті, призвело б до затримки виплати зарплати військовослужбовцям, які проживають у виборчому окрузі Ґетца.

У Білому домі президент-демократ Джо Байден засудив суперечки серед законодавців-республіканців. Він сказав, що вони повинні дотримуватись угоди, яку він уклав кілька місяців тому з Маккарті щодо загальної межі витрат на фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня, проти якої консервативні республіканці заперечували і відтоді намагалися зменшити її далі.

«Мені набридло грати на грані, — сказав Байден і закликав прийняти бюджет на наступний рік. — Я ніколи не бачив, щоб республіканський Конгрес — або будь-який інший Конгрес діяв таким чином... Я рішуче закликаю своїх друзів-республіканців у Конгресі не чекати. Припиніть ігри. До роботи».

Тим часом Ґетц в ефірі ABC News сказав про Маккарті: «Не існує майже жодної обіцянки, яку б він не порушив».

Маккарті просунув спонсоровані республіканцями заходи із різким скороченням витрат останніми днями, але всі вони не отримали підтримки в Палаті представників, часто тому, що найбільш крайні праві законодавці в республіканській фракції вимагали ще більших скорочень.

Але з наближенням часткового припинення роботи уряду опівночі суботи Маккарті проштовхнув закон, прийнятний для більшості законодавців-республіканців, але не для найбільш консервативного блоку.

«У кімнаті має бути дорослий, — сказав Маккарті після голосування в Палаті представників. — Я збираюся керувати із (думкою про те), що найкраще для цієї країни. Я збираюся бути консерватором, який буде робити все для американської громадськості. Що б там не було, нехай буде так, тому що я вірю в те, що в Америку не треба припиняти вірити. Я не збираюся бути зобов’язаним тому, хто зображує та робить щось інше».

Більшість із 221 республіканців у Палаті представників, де загалом 435 законодавців, все ще підтримують Маккарті як спікера, тому Ґетцу не вистачає більшості з необхідних 218 голосів для обрання іншого лідера палати.

Представник Майкл Лоулер, республіканець з Нью-Йорка, сказав ABC, що скарги Ґетца на Маккарті були «промовами оманливого мислення».

Але може бути два десятки чи більше республіканців, які готові стати на бік Ґетца, щоб спробувати усунути Маккарті з посади, якщо зважати на кількість законодавців, які голосували проти ініціатив спікера щодо витрат в останні дні. Шестеро республіканців заявили, що не голосуватимуть за жодні короткострокові заходи щодо фінансування, як той, який зрештою був прийнятий Конгресом і був підписаний президентом Джо Байденом.

Чи проголосують 212 демократів у Палаті представників за ініціативу Ґетца з усунення Маккарті або ж схвалить його подальше перебування на посаді спікера, ймовірно, стане підґрунтям для широких інтриг і укладання угод цього тижня.

Ґетц сказав CNN: «Якщо в цей час наступного тижня Кевін Маккарті все ще буде спікером Палати представників, це буде тому, що демократи виручили його, і він може бути їхнім спікером, а не моїм». При цьому Ґетц не згадав імен якогось іншого законодавця-республіканця, якому б він віддав перевагу.

Законодавиця від Демократичної партії Александрія Окасіо-Кортес, сказала CNN: «Демократи не повинні рятувати Кевіна Маккарті», і сказала, що «безумовно» проголосує за його усунення.

Вона сказала, що якщо демократи врешті-решт проголосують за підтримку Маккарті на посту спікера, «ми не відмовляємося від чогось безплатно. Це має свою ціну».

Вона сказала, що республіканський блок у Палаті представників «не є поміркованою партією. Існують лише різні ступені відданості [колишньому президенту] Дональду Трампу», який закликав законодавців-республіканців дозволити закриття уряду.

Чого можуть вимагати демократи в обмін на підтримку Маккарті, - не зрозуміло, але певна форма розподілу повноважень у комітетах Палати представників може бути однією з цілей. Маючи незначну перевагу в палаті, республіканці тепер контролюють порядок денний на панелях Палати представників.