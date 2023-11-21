США запровадили санкції проти російських військових за вбивства мирних жителів в Андріївці

Державний департамент США у понеділок, 20 листопада, оголосив запровадження санкцій проти двох військовослужбовців РФ за причетність до “грубих порушень прав людини, а саме до позасудових убивств беззбройних українських цивільних жителів Андріївки”. Про це повідомлено у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, розміщеній на вебсайті відомства.

Санкції запроваджено проти полковника Азатбека Омурбекова, відомого також як “Бучанський м’ясник”, та його підлеглого єфрейтора Даниїла Фролкіна. Омурбеков, Фролкін та їхні найближчі родичі відтепер не матимуть права в’їзду до США.

“Ми віддані [справі] домагатися справедливості для народу України”, - зазначив Ентоні Блінкен на своїй сторінці у мережі Х.

Своєю чергою, посолка США в Україні Бріджит Брінк також прокоментувала заяву Держлепу на своїй сторінці в мережі Х: “Ми притягнемо до відповідальності винних у грубих порушеннях прав людини в Україні”.

У заяві Держдепу пояснено, що полковник Омурбеков був командиром російської 64-ї окремої мотострілецької бригади в той період, коли російські війська контролювали українське містечко Андріївка. Пізніше бригада Омурбекова передислокувалася до Бучі, де військові цієї бригади здійснювали вбивства, побиття, розчленовування, спалювання та імітації страти мирних жителів. Після того, як з’явилися повідомлення про жорстокі злочини цієї бригади, президент Росії Путін нагородив бригаду відзнакою, а Міністерство оборони Росії підвищило Омурбекова та похвалило його керівництво, йдеться в повідомленні.

Держдеп зазначив, що повідомлення про причетність Омурбекова та Фролкіна до грубих порушень прав людини, задокументовані НУО та незалежними розслідуваннями, є “серйозними та заслуговують на довіру”.

“Сполучені Штати віддано сприяють притягненню до відповідальності за зловживання та звірства Росії проти народу України. Ми продовжуватимемо використовувати всі належні засоби для досягнення справедливості для України. Ми підтримуємо Україну в її боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність і верховенство права стільки, скільки це буде потрібно”, - підсумовано в заяві.

Від рук росіян у Київській області загинули 1374 людини, зокрема 38 дітей. Більшість були вбиті зі стрілецької зброї — їх просто розстріляли, про це розповів Голосу Америки начальник Головного управління Національної поліції в Київській області, Андрій Нєбитов в березні 2023 року. Він також додав, що 283 осіб на той час вважались зниклими безвісти.