Сполучені Штати наклали санкції на російську компанію за фінансування ядерної програми КНДР

Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільного

Сполучені Штати, в координації з Японією та Південною Кореєю, наклали санкції на двох осіб та одну компанію за сприяння у фінансуванні розробки зброї масового знищення та балістичних ракет Північної Кореї.

Санкції було накладено після того, як вдруге цього року Північна Корея намагалася невдало вивести на орбіту супутник-шпіон. Санкціям також передували військові навчання, під час яких Північна Корея відпрацьовувала захоплення всієї території сусідньої Південної Кореї, а також імітувала тактичний ядерний удар.

Згідно з заявою Міністерства фінансів США, санкції були накладені на Джон Джин Йонга і Сергія Михайловича Козлова, а також ТОВ «Інтелект» з Росії.

«На підтримку зобов’язань адміністрації координувати наші відповіді на регіональні виклики, сьогоднішні дії — разом із діями наших союзників і партнерів — спрямовані на мережі сприяння, які дозволяють КНДР здійснювати програми балістичних ракет і ЗМЗ, що є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», - зазначив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон у заяві, поширеній на сайті Міністерства фінансів США.

За інформацією Міністерства фінансів США, Йонг співпрацював з Козловим для координації використання будівельників з КНДР на проєктах у Росії, а також виступав директором однієї з компаній Козлова.

Крім цього, Йонг очолював групу працівників інформаційних технологій КНДР у Росії та співпрацював із громадянами Росії, щоб отримати документи, що посвідчують особу, для підтвердження облікових записів північнокорейської команди ІТ на платформах позаштатної роботи у сфері ІТ.

Північнокорейці підневільно працюють в інших країнах

Північну Корею давно звинувачують в тому, що вона надсилає своїх громадян для підневільної праці за кордоном, зокрема у Росії та Китаї, з метою заробляння валютних коштів для уряду, які часто використовують для фінансування програм з розробки ядерних і ракетних озброєнь.

У грудні 2017 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка забороняє видачу нових робочих віз північнокорейцям та вимагала повернути усіх північнокорейських працівників з-за кордону до КНДР з метою позбавлення країни валютних надходжень для фінансування військових програм, як повідомляло Radio Free Asia.

Хоча, за даними Radio Free Asia, десятки тисяч північнокорейських працівників було депортовано з Росії до кінця 2019 року, на початку 2021 року, в порушення санкцій, у РФ незаконно працювало від 2000 до 3000 північнокорейців.

Збільшенню кількості таких працівників в Росії на той час завадили міжнародні обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу.

Північнокорейські ядерна і ракетна програми бурхливо розвиваються, кажуть на Заході

З іншого боку, останнім часом спостерігалася активізація північнокорейських кіберзлочинців, а також паралельно відбувався бурхливий розвиток ядерної та ракетної програм КНДР.

Що стосується ракетної програми, то деякі оглядачі відзначають, що запуски балістичних ракет Північною Кореєю останнім часом свідчили про значний технологічний прогрес, повідомляє Голос Америки. Так, минулого липня Північна Корея успішно випробувала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18. Це був другий запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети після першого випробувального пуску 13 квітня.

Важливість твердопаливної ракетної технології в тому, що такі ракети можна транспортувати самостійно, їм не потрібна заправка перед запуском, а відтак і допоміжні автомобілі тощо.

«Ймовірно, її можна запустити менш ніж за хвилину. Тож навіть якщо ви її знайшли й слідкуєте за нею, вірогідно, ви не зможете знищити його [вчасно]», — сказав Теодор Постол, почесний професор науки, технологій і політики національної безпеки Массачусетського технологічного інституту, якого цитує Голос Америки.

Однак, твердопаливні ракетні технології є складними для розробки, і деякі аналітики вважають, що Північна Корея могла отримати ці технології від третьої сторони. Зокрема, ракета Hwasong-18, на думку деяких експертів, схожа за багатьма параметрами на російські розробки у цій сфері.

«Дослідження та аналіз даних з відкритих джерел показують, що між північнокорейськими ракетами та російськими системами, особливо Hwasong-18, є багато спільного», — сказав Ґо Мен Хюн, науковий співробітник Інституту політичних досліджень «Асан» у Сеулі, Південна Корея.

Як повідомляв раніше Голос Америки, північнокорейські кіберзлочинці проникли до комп’ютерних мереж російської компанії «НПО Машинобудування», яка здійснює розробку балістичних і крилатих ракет, і мали доступ до цих мереж приблизно з кінця 2021 року й аж до травня 2022 року, коли їх було викрито інженерами компанії.

Протягом декількох місяців після проникнення хакерів у «НПО Машинобудування», Північна Корея оголосила про декілька успіхів у своїй програмі з розробки балістичних ракет. Однак, неможливо переконливо відповісти на питання, чи ці події були пов’язані між собою.

Російська компанія «НПО Машинобудування», розташована у підмосковному Реутові, відома як один з найбільших розробників ракетної техніки та супутників у РФ, зокрема гіперзвукових протикорабельних ракет «Циркон».

«НПО Машинобудування» також виробляє міжконтинентальну балістичну ракету, яку заправляють паливом на заводі під час виготовлення. Примітно, що Північна Корея оголосила про запровадження подібних технологій у своїй програмі наприкінці 2021 року.