Спікер Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти "жорстокого путінського вторгнення". Про це спікер повідомив за результатами зустрічі з українським президентом у вівторок.
Спікер Джонсон: я повторив Зеленському, що ми стоїмо разом із ним. Відео
- Голос Америки
"Ми мали чудову зустріч з президентом Зеленським, я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Народ Америки стоїть на захисті свободи і вони на правильному боці цієї боротьби", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі із Зеленським.
Випуски
-
грудень 13, 2023
Сенатор Шумер підсумував зустріч із президентом Зеленським
-
грудень 13, 2023
Історії 3-х жінок-переселенок, які почали життя спочатку в Одесі
-
грудень 13, 2023
"НАТО буде в майбутньому України", – президент США Джо Байден
-
грудень 13, 2023
Дональд Туск - новий прем’єр Польщі. Що це означає для України?
-
грудень 13, 2023
Байден: “Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні”. Відео
-
Форум