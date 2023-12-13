"Ми мали чудову зустріч з президентом Зеленським, я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Народ Америки стоїть на захисті свободи і вони на правильному боці цієї боротьби", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі із Зеленським.