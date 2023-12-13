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Спікер Джонсон: я повторив Зеленському, що ми стоїмо разом із ним. Відео

  • Голос Америки
Спікер Джонсон: я повторив Зеленському, що ми стоїмо разом із ним. Відео
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Спікер Джонсон: я повторив Зеленському, що ми стоїмо разом із ним. Відео

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"Ми мали чудову зустріч з президентом Зеленським, я повторив йому, що ми стоїмо разом із ним і проти жорстокого вторгнення Путіна. Народ Америки стоїть на захисті свободи і вони на правильному боці цієї боротьби", - сказав спікер Палати представників Майк Джонсон після зустрічі із Зеленським.

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Спікер Джонсон запевнив президента України Володимира Зеленського в підтримці проти "жорстокого путінського вторгнення". Про це спікер повідомив за результатами зустрічі з українським президентом у вівторок.

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