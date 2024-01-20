Не працюють школи, музеї, державні установи. У США сильні морози і снігопади зупинили життя у багатьох штатах

Школи, державні музеї та інші урядові інституції залишаються закритими у Вашингтоні та околицях, людей просять не виїжджати на дороги, і за можливості, залишатися вдома.

Мешканців Мемфіса закликали кип’ятити воду, а жителів Нью-Йорка попередили, що цими вихідними дороги можуть бути вкриті небезпечним чорним льодом. Сильні морози і негода продовжують панувати в деяких частинах США.

У п’ятницю на Середній Захід з Канади надійшло дуже холодне повітря, і в кількох штатах діяли попередження. Синоптики попереджали, що до ранку неділі похолодання може сягнути мінус 30 градусів за Фаренгейтом, що є мінус 34 градуси за Цельсієм.

У п’ятницю в Нью-Йорку, Балтіморі та Вашингтоні випав сильніший, ніж прогнозувався, сніг. Протягом останніх двох тижнів шторми накрили низькими температурами, сильним снігом, крижаними бурями, крижаним дощем і сильним вітром більшу частину Східного узбережжя США.

Національна метеорологічна служба прогнозує, що через похолодання температура впаде до мінус 26 градусів за Цельсієм у великих частинах Арканзасу, Міссісіпі, Міссурі, Теннессі, Кентуккі та Канзасу.

Незвично холодна погода на вихідних прийшла за серією штормів, які спричинили є принаймні 55 смертей по всій країні, багато з них спричинені переохолодженням або дорожніми аваріями.

Тільки в Теннессі зафіксовано 19 смертей. Серед них 25-річний чоловік, якого знайшли мертвим на підлозі мобільного будинку в Льюїсбурзі після того, як обігрівач перекинувся та вимкнувся, сказав Боб Джонсон, головний заступник офісу шерифа округу Маршалл.

"На стінах там був лід", – сказав Джонсон.

У Мемфісі, штат Теннессі, через морози розірвало так багато водогінних труб, що тиск води впав у всьому місті. У п'ятницю компанія Memphis Light, Gas & Water закликала всіх своїх понад 400 000 жителів кип'ятити воду для пиття чи чищення зубів або використовувати воду в пляшках.

Невідомо, як довго триватиме надзвичайний стан. Президент комунального підприємства Дуг Макговен сказав, що близько 50 розривів було відремонтовано, але попередив, що з’являються нові розриви.

Значне падіння кількості донорської крові, частково пов’язане з погодою, змусило Blood Assurance рекомендувати понад 70 лікарням у п’яти штатах припинити проведення планових операцій до середи, щоб організація, що базується в Чаттанузі, штат Теннессі, могла відновити запаси крові.

У Західній Вірджинії в суботу метеорологічна служба повідомила, що в деяких регіонах може випасти до 10 сантиметрів нового снігу, а пориви вітру можуть сягнути до 64 км/год, віятиме холодний вітер, що знизить температуру до мінус 29 C.

Законодавці Західної Вірджинії розійшлися після короткого засідання в п'ятницю, бо багато з них не змогли добратися на роботу через засніжені дороги.

У Вашингтоні, округ Колумбія, тихо падав сніг на спорожнілих вулицях, а навколо Капітолію панувала тиша. Школи закрилися вдруге за тиждень, а федеральний уряд затримав роботу на дві години. Проте президенту Джо Байдену все ж вдалося привітати в Білому домі мерів з усієї країни, які приїхали на Конференцію мерів США.

У Буффало, штат Нью-Йорк, сильний сніг, що падав протягом п’яти днів, вкрив частини міста та деякі передмістя понад півтораметровим покровом. У п’ятницю команда «Баффало Біллз» пропонувала прибиральникам заплатити по 20 доларів на годину за допомогу в розкопці стадіону «Хаймарк» перед недільною грою плей-оф дивізіону проти «Канзас-Сіті Чіфс».

У суботу в ущелині річки Колумбія очікується сильний крижаний дощ. Національна метеорологічна служба попередила, що дерева та лінії електропередач, які уже вкриті льодом, можуть впасти.

Тисячі людей залишилися без світла з минулих вихідних у частинах долини Вілламетт в штаті Орегон через шторм. Згідно з даними сайту poweroutage.us, незважаючи на роботу ремонтних бригад, станом на п’ятницю ввечері понад 63 000 споживачів залишилися без електроенергії в штаті.

У Національній метеорологічній службі заявили, що наступного тижня може бути відлига, температура може піднятися вище середньої майже по всій країні.