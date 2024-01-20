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Не працюють школи, музеї, державні установи. У США сильні морози і снігопади зупинили життя у багатьох штатах

У п’ятницю у вашингтонських школярів була подвійна радість – школи не було, а снігу випало стільки, що кататися на санчатах можна було прямо на нерозчищених вулицях поблизу Капітолійського пагорба. 19 січня 2024 року. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
У п’ятницю у вашингтонських школярів була подвійна радість – школи не було, а снігу випало стільки, що кататися на санчатах можна було прямо на нерозчищених вулицях поблизу Капітолійського пагорба. 19 січня 2024 року. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Школи, державні музеї та інші урядові інституції залишаються закритими у Вашингтоні та околицях, людей просять не виїжджати на дороги, і за можливості, залишатися вдома.

Мешканців Мемфіса закликали кип’ятити воду, а жителів Нью-Йорка попередили, що цими вихідними дороги можуть бути вкриті небезпечним чорним льодом. Сильні морози і негода продовжують панувати в деяких частинах США.

Через морози і снігові бурі на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка утеплилися навіть песики. 19 січня 2024 року. (Фото Charly TRIBALLEAU / AFP)
Через морози і снігові бурі на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка утеплилися навіть песики. 19 січня 2024 року. (Фото Charly TRIBALLEAU / AFP)

У п’ятницю на Середній Захід з Канади надійшло дуже холодне повітря, і в кількох штатах діяли попередження. Синоптики попереджали, що до ранку неділі похолодання може сягнути мінус 30 градусів за Фаренгейтом, що є мінус 34 градуси за Цельсієм.

У п’ятницю в Нью-Йорку, Балтіморі та Вашингтоні випав сильніший, ніж прогнозувався, сніг. Протягом останніх двох тижнів шторми накрили низькими температурами, сильним снігом, крижаними бурями, крижаним дощем і сильним вітром більшу частину Східного узбережжя США.

Національна метеорологічна служба прогнозує, що через похолодання температура впаде до мінус 26 градусів за Цельсієм у великих частинах Арканзасу, Міссісіпі, Міссурі, Теннессі, Кентуккі та Канзасу.

Незвично холодна погода на вихідних прийшла за серією штормів, які спричинили є принаймні 55 смертей по всій країні, багато з них спричинені переохолодженням або дорожніми аваріями.

Тільки в Теннессі зафіксовано 19 смертей. Серед них 25-річний чоловік, якого знайшли мертвим на підлозі мобільного будинку в Льюїсбурзі після того, як обігрівач перекинувся та вимкнувся, сказав Боб Джонсон, головний заступник офісу шерифа округу Маршалл.

"На стінах там був лід", – сказав Джонсон.

У Мемфісі, штат Теннессі, через морози розірвало так багато водогінних труб, що тиск води впав у всьому місті. У п'ятницю компанія Memphis Light, Gas & Water закликала всіх своїх понад 400 000 жителів кип'ятити воду для пиття чи чищення зубів або використовувати воду в пляшках.

Автомобіль засипаний снігом після хуртовини в районі Іст-Віллідж міста Де-Мойн, штат Айова, 12 січня 2024 року.
Автомобіль засипаний снігом після хуртовини в районі Іст-Віллідж міста Де-Мойн, штат Айова, 12 січня 2024 року.

Невідомо, як довго триватиме надзвичайний стан. Президент комунального підприємства Дуг Макговен сказав, що близько 50 розривів було відремонтовано, але попередив, що з’являються нові розриви.

Значне падіння кількості донорської крові, частково пов’язане з погодою, змусило Blood Assurance рекомендувати понад 70 лікарням у п’яти штатах припинити проведення планових операцій до середи, щоб організація, що базується в Чаттанузі, штат Теннессі, могла відновити запаси крові.

У Західній Вірджинії в суботу метеорологічна служба повідомила, що в деяких регіонах може випасти до 10 сантиметрів нового снігу, а пориви вітру можуть сягнути до 64 км/год, віятиме холодний вітер, що знизить температуру до мінус 29 C.

Законодавці Західної Вірджинії розійшлися після короткого засідання в п'ятницю, бо багато з них не змогли добратися на роботу через засніжені дороги.

У Вашингтоні, округ Колумбія, тихо падав сніг на спорожнілих вулицях, а навколо Капітолію панувала тиша. Школи закрилися вдруге за тиждень, а федеральний уряд затримав роботу на дві години. Проте президенту Джо Байдену все ж вдалося привітати в Білому домі мерів з усієї країни, які приїхали на Конференцію мерів США.

У Буффало, штат Нью-Йорк, сильний сніг, що падав протягом п’яти днів, вкрив частини міста та деякі передмістя понад півтораметровим покровом. У п’ятницю команда «Баффало Біллз» пропонувала прибиральникам заплатити по 20 доларів на годину за допомогу в розкопці стадіону «Хаймарк» перед недільною грою плей-оф дивізіону проти «Канзас-Сіті Чіфс».

Стадіон «Гаймарк» команди «Баффало Біллз» НФЛ засипаний снігом після недавнього шторму в Орчард-Парку, Нью-Йорк, США, 21 листопада 2022 року. REUTERS/Drone Base/File Photo
Стадіон «Гаймарк» команди «Баффало Біллз» НФЛ засипаний снігом після недавнього шторму в Орчард-Парку, Нью-Йорк, США, 21 листопада 2022 року. REUTERS/Drone Base/File Photo

У суботу в ущелині річки Колумбія очікується сильний крижаний дощ. Національна метеорологічна служба попередила, що дерева та лінії електропередач, які уже вкриті льодом, можуть впасти.

Тисячі людей залишилися без світла з минулих вихідних у частинах долини Вілламетт в штаті Орегон через шторм. Згідно з даними сайту poweroutage.us, незважаючи на роботу ремонтних бригад, станом на п’ятницю ввечері понад 63 000 споживачів залишилися без електроенергії в штаті.

У Національній метеорологічній службі заявили, що наступного тижня може бути відлига, температура може піднятися вище середньої майже по всій країні.

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