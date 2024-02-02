Історія порятунку та реабілітації 7-річного хлопчика зі Львова. Відео

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14 липня 2022 ракети «Калібр», випущені з російського підводного човна у Чорному морі, поцілили у центр Вінниці, забравши життя 24 дорослих і трьох дітей. Одна з ракет влучила у паркувальний майданчик біля місцевого будинку побуту «Ювілейний» і знищила прибудований до нього медичний центр «Нейромед». Семеро осіб - медики, адміністратори та пацієнти, які перебували всередині, загинули на місці. Врятуватися вдалося лише одній дитині – на той час 7-річному хлопчикові зі Львова, який з мамою відвідував дідуся з бабусею. З історією порятунку та реабілітації Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.