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Світ

Скасування виборів у Румунії через ймовірне втручання Росії. Відео

Скасування виборів у Румунії через ймовірне втручання Росії. Відео
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Скасування виборів у Румунії через ймовірне втручання Росії. Відео

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Центральна виборча комісія Румунії заборонила лідеру ультраправих сил, проросійському кандидату Келіну Джорджеску брати участь у травневих президентських виборах.

Відомство отримало понад тисячу скарг на політика через його "антидемократичну та екстремістську позицію". Раніше Європейський суд із прав людини відмовився розглядати скаргу Джорджеску щодо скасування результатів президентських виборів 2024-го через ймовірне втручання Росії.

Як Румунія готується до нових виборів у травні розповідає Мирослава Гонгадзе.

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