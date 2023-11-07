Сім'я з Маріуполя займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України у США. Відео

Родина з Маріуполя, яка місяць виживала під обстрілами й дивом вибралася з окупованого міста, наразі мешкає у США, займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України. Сім'я побувала в різних містах Америки, але понад усе мріє повернутися в рідне місто після звільнення.