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Діаспора

Сім'я з Маріуполя займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України у США. Відео

Сім'я з Маріуполя займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України у США. Відео
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Сім'я з Маріуполя займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України у США. Відео

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Родина з Маріуполя, яка місяць виживала під обстрілами й дивом вибралася з окупованого міста, наразі мешкає у США, займається волонтерством і долучається до акцій на підтримку України. Сім'я побувала в різних містах Америки, але понад усе мріє повернутися в рідне місто після звільнення.

У жовтні мама з донькою з Маріуполя взяли участь в Українському саміті дій у Вашингтоні, де розповідали про пережите і просили визнати дії Росії геноцидом.

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