Швейцарія погодила передачу 25 танків Leopard 2 Німеччині, від чого може виграти Україна

Швейцарія у середу, 22 листопада, остаточно погодила зворотний продаж 25 танків Leopard 2 до Німеччини. Машини будуть передані оригінальному виробнику – німецькому оборонному концерну Rheinmetall.

Одна з головних умов угоди – танки не повинні потрапити в Україну й бути використаними там у бойових діях, адже це йтиме всупереч конституційно закріпленій нейтральності Швейцарії. Про це повідомляє німецька мережа Deutsche Welle.

Теперішню угоду про передачу бойових машин обговорювали з лютого 2023 року, коли уряд Німеччини надіслав Швейцарії офіційний запит. Відтоді європейські союзники України, на чолі з Німеччиною, намагалися переконати нейтральну Швейцарію продати їм частину надлишкових танків зі складів країни для заміщення відповідних озброєнь, переданих союзниками Україні.

Федеральна рада Швейцарії 22 листопада зазначила у заяві, яку цитує Deutsche Welle, що “ця постача танків за кордон відповідає критеріям схвалення та законодавству про військові матеріали. Особливо важливим є той факт, що Німеччина запевнила, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС, щоб [заповнити] свою власну [нестачу]”.

Втім, на думку деяких експертів, передача швейцарських танків Німеччині може мати позитивні наслідки для України, адже угода не забороняє експорт інших бойових машин до України з запасів союзників, місце яких можуть зайняти швейцарські танки.

Як пояснює Девід Екс у своїй статті у виданні Forbes, Німеччина запровадила циклічний механізм надання зброї країнам-союзникам під назвою Ringtausche ("обмінне кільце" українською), який дозволяє їм передавати свою наявну зброю Україні, отримуючи на заміну додаткове німецьке обладнання.

В такий спосіб, наприклад, Німеччина вже відправила до Чехії 14 танків Leopard 2A4 в обмін на постачання Чехією Україні щонайменше 50 своїх старих танків Т-72. Цей підхід є відносно новим для Німеччини, нагадує Deautsche Welle, адже на початку російської війни країна мала подібні до Швейцарії перестороги щодо передачі зброї Україні.

Таким чином, концерн Rheinmetall може згодом продати або передати колишні швейцарські танки третій країні в обмін на надання Україні відповідної зброї. Це може бути країна, на озброєнні якої стоять Leopard 2 відповідної модифікації, щоб Україна отримала саме такі машини.

За теперішньою угодою мова йде про танки модифікації Leopard 2A4. У своїй статті Екс нагадує, що наприкінці 1980-х років Швейцарія придбала у Німеччини 380 танків Pz 87, які фактично є версією чотиримісного Leopard 2A4, тільки зі швейцарськими кулеметами та радіостанціями. У 2010-х роках, Швейцарія модернізувала 134 з цих танків для подальшого використання. Наразі, за інформацією Deautsche Welle, в країні на озброєнні є 136 таких машин.

Швейцарці пізніше продали частину надлишків танків, а 96 немодернізованих танків поставили на зберігання. Саме з цих запасів й буде вибрано 25 машин для повернення Німеччині.

Екс додає, що Німеччина вже довший час даремно намагалася переконати Польщу передати частину зі своїх 71 танка Leopard 2A4 Україні, хоч раніше Польща вже передала Україні 14 Leopard 2A4, а також велику кількість Т-72 і PT-91.

Відтак, існує вірогідність, що Берлін продасть Варшаві частину колишніх швейцарських машин й очікуватиме відповідної передачі Польщею танків Україні. Сама Польща, пояснює Forbes, минулого року вже намагалася купити частину цих танків у Швейцарії, але отримала відмову.

Нагадаємо, що, як повідомляло агентство Reuters, 16 листопада Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що Швейцарія приєднається до створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії Росії проти України, який уже підтримали 38 країн, включно з Францією, Німеччиною, Норвегією, Японією, Канадою та іншими.

"Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", - цитує Reuters заяву МЗС країни.