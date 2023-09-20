"Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти їй" - в Нью-Йорку говорили про збільшення підтримки України, Молдови

Демократії світу об'єднують зусилля, щоб протистояти війні Росії в Україні. А США та партнери допомагають сусідам України, зокрема Молдові, знижувати енергетичну залежність від Росії.

На цьому наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі учасників ініціативи Democracy Delivers, організованої агенцією США з міжнародного розвитку USAID у Нью-Йорку.

Адміністраторка USAID Саманта Пауер заявила на форумі: "Коли країна має шанс на демократію, ми маємо допомогти її урядові, громадянському суспільству та громадянам втілити цю нагоду".

Інвестиції на понад 255 мільйонів доларів у становлення демократій

Сполучені Штати оголосили про виділення 145 мільйонів доларів США та мобілізацію додаткових 110 мільйонів доларів від приватного та благодійного секторів для інвестування у такі країни – у рамках зобов’язань уряду США захищати та зміцнювати демократію в усьому світі.

Інвестиції на загальну суму понад 255 мільйонів доларів США були оголошені держсекретарем Ентоні Блінкеном та адміністраторкою USAID Самантою Пауер у партнерстві з Фондом Форда та Фондом Рокфеллера, у присутності понад десятка партнерів із благодійного та приватного секторів.

Подія Democracy Delives відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН та об’єднала лідерів-реформаторів із ресурсами державного, філантропічного та приватного секторів.

“Збираючи лідерів з уряду, філантропії та бізнесу, які віддані підтримці демократичних реформаторів, USAID стимулює партнерство думок і дій для просування демократичного прогресу та забезпечення кращого життя та засобів до існування в усьому світі”, – йдеться у заяві Держдепу.

Допомога Україні та її сусідам

Сполучені Штати та інші донори подвоїли роботу з урядом Молдови, щоб допомогти подолати залежність країни від Росії, сказав Блінкен.

Зокрема, щоб знизити ціни для громадян, диверсифікувати джерела енергії, які має Молдова, і мати можливість віддалитися від Росії та не залежати від її ресурсів.

Іншим країнам, наприклад, Домініканській Республіці, США допомагають зміцнювати органи державного нагляду для підвищення прозорості системи державних закупівель. Чимало проектів довкола світу за підтримки USAID стосуються охорони здоров’я (зокрема, задля безпеки пологів та зниження рівня материнської смертності), а також кліматичних питань, наголосив крім того Блінкен.

За словами держсекретаря, у закордонних поїздках він зустрічає віру в демократію та прагнення отримати більше демократичних інструментів. “Зараз наша країна також стикається з величезними викликами, включаючи загрози кліматичної кризи, а також різними проблемами, пов’язаними з розвитком технологій, які змінюють кожен аспект нашого суспільства та спроможності нашого уряду, – сказав Блінкен. – Але нас усіх об’єднує переконання, що демократія найкраще підходить для вирішення цих викликів”.