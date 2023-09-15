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США вироблятимуть 100 000 снарядів 155-мм калібру на місяць
Сполучені Штати планують значно збільшити виробництво артилерійських снарядів 155-мм калібру і через два роки вироблятимуть 100 000 таких снарядів на місяць.
Про це повідомив головний закупівельник Пентагону Білл Лаплант під час конференції в п'ятницю.
"Ми досягнемо рівня 100 000 на місяць в 2025 році. Було 14 000 на місяць 6-8 місяців тому, зараз є 28000 на місяць", - вказав Лаплант. Раніше такі обсяги вироблялись за десятиліття, додав він.
Вимоги до виробництва збільшились на тлі масштабної допомоги США Україні. США надали Україні понад два мільйони снарядів 155-мм калібру з початку повномасштабної війни, повідомляли в Пентагоні в серпні.
США модернізують оборонно-промислову базу і розширюють виробництво критично важливих боєприпасів, щоб виробляти достатньо зброї для власного захисту і для допомоги Україні, говорив минулого місяця Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.
"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.
Лаплант також запевнив, що США працюють із союзниками, щоб ті також збільшували виробництво оборонної продукції.
Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.
Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.
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Росіяни за кордоном планують не розвал Росії, а свою роль у її майбутньому, як Ленін – Фіона Гілл
“Російські вигнанці”, які сьогодні живуть за кордоном, зовсім не планують розпаду Росії, на який з огляду на війну сподіваються у світі та зокрема в Україні, – вважає колишня високопоставлена співробітниця Державного департаменту США Фіона Гілл, у минулому – офіцерка Національної розвідки США, нині старша наукова співробітниця Центру США та Європи Інституту Брукінгса.
Про це Гілл сказала у своєму виступі під час конференції “Україна, Захід і світ: перелом чи трансформаційний момент?” в Інституті Брукінгса.
Фіона Гілл: Росіяни у Європі планують повернутися до Росії, як Ленін
Сьогодні у Європі дуже багато росіян, а не тільки українців, підкреслила Гілл. Вона також провела паралелі із 1917 роком та наголосила: “Ми повинні враховувати російську опозицію, російських вигнанців, так само, як Ленін свого часу повернувся після, ви знаєте, кількох десятиліть перебування в Європі. Дуже багато росіян зараз сидять у Європі, зовсім не плануючи розпад РФ, а навпаки – як вони можуть зіграти роль у майбутньому Росії”.
Учасники конференції розглядали такі можливі сценарії розвитку Росії у майбутньому – докорінні зміни, все більша ізоляція від світу за прикладом Північної Кореї, ще більша мілітаризація, ще більш закриті кордони. “Ми не можемо уявити собі стабільний європейський порядок, поки не зрозуміємо, що буде з Росією в майбутньому”, – вважає Сьюзен Глассер, колумністка видання New Yorker (раніше – Politico і Washington Post), авторка книг “Повстання Кремля”, “Людина, яка керувала Вашингтоном”.
Фіона Гілл переконана, що стосовно Росії “буде дуже багато роботи, знову як у 1989 році”, але цього разу впливатимуть ряд факторів, як невпинна агресія Росії проти України, глибокі стосунки з Китаєм.
За спостереженнями Гілл, російська громадськість розлючена ситуацією, але не має наміру змінювати політику країни в цілому. Ілюстрацією, за словами Гілл, є слова Євгенія Пригожина, який казав, що війна була помилкою, але росіяни не повинні програти її.
Щодо Росії та її потенційної модифікації у майбутньому світ потребуватиме, каже Фіона Гілл, “багато винахідливості та наполегливого мислення”. “Але ми не повинні робити це за рахунок України", – наголошує експертка.
Тімоті Еш: Поразка Росії - найкращий сценарій для неї самої
“Найважливіше, що ми маємо зробити якнайшвидше – це дати можливість Україні виграти цю війну. І найкращим розвитком подій для самої Росії була б її поразка”, – заявив професор європейських студій Оксфордського університету Тімоті Гартон Еш. Він зацитував також промову у німецькому Бундестазі 1985 року про те, що “поразка була найкращим, що трапилося з Німеччиною”, на ній була збудована німецька свобода, процвітання, демократія і верховенство права.
Путін зруйнував “русскій мір” та призвів до трагедії для російської культури.Тімоті Еш
Еш також наголосив: Путін зруйнував “русскій мір” та призвів до трагедії для російської культури. “У 2013 році Київський міжнародний інститут соціології засвідчив, що 80% українців мали загалом позитивне ставлення до Росії, а після вторгнення Росії в Україну таких залишилося лише близько 2%. Володимир Путін буквально зруйнував “русскій мір”, – каже історик.
Він також розповів, як цього року відвідав книгарню у Києві, куди люди приносять російські книжки, щоб позбутися їх: “Коли я був там, увійшов хлопець, який приніс 50 томів творів Леніна як непотріб. Сталася трагедія для російської культури. У Великій Британії ми робили величезні помилки, але перехід від постколоніальної культури був набагато м’якшим, і наша література збагачена постколоніальними письменниками. Натомість для російської культури розгорнулася справжня трагедія”.
Еш також розповів про власну зустріч із Путіним у 1994 році на конференції у Санкт-Петербурзі. Вже тоді Путін говорив про “території, які історично належать Росії”, згадуючи Крим, а також називав російськомовне населення росіянами. “Ще тоді я казав, що якби ми називали всіх англомовних людей англійцями, то були б найбільшою країною у світі, – каже Тімоті Еш. – А слова Путіна про Крим – дуже показові. Тобто він хотів відродити імперію вже за 3 роки після розпаду СРСР. А отже розширення НАТО, що сталося за 5 років після цієї розмови, не має нічого спільного з реальними причинами російського вторгнення в Україну”.
Професор додав, що найбільше сьогодні слід переживати про збереження належного рівня допомоги Україні та висловив переживання щодо результатів президентських виборів у США: “Перемога [Дональда] Трампа стала б катастрофою з багатьох боків, але зокрема це було б катастрофою для України. Натомість Путін очевидно сподівається, чекає і працює для того, щоб Трамп переміг”.
“Якщо ви вважаєте, що ваша найбільша проблема – це Китай, тоді ви маєте допомогти Україні перемогти, – сказав Еш, аналізуючи геополітичну стратегію США. – По-перше, це найбільший стримуючий фактор для Сі Цзіньпіна, щоб не йти на Тайвань. По-друге, збільшуються оборонні потужності Європи, таким чином, є новий розподіл тягаря в межах трансатлантичних ліній, де Європа робить набагато більше для власного захисту, а отже ви можете звільнити ресурси для вирішення викликів в Азії та підтверджуєте вашу відданість міжнародному порядку”.
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США підготували для України 25 військових капеланів – голова Капеланської служби, полковник Терещук
США допомогли у підготовці 25 українських військових капеланів, а загалом 40 капеланів пройшли підготовку за кордоном, у тому числі на військових базах США у Європі. Про це Голосу Америки розповів начальник служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача ЗСУ, полковник Олексій Терещук.
У Німеччині на базі сьомої тренувальної армії Сполучених Штатів Америки прийшли курс підготовки 25 військових капеланівПолковник Олексій Терещук
«Уже відбулося два навчання. Одне у співпраці з американськими військовими партнерами. Цей курс проходив у Німеччині на базі сьомої тренувальної армії Сполучених Штатів Америки. Там прийшли курс підготовки 25 військових капеланів», – сказав полковник Терещук.
Наступна група капеланів з України поїде до Німеччини на американську базу вже наприкінці цього місяця.
У розмові, що відбувалася у штаб-квартирі Голосу Америки у Вашингтоні, полковник Терещук сказав, що перебуває з візитом у США, метою якого є домовитися про подальші тренування українських військових капеланів.
За словами керівника української капеланської служби, за час від ухвалення Закону про капеланську службу наприкінці 2021 року, у Збройних силах України проходять службу майже 200 капеланів. Допомогу з їхньою підготовкою надали США, Велика Британія, яка провела навчання 10-ти 10 військових капеланів з України, та Південна Корея.
«За цей рік зроблено дуже багато. У найкращі часи в Збройних силах було 112 військових капеланів. Зараз у нас 178 – це станом на позавчора – офіцерів-капеланів, які мають свої військові частини, які підписали контракт. І 90 із них пройшли вже підготовку у нас у військовому інституті і ще 40 людей за кордоном», – сказав полковник Терещук у розмові з Голосом Америки у четвер, 14 вересня.
Потреба у жінках-капеланках є дуже велика, тому що зараз у збройних силах є понад 70 тисяч жінок, і з ними також треба працюватиПолковник Олексій Терещук
Він додав, що капеланська служба в Україні відкрита також для жінок і в Україні є три жінки-капеланки, які належать до протестантських конфесій.
«Потреба у жінках-капеланках є дуже велика, тому що зараз у Збройних силах є понад 70 тисяч жінок, і з ними також треба працювати, їм потрібно також допомагати, тому що жінці буває в армії набагато важче, ніж чоловіку», – каже полковник Терещук.
За його словами, українська капеланська служба створюється за зразками країн НАТО, де духівники у війську є офіцерами, які проходять військовий вишкіл, але вони не мають зброї і не вважаються учасниками бойових дій. Їхнім завданням є піклуватися про духовні потреби військових.
Закон про військове капеланство Верховна рада України ухвалила у грудні 2021-го року. Він створив умови для створення Служби військового капеланства, яку на період становлення очолив полковник Олексій Терещук, через п’ять років він має передати керівництво службою військовому капелану.
У новітній історії України військові капелани з’явилися з початком російської агресії у 2014 році, але до ухвалення закону вони не мали офіційного статусу в підрозділах, у яких вони служили.
Згідно зі законом, очікується, що в ЗСУ служитимуть близько 800 військових капеланів за квотами, розподіленими між церквами і релігійними організаціями у залежності від кількості вірних.
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Вплив Ілона Маска на політику: cтрах перед Росією чи жага до інновацій. Аналіз експертів
Історія зі Starlink в Криму, коли Маск на прохання українського уряду, відмовився включити покриття Starlink під час атаки ЗСУ в Криму, і позиція Ілона Маска викликала жваве обговорення політиків та експертів на Заході.
Маск не єдиний, хто піддався впливу російської пропаганди, так само багато західних політиків піддаються навіюванням Росії і гальмують надання Україні сучасного озброєння, включаючи F-16, вважає американська журналістка та історикиня Енн Епплбаум. А дослідник Університету Вірджинії Сіва Вайдх’янатан вказує - компанії збільшили свою владу та вплив у світі і те, що якийсь зловмисник поза урядом можу скористатись із цього впливу є лише питанням часу. Маск пояснив те, що він не включив Starlink під час української атаки в Криму тим, що не бажав відігравати роль в цій війні. Він також наголосив, що є патріотом США, а український уряд не має влади над американськими компаніями. "Я буду боротись і помирати за Америку", — твітує Маск.
“Це попереджальна історія про зарозумілість мільярдера, який став відігравати важливу роль у зовнішній політиці США. Але це також історія про страх, який росіяни сіють і пропагують, навмисне створюють, щоб сформувати ширше уявлення Заходу про цю війну. Маск - не один: багато людей у Вашингтоні, Берліні, Брюсселі та інших європейських столицях, зокрема люди, які підтримують український суверенітет і хочуть, щоб Україна виграла війну, також були налякані розмовами з російськими послами, погрозами з боку російських лідерів, а також кадрами ядерних вибухів, які демонструє російське державне телебачення”, — пише Енн Епплбаум у статті для видання The Atlantic “Що отримала Росія, злякавши Ілона Маска”.
Епплбаум вважає, що Ілон Маск став жертвою пропаганди ультраправого середовища США, яке він “часто відвідує”.
“Задовго до того, як він поговорив зі справжніми росіянами, Маск, ймовірно, зіткнувся з тією самою пропагандою в ультраправому середовищі, на яке впливає Росія, і яке він часто відвідує”,- аналізує дослідниця Енн Епплбаум.
Ядерної війни не сталося
Попри відмову Маска увімкнути зв'язок в Криму, українські військові змогли забезпечити зв'язок іншим чином та успішно атакували об’єкти в Криму, зокрема, Чорноморський флот у Севастополі, пише Енн Епплбаум, посилаючись на приватні розмови з українськими чиновниками.
У відповідь, додає вона, “ядерної війни не сталося”, як цього боявся Ілон Маск.
“Ядерної війни не було. Іншими словами, попри побоювання Маска, закладені в його голову російським послом чи, можливо, самим Путіним, Третя світова війна не почалась в результаті цієї успішної атаки на порт в Криму. Натомість командири ВМС Росії були настільки налякані цією атакою, що протягом наступних тижнів вони трималися осторонь гавані Севастополя”, — зазначила Епплбаум.
“Маск помилявся”, - підсумовує дослідниця. - “Замість того, щоб надихнути Третю світову війну, атака морських дронів [України] допомогла зменшити насильство, захистити торгівлю, підтримати українських фермерів та, можливо, навіть гарантувати, що деякі люди за межами України не будуть голодувати”.
Страх ескалації внаслідок російської пропаганди, на думку Епплбаум, не дозволяли високопосадовцям у багатьох країнах, зокрема, в Німеччині та США, вчасно надавати Україні важке озброєння, зокрема винищувачі F-16 чи ракет великої дальності ATACMS.
Маск зрозумів, що в нього "занадто багато влади"
В іншій статті видання The Atlantic “Режим демона активовано” автор - головний редактор з питань технологій - Деймон Берес розмовляє із автором біографії Маска Вольтером Айзексоном, який вперше опублікував інформацію про зрив операції ЗСУ в Криму через відсутність (або відключення) зв’язку Starlink.
Під час інтерв’ю Айдексон згадує, як спілкувався з Маском про інцидент в Україні.
“Він мені каже: “Як я втягнувся в цю війну? Я щойно створив Starlink, щоб люди могли дивитися фільми та грати в ігри” … Він починає розуміти “чому я в такому становищі? Це занадто багато влади”, — згадує Айзексон.
За словами письменника, після запиту України використати Starlink в Криму, Ілон Маск вирішив укласти угоду з Міністерством оборони США, щоб не нести відповідальності за наслідки потенційних інцидентів.
“Потім він укладає угоду, щоб просто бути підрядником і дозволити, і щоб деякими з цих супутників володіли та контролювали військові та розвідувальні служби США. Було створене щось під назвою Starshield, де ці речі використовуються у військових цілях, але він не відповідає за це. Я вважаю, що це логічний результат”, — розповів автор біографії Маска в інтерв’ю виданню The Atlantic.
Айзексон також повідомив, що коли Київ просив Маска увімкнути зв’язок у Криму, вони не знали, що там не працювало сателітне покриття Starlink.
“Більш технічним терміном було б сказати, що він вирішив огородити покриття геозоною, щоб воно не було активним уздовж узбережжя Криму”, — уточнив Айзексон.
Держава і примхи нестабільного мільярдера
Професор медіадосліджень Університету Вірджинії та автор книги "Антисоціальні ЗМІ: як Facebook роз’єднує нас і підриває демократію” Сіва Вайдх’янатан в авторській колонці для видання The Guardian пише, що ситуація з Маском показала, наскільки небезпечно передавати в приватні руки інструменти з управління державною - розвідувальні чи військові системи.
Професор попереджає, що наступного разу в цій ситуації може опинитися “хтось значно компетентніший”.
“Поки ми дозволяємо приватним суб’єктам передавати на аутсорсинг і контролювати основні державні розвідувальні та військові системи, ми ризикуємо, що примхи нестабільного егоманіяка можуть знищити життя та розбити надії на краще майбутнє. Це може бути Маск. Або це може бути хтось значно компетентніший і здібніший наступного разу”, — пише професор медіадосліджень Сіва Вайдх’янатан.
“Ми повинні сприйняти цю ситуацію як попередження та розглянути кращі моделі підзвітності влади в демократичних країнах світу”, - підсумував професор.
“Надто довго у повідомленнях про владу, переконання, дипломатію та війну нехтується роль, яку відігравали недержавні гравці, як, наприклад, комерційні компанії. Деякі компанії збільшити свою владу та вплив у світі, монополізуючи ринок за допомогою певних важливих ресурсів - як то SpaceX із послугою супутникового Інтернету на низькій висоті - або мають достатнього фінансів, щоб стати джерелом корупційної влади, здатної спровокувати державний переворот чи підтримати жорстокий, смертоносний режим, як зробила компанія British Petroleum в Ірані в 1953 році або United Fruit Company в Гватемалі в 1954 році”, — аналізує Сіва Вайдх’янатан з Університету Вірджинії.
Людина, виліплена з недоліків
Щоб уникнути ситуацій, коли приватний бізнес впливає на зовнішню політику країни, Алп Семівлісой, дослідник аналітичного центру “Атлантична рада” рекомендує уряду США інвестувати у розвиток власних можливостей, щоб менше покладатися на Маска.
В інтерв'ю виданню The Hill експерт при цьому визнає, що Starlink — “надзвичайно унікальна” технологія, яку не можна легко відтворити в стислі терміни, зв’язок забезпечує мережа з тисяч низькоорбітальних супутників, які надають Інтернет у віддалені регіони.
Видання The Wall Street Journal у книжковому огляді біографії Маска називає бізнесмена “людиною, виліпленою з недоліків”.
“Містер Айзексон [автор біографії] бачить у панові Маску людину, яка, за словами Шекспіра, “виліплена з недоліків”. Його завзяття частково походить від усвідомлення того, що хороші речі можуть не тривати довго. У певний момент, як пише Айзексон, Маск “визнав дивним — і страшним — що технологічний прогрес не був неминучим. Це могло зупинитися. Це може навіть повернутися назад”, - написав для WSJ американський професор історії Артур Герман.
Влада США - про Маска
Президент США Джо Байден не коментував ситуацію з Ілоном Маском.
Державний секретар Ентоні Блінкен, коментуючи ситуацію з Ілоном Маском, висловив сподівання, що технологія Starlink “залишиться повністю доступною” для українських військових, поки вони захищають свою територію.
А очільник Військово-повітряних сил США генерал Френк Кендалл, коментуючи ситуацію, заявив, Міноборони має розробити контракти приватними підрядниками, які б передбачали сильніший нагляд за їхньою діяльністю.
“Якщо ми збираємося покладатися на комерційну архітектуру або комерційні системи для оперативного використання, ми повинні мати певні гарантії, що вони будуть доступними”, — сказав Кендалл. - “У нас повинно це бути. Інакше, вони зручні… у мирний час, але ми не можемо на їх покластися під час війни”.
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