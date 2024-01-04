Що вміють ракети Taurus і чому вагається німецький уряд - аналіз

Європа повинна підготуватися, щоб взяти на себе більшу частину допомоги Україні, особливо якщо США загрузнуть у внутрішньополітичній боротьбі у зв’язку з виборами, вважають європейські політики та оглядачі.

Вони вказують на те, що якщо на виборах у США переможе Дональд Трамп, політика США щодо України може змінитися, і тоді на Європу ляже основний тягар не лише допомоги Україні, але і власного захисту.

"Україні бракує боєприпасів. Це терміново" – прем'єрка Данії

Відомий британський історик Тімоті Ґартон Еш каже, що Захід зараз робить "достатньо, щоб Україна не зазнала поразки, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти".

На сторінках британського ділового щоденника Financial Times він каже, що передусім уже зараз, "негайно, за лічені дні", потрібно надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та "більше ракет далекого радіусу дії, зокрема, німецьких Taurus, а також американських ATACMS, щоб Україна могла продовжувати відкидати Чорноморський флот Путіна та націлюватися на його стратегічний і символічний оплот у Криму".

Британський фахівець з історії Європи каже, що європейці, які обіцяли до березня надати Україні мільйон артилерійських снарядів, і досі не спромоглись поставити й третини від цієї кількості, не готові до завдань, які стоять перед ними.

Європа має прокинутися

Йдеться не лише про промислові можливості, а про те, що вони не до кінця усвідомлюють масштаб небезпеки, особливо тієї, що пов’язана з можливим другим президентством Дональда Трампа.

У своїх новорічних посланнях лідери Британії, Німеччини, Франції, Польщі не згадували про війну в Україні або взагалі, або дуже побіжно. І лише президент Фінляндії Саулі Ніїністе не побоявся зіпсувати святковий настрій своїм співвітчизникам згадкою про війну. "Європа має прокинутися", – сказав він.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також прямо заявила, що ситуація не терпить зволікання.

"Україні бракує боєприпасів. Європа не забезпечила того, що було потрібно. Ми наполягатимемо на більшій кількості європейського виробництва. Це терміново. А данські F-16 незабаром піднімуться в повітря. Війна в Україні – це також війна за ту Європу, яку ми знаємо", – сказала вона.

Як каже британський історик Еш, "це та мова, яка нам потрібна".

"Taurus необхідно негайно відправити, щоб ускладнити поповнення російських арсеналів" – голова комітету Бундестагу з оборони

Депутат німецького Бундестагу Норберт Рьотґен, голова парламентського комітету зі закордонних справ, вимагає, щоб канцлер Олаф Шольц пояснив, чому він відмовляється постачати Україні крилаті ракети Taurus.

"Навіть жорстокі напади на українське цивільне населення не змінюють його думки. Очевидно, канцлеру не вистачає сміливості дати публічне пояснення»" – каже німецький політик у мережі Х (колишня Twitter).

Депутат від опозиційної коаліції партій ХДС/ХСС (Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) каже, що, якщо Дональд Трамп переможе на виборах у США, існує ризик повної зміни американської зовнішньої політики.

"Європа має підготуватися до того, щоб у разі потреби компенсувати допомогу Києву, яку зараз надають США. Але зараз цього не відбувається", – занепокоєний Рьотґен.

Як повідомляє парламентський кореспондент DW, навіть всередині панівної коаліції Німеччини лунають голоси на користь відправлення в Україну зброї, що може вражати цілі на відстані до 500 км.

"Україні потрібно більше боєприпасів, більше запчастин, і Taurus необхідно негайно відправити, щоб нарешті ускладнити поповнення російських арсеналів", – заявила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерман з фракції СвДП, що належить до урядової коаліції.

Колишній багаторічний керівник Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішинґер також критикує власний уряд за пасивність. Наприкінці року він запропонував пред'явити Путіну ультиматум: якщо він продовжуватиме обстріл цивільних об'єктів, Київ "наступного ж дня" отримає ракети Taurus.

Проте навіть на тлі безпрецедентних обстрілів української інфраструктури наприкінці 2023-го року і в перші дні 2024-го, через які український уряд скликав зустріч Ради "Україна-НАТО" (що має пройти наступного тижня), уряд Німеччини не змінив свого стриманого ставлення до можливих поставок Києву ракет Taurus.

На урядовій пресконференції у середу, 3-го січня, офіційний представник канцлера Штеффен Гебештрайт сказав, що у питанні ППО Берлін передав Україні "все, що могли".

"На тему ж ракет Taurus я нічого нового сказати не можу... Німеччина досі не постачала Києву ракети Taurus. Ми відстежуємо ситуацію та діємо відповідним чином", – сказав речник канцлера.

Taurus не постачають, можливо, через Керченський міст – експерт

Пояснюючи, чому Берлін коливається, часопис Politico у своїй публікації наприкінці минулого року звернув увагу на те, що, на відміну від британських чи французьких ракет, які відправили до Києва відповідні уряди, німецькі ракети ефективніші проти таких цілей, як, наприклад, Керченський міст, який збудували росіяни після захоплення Криму.

У своїй статті Politico посилається на Фабіана Гоффманна, німецького експерта з ракет, який працює в Університеті Осло. Він пояснює, що Taurus вміє розпізнати шари матеріалу та порожнечі та може ефективніше підривати багатошарові або приховані цілі, як, наприклад, мости.

"Боєголовка повинна спочатку пройти через відносно тонке дорожнє полотно, перш ніж вдаритися по справжньому об’єкту — бетонній колоні, що тримає всю конструкцію", – пояснює експерт і додає, що там, де потрібно 2-3 удари з інших ракет, Taurus може впоратись самостійно.

Як зауважує Politico, Берлін знає, що Керченський міст, який служить для постачання зброї через Крим, є ключовим об’єктом для Києва, на який він націлювався вже декілька разів.

"Але також тому Шольц неохоче постачає Taurus", – пише Politico. Шольц вважає, що сценарій, коли Україна зруйнує міст німецькою ракетою, може бути розцінений як "ескалація війни". А його відповідальність як канцлера полягає в тому, щоб "Німеччина не стала частиною конфлікту".

Але численні експерти вказували на те, що Кремль уже багато разів погрожував різними "червоними лініями", включно з ударами по Криму, але в результаті так нічого і міг протиставити постачанню далекобійної зброї Києву.

Натомість у нещодавньому коментарі Фабіан Гоффманн каже, що така зброя могла б дати можливість Києву не лише відбиватися від російських ударів, а і зробити їх неможливими, вразивши відповідні потужності ще на території Росії.

"Високоточна зброя великої дальності є ключовим потенціалом у сучасній війні. У такій війні, як війна в Україні, де виснаження стає все більш важливим, важливо завдати шкоди ворогу за лінією фронту", – пише Гоффманн у своєму твіті.

За словами німецького експерта, важливість високоточної далекобійної зброї не потрібно перебільшувати. Її концепцію ставили під сумнів ще у 1980-х роках і казали більше про її психологічний ефект – здатність вражати цілі глибоко в тилу противника, ніж про вплив на хід війни.

Навіть російський досвід показує, що застосування далекобійної високоточної зброї не може виграти війну для Росії. Але, як додає Гоффманн, ці удари зв’язують українські можливості ППО в тилу та завдають промислової шкоди та психологічному стану українців.

І все ж Гоффманн вважає, що навіть якщо ця зброя і не вирішить усіх проблем України, без неї у Києва настануть значні проблеми.

"Якщо Німеччина і США (або інші країни – але тут складно) не відправлятимуть жодних поставок, то Україна залишиться без високоточної зброї великої дальності не пізніше кінця цього року. Це було б фатально для України", – підсумовує Гоффманн.