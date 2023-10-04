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Провідний хірург-ортопед з Брукліну вже кілька років ставить на ноги поранених військових з України. Відео

Провідний хірург-ортопед з Брукліну вже кілька років ставить на ноги поранених військових з України. Відео
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Провідний хірург-ортопед з Брукліну вже кілька років ставить на ноги поранених військових з України. Відео

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Голос Америки продовжує розповідати про американські лікарні та лікарів, які повертають до нормального життя поранених українських військових. Цього разу Ірина Соломко та Павло Терехов поспілкувалися з доктором Джефрі Пассіком, очільником відділу ортопедичної хірургії однієї з лікарень Нью-Йорка. Через його руки вже пройшло четверо українських захисників. Чому американські лікарі не лишаються байдужими та допомагають ставити на ноги бійців, дивіться далі у сюжеті.

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