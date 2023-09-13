"Витончена" стратегія ЗСУ - на Заході коментують удар в Севастополі

Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку - Україна, Молдова та держави Західних Балкан, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті в Страсбурзі.

"Майбутнє України - у нашому Союзі. Майбутнє західних Балкан - у нашому Союзі. Майбутнє Молдови - у нашому Союзі, - сказала вона й додала, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ. - Я знаю, що це непростий шлях. Приєднання ґрунтується на заслугах, і Комісія завжди захищатиме цей принцип. Це вимагає наполегливої роботи та лідерства, але вже є великий прогрес. Ми бачили значні кроки, які Україна вже зробила, оскільки ми надали їм статус кандидата. І ми бачили рішучість інших країн-кандидатів до реформ".

Ми бачили великі кроки, які Україна вже зробила

Як відзначає АР, у ЄС немає єдності щодо деяких рішень, а Угорщина та Польща, зокрема зазнали критики з Брюсселя за відступ від демократичних принципів. Однак посадовиця наголосила, що російська війна в Україні лише підкреслила важливість розширення Євросоюзу: "У світі, де дехто намагається захопити країни одну за одною, ми не можемо дозволити собі залишити наших співвітчизників-європейців позаду. У світі, де розмір і потужність (держав) мають значення, очевидно, що в стратегічних інтересах Європи доповнити наш Союз".

Але розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку, сказала вона: "Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції – як виглядатимуть парламент (ЄС) і комісія. Треба обговорити майбутнє нашого бюджету – з точки зору того, що він фінансує, як він фінансує і як він фінансується".

За словами фон дер Ляєн, від початку повномасштабної війни у ЄС знайшли притулок 4 мільйони українців: "І я хочу сказати їм, що зараз ми раді їм так само як і в ті доленосні перші тижні. Ми забезпечили їм доступ до житла, медичної допомоги, ринку праці та багато іншого. Шановні колеги, Європа відповіла на виклик історії".

Європа відповіла на виклик історії

Президентка Єврокомісії також повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і підкреслила: "Наша підтримка України збережеться".

Раніше президент Ради ЄС Шарль Мішель також заявляв, що Євросоюз має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. А в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сказала, що Україна здатна навіть в умовах війни з Росією здійснювати кроки необхідні для вступу в Європейський Союз. За її словами, Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше.

Раніше Голос Америки повідомляв, що дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.

Наша підтримка України збережеться

Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.



За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни.

У статті використано матеріали Reuters, AP