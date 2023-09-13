Актуально
- Голос Америки
"Витончена" стратегія ЗСУ - на Заході коментують удар в Севастополі
Удари ЗСУ зранку 13 вересня, які спричинили пожежу на судноремонтному заводі в Севастополі та, за повідомленнями, пошкодили два російські військові кораблі, називають найбільшими такого роду з часів війни. Атака може зашкодити російській програмі дронів, ускладнити для Росії контроль над Кримом і створити проблеми для Путіна аж до "кінця роботи на посаді", вказують західні оглядачі.
"Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя", - йдеться в заяві Збройних сил України, розміщеній в Telegram. Західні ЗМІ з посиланням на дані Військової розвідки України, повідомляють, що атаки пошкодили десантний корабель та підводний човен РФ.
Reuters назвало це наймасштабнішою атакою на базу російського Чорноморського флоту з початку війни і відзначило зростання здатності України проводити удари із значної відстані.
Російський "Сєвморзавод", пошкоджений в результаті атаки, називали майбутнім центром російської програми дронів, пише дослідник Христо Грозєв, вказуючи на повідомлення російської пропаганди.
Колишній командувач Сухопутних сил США Бен Годжес побачив в українських атаках "витончену" стратегію, яка робить Крим "непідйомним" для України.
"Рейди на кримські нафтогазові платформи, щоб усунути радар, потім складний напад дронами та ракетами на Севастополь. Це дуже витончена стратегія, щоб зробити Крим непідйомним для росіян. Український генштаб обігрує російський генштаб", - твітує Годжес.
Напад на базу російського Чорноморського флоту збільшує тиск на Путіна, пише аналітик британського Sky News Домінік Вагорн.
Він додає - якщо Росія не зможе покладатись на Севастополь, як базу для розміщення та ремонту своїх кораблів, то "це суттєво зменшить її військово-морські спроможності".
Вагорн, однак, зазначає, що хоча Крим є територією України, Росія давно має базу власного флоту в Криму, що може ускладнити для України завдання забезпечити виконання умов міжнародних союзників, щоб західна зброя не застосовувалась для ударів по території Росії.
Всі новини дня
Маск, Цукерберг, Ґейтс – в Сенаті обговорюють штучний інтелект. Відео
Маск, Цукерберг, Ґейтс – в Сенаті обговорюють штучний інтелект
- Голос Америки
Фон дер Ляєн: "Майбутнє України - у ЄС", але для вступу ще треба багато зробити
Євросоюз має підготуватися до розширення у найближчі роки, й серед майбутніх країн блоку - Україна, Молдова та держави Західних Балкан, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови про стан Європейського Союзу в Європейському парламенті в Страсбурзі.
"Майбутнє України - у нашому Союзі. Майбутнє західних Балкан - у нашому Союзі. Майбутнє Молдови - у нашому Союзі, - сказала вона й додала, що для вступу кандидатам, зокрема Києву, ще потрібно провести чимало реформ. - Я знаю, що це непростий шлях. Приєднання ґрунтується на заслугах, і Комісія завжди захищатиме цей принцип. Це вимагає наполегливої роботи та лідерства, але вже є великий прогрес. Ми бачили значні кроки, які Україна вже зробила, оскільки ми надали їм статус кандидата. І ми бачили рішучість інших країн-кандидатів до реформ".
Ми бачили великі кроки, які Україна вже зробила
Як відзначає АР, у ЄС немає єдності щодо деяких рішень, а Угорщина та Польща, зокрема зазнали критики з Брюсселя за відступ від демократичних принципів. Однак посадовиця наголосила, що російська війна в Україні лише підкреслила важливість розширення Євросоюзу: "У світі, де дехто намагається захопити країни одну за одною, ми не можемо дозволити собі залишити наших співвітчизників-європейців позаду. У світі, де розмір і потужність (держав) мають значення, очевидно, що в стратегічних інтересах Європи доповнити наш Союз".
Але розширення ЄС потребуватиме розв'язання багатьох питань всередині блоку, сказала вона: "Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції – як виглядатимуть парламент (ЄС) і комісія. Треба обговорити майбутнє нашого бюджету – з точки зору того, що він фінансує, як він фінансує і як він фінансується".
За словами фон дер Ляєн, від початку повномасштабної війни у ЄС знайшли притулок 4 мільйони українців: "І я хочу сказати їм, що зараз ми раді їм так само як і в ті доленосні перші тижні. Ми забезпечили їм доступ до житла, медичної допомоги, ринку праці та багато іншого. Шановні колеги, Європа відповіла на виклик історії".
Європа відповіла на виклик історіїУрсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії також повідомила, що пропонує продовжити тимчасовий захист для українців у ЄС і підкреслила: "Наша підтримка України збережеться".
Раніше президент Ради ЄС Шарль Мішель також заявляв, що Євросоюз має бути готовий прийняти до складу нові країни до 2030 року. А в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, сказала, що Україна здатна навіть в умовах війни з Росією здійснювати кроки необхідні для вступу в Європейський Союз. За її словами, Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до НАТО ще раніше.
Раніше Голос Америки повідомляв, що дослідники, які відстежують міжнародну допомогу Україні, кажуть, що Європейський Союз та інші європейські держави, збільшують військову, фінансову та гуманітарну допомогу українцям, і в сукупності обсяги обіцяної підтримки від Європи зараз значно перевищують допомогу найбільшого окремого донора - Сполучених Штатів.
Наша підтримка України збережетьсяУрсула фон дер Ляєн
Коли йдеться про роль окремих держав, то США залишаються беззаперечним лідером у підтримці України, особливо за обсягами військової допомоги, а у Європі на першу позицію вийшла Німеччина.
За часткою допомоги Україні відповідно до свого ВВП найбільшим прямим донором стала Норвегія, яка не входить в ЄС, а разом з внесками в програми ЄС найщедрішими залишаються балтійські країни.
У статті використано матеріали Reuters, AP
Українські пілоти літатимуть на F-16 вже через три місяці, припускає голова Нацгвардії ВПС США
Меріленд (AP) — Перші українські пілоти в США можуть пройти підготовку на винищувачах F-16 до кінця року, але довше часу знадобиться перш ніж вони почнуть виконувати бойові завдання, сказав директор Національної гвардії ВПС США.
Очікується, що українські пілоти прибудуть на базу Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Аризона, до жовтня. Зараз льотчики проходять оцінку знання англійської мови, і залежно від їхньої кваліфікації та попереднього досвіду роботи з винищувачами вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив генерал-лейтенант Майкл Лох, директор Національної гвардії ВПС США у виступі на щорічному з'їзді Асоціації ВПС у Національній гавані, штат Меріленд.
«Як тільки їм дадуть добро, вони приїдуть і негайно почнуть навчання», — сказав Лох.
За його словами, щоб вкластися у стислі терміни навчання, база в Тусоні, ймовірно, перенесе деякі інші зобов’язання щодо підготовки міжнародних пілотів, щоб поставити Україну наперед черги.
«Це національний пріоритет», — сказав Лох.
Однак після завершення навчання в США українцям доведеться повернутися до Європи для додаткового навчання НАТО.
Союзники по НАТО навчать українців як обслуговувати літаки, і це навчання потрібно пройти, перш ніж літаки почнуть виконувати бойові завдання.
Лох не сказав, скільки часу займе додаткове навчання.
Генерал Девід Олвін, кандидат на посаду командувача ВПС США, сказав сенаторам на слуханнях у вівторок, що в середньому навчання F-16 триває від шести до дев'яти місяців.
Лідери України просили винищувачі у Заходу з перших днів війни. Протягом перших півтора року США та інші союзники зосереджувалися на постачанні інших систем озброєння, посилаючись на вартість літаків, побоювання щодо подальших провокацій Росії, кількість смертоносних систем протиповітряної оборони, які Росія застосовує в Україні.
Відтоді війна перетворилася на виснажливу повільну боротьбу із застосуванням сухопутної тактики та окопної війни, що нагадує Першу світову війну, і тому здатність F-16 пригнічувати протиповітряну оборону противника та проводити атаки на низькій висоті може допомогти Україні, каже Лох.
Крім того, на відміну від деяких інших систем, переданих Україні, F-16 все ще виробляються, і оскільки їх широко використовують міжнародні партнери, є багато запасних частин.
"Я точно думаю, що це може змінити гру", - сказав Лох.
Сенатор Річард Блументаль, штат Коннектикут, запитав Олвіна, чи можна прискорити навчання, зазначивши, що українські сили навчилися керувати іншими системами, такими як бойові машини Stryker і Bradley, швидше, ніж очікувалося.
«Я можу запевнити вас, що якщо люди в Тусоні побачать прогрес, вони їх затримувати не будуть, — сказав Олвін, який зараз є віцекомандувачем ВПС, комітету Сенату у справах збройних сил. - Вони навчать їх до рівня їхньої компетенції, і чим менше часу знадобиться на це, тим краще».
Україна вимагає від країн коаліції до 50 винищувачів F-16 або еквівалент трьох ескадрилій.
У серпні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ має отримати 42 літаки.
Лох сказав, що Національна гвардія ВПС США прогнозує тримісячні навчання на основі навчання українських пілотів на F-15C на базі у Фресно, штат Каліфорнія.
Це дозволило Нацгвардії дійти висновку, що українські авіатори вже використовують більш західну тактику в польотах і щоб вдосконалити їхні навички не потрібно буде багато часу, сказав він.
За словами Лоха, дев’ятимісячний термін – це орієнтовний термін, щоб навчити пілотів, які раніше не мали досвіду роботи з винищувачами, до керування F-16.
Кім обіцяє Путіну «повну і безумовну підтримку»
Північнокорейський керівник Кім Чен Ин на зустрічі з російським президентом повторив, що його режим підтверджує «повну і безумовну підтримку» дій Владіміра Путіна в час війни Росії проти України.
Зустріч відбулася під час рідкісного закордонного візиту Кім Чен Ина на російському космодромі на Далекому сході Росії.
Кім Чен Ин назвав російську війну «священною боротьбою Росії проти гегемоністських сил задля захисту свого суверенітету й інтересів безпеки».
«Ми постійно висловлювали нашу повну і безумовну підтримку всіх рішень президента і російського керівництва. І я хочу запевнити вас, що ми завжди будемо разом з Росією у боротьбі проти імперіалізму», - заявив північнокорейський диктатор.
Владімір Путін, промовляючи до преси, сказав, що обговорював з Кім Чен Ином зокрема економічну співпрацю, гуманітарні питання і становище в регіоні.
Окремо Путін обіцяв російську допомогу з космічними супутниками після того, як Північна Корея цього року провалила дві спроби своїх запусків.
Але міжнародна увага зосереджена на військовій співпраці Росії і Північної Кореї (КНДР), а особливо на тому, що названо російськими намаганнями отримати зброю і зокрема боєприпаси.
США, Велика Британія, Японія і Південна Корея у спільній заяві 31 серпня заявили, що «Росія веде переговори з КНДР щодо потенційних угод про значну кількість боєприпасів кількох типів для використання проти України».
Американські джерела ще раніше повідомляли про підозрюване постачання російській стороні північнокорейських артилерійських боєприпасів, зокрема продаж зброї для приватної військової компанії «Вагнер».
Москві вказують на те, що військова співпраця з Північною Кореєю суперечить санкціям Організації Об’єднаних Націй, за які не раз голосувала сама Росія.
Санкції діють відповідно до майже десятка резолюцій Ради Безпеки ООН затверджених після першого північнокорейського випробування ядерної зброї 2006 року.
Підозри про військову співпрацю Росії з Північною Кореєю зросли після візиту російського міністра оборони Сергея Шойгу в КНДР у липні.
Форум