Серби обирають парламент. Оглядачі прогнозують перемогу популістської владної партії і кажуть про порушення на виборах

У неділю Сербія обирає новий парламент на позачергових виборах. Оглядачі називають їх спробою президента Александра Вучича та його популістської Сербської прогресивної партії (SNS) отримати ще один чотирирічний термін після того, як дві масові стрілянини підірвали її популярність, повідомляє Reuters.

Соціологи CeSID-IPSOS заявили, що активність виборців складає близько 32%. За підтримку 6,5 мільйонів виборців та за 250 місць у парламенті змагаються 18 партій та альянсів. Прохідний бар'єр - 3% голосів. Виборчі дільниці закриються о восьмій за місцевим часом.

Попри те, що екзит-поли заборонені законом, перші неофіційні результати соціологів за результатами моніторингу підрахунку голосів на загальнонаціональних виборчих дільницях очікуються через годину після закриття дільниць, а офіційні результати оголосять найближчими днями.

Дві масові стрілянини в травні, в результаті яких загинуло 18 людей, у тому числі дев'ятеро учнів початкової школи, спровокували протести, які похитнули десятирічну владу Вучича та SNS. Незгоду посилило зростання інфляції, яка в листопаді становила 8%.

Опозиційні партії та правозахисники також звинувачують Вучича та SNS у підкупі виборців, придушенні свободи преси, насильстві проти опонентів, корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Вучич і його союзники заперечують ці звинувачення.

Соціологи CeSID та IPSOS, які стежать за перебігом голосування, повідомили про порушення, включаючи організований приїзд виборців на виборчі дільниці, фотографування бюлетенів і процедурні помилки.

Державна виборча комісія заявила, що спостерігачі за виборами неурядової сербської організації CRTA зазнали нападу на півночі Сербії. Пізніше одну особу було затримано у зв'язку з інцидентом, повідомила поліція.

Після голосування в школі в центрі Белграда Драган Джілас, лідер лівоцентристського опозиційного альянсу "Сербія проти насильства", заявив, що "в Сербії почалися зміни".

"Люди налаштовані жити... нормально, без злочинності та корупції, без шаленого зростання цін", – сказав він.

Ці парламентські вибори - п'яті з 2012 року і збігаються з місцевими голосуваннями в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.

Передвиборче опитування громадської думки, проведене вебсайтом Nova Srpska Politicka Misao, показало, що SNS та її альянс "Сербія не має зупинятись" (Serbia Must Not Stop) лідирують з 39,8% голосів, за ними йдуть альянс "Сербія проти насильства" з 25,6%, а на третьому місці з 8,9% - Соціалістична партія (SPS) на чолі з колишнім міністром закордонних справ Івіцею Дачичем, давнім партнер SNS по коаліції.

Проголосувавши нині у передмісті столиці, Вучич заявив, що упевнений у перемозі, і додав: "Це головна передумова для того, щоб Сербія продовжувала свій шлях процвітання та успіху".

Сербія - серед кандидатів на вступ до Європейського Союзу. За умовами Брюсселя країна повинна спочатку нормалізувати відносини з Косово, що проголосило незалежність у 2008 році після повстання наприкінці 1990-х. Переговори між Белградом і Приштиною за посередництва ЄС зайшли в глухий кут, а напруга залишається високою.

Сербія також має викорінити корупцію та організовану злочинність, лібералізувати економіку та узгодити свою зовнішню політику з політикою ЄС, включаючи запровадження санкцій проти свого традиційного союзника Росії – через вторгнення Кремля в Україну.