Сенатор Рон Джонсон: війна в Україні “закінчиться шляхом переговорів”

Сенатор-республіканець зі штату Вісконсин Рон Джонсон заявив, що, на його думку, війна Росії проти України закінчиться “переговорним шляхом”. Про це законодавець сказав в радіо-інтервʼю ведучому програми WABC, передає The Hill.

Джонсон підкреслив, що війна Росії проти України – “нечесна боротьба”, зауважуючи наявність в Росії атомної зброї.

“Єдиний спосіб завершити цю війну – врегулювання шляхом переговорів. З кожним днем, поки триває ця війна, гине все більше українців, громадян і військових, гине більше російських солдатів строкової служби. Мене це не радує. Ще більше України буде знищено”, – сказав Джонсон. “Отже, чим швидше вони досягнуть врегулювання шляхом переговорів, тим краще, з моєї точки зору”, – додав законодавець.

Ця війна має завершитись. Нам не сподобається результат, але з кожним днем результат нам буде подобатись все менше

Сенатор-республіканець не вважає, що Росія може програти війну Україні. Він наголосив, що йому не подобається “ця реальність, але це правда”. Джонсон також говорив, що відчуває симпатію до народу України та “презирство” відносно президента Росії Путіна.

“Ця війна має завершитись. Нам не сподобається результат, але з кожним днем результат нам буде подобатись все менше”, – сказав Рон Джонсон.

Минулого тижня лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер закликав колег від обох партій працювати над законопроектом щодо допомоги Україні. Шумер нагадав слова президента України Володимира Зеленського: “Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну”, а для Заходу, на думку Шумера, це означало б продовження війни в багатьох різних частинах світу.

В інтервʼю Голосу Америки конгресмен-демократ Майк Квіглі наголошував, що вірить у перемогу України. “Я вірю, що Україна переможе. Я знаю, що в певні моменти це відбувається повільно, але вважаю, що нам доведеться мати справу із надзвичайними очікуваннями, які були на початку”, – говорив конгресмен-демократ.

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