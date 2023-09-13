Колишній президент Франції Саркозі закликав Україну та Росію до переговорів та виступив проти розширення НАТО

Прорив в українському контрнаступі на шляху до стратегічного міста Мелітополя, темпи надання Україні літаків F-16 та ракет ATACMS, а також успіхи України у знищенні російського Чорноморського флоту – що все це означає для наступних етапів звільнення українських територій? Про це у Вашингтоні говорили експерти Атлантичної ради.

Реагуючи на новини з України про нічну атаку в тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок якої були знищені два російські кораблі, які, за повідомленням української розвідки, “не підлягають відновленню”, американські експерти сказали, що українські сили роблять те, що в їхніх силах – повільно знищують російський Чорноморський флот.

Як заявив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, вночі українські сили знищили великий російський десантний корабель “Ростов-на-Дону” та підводний човен “Мінськ” ВМС РФ. У російському Міноборони заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній Збройні сили України.

Експерти Атлантичної ради, які обговорювали у Вашингтоні у середу, 13 вересня, ситуацію з українським контрнаступом, наголосили, що позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України.

У нашому експертному середовищі іншої стратегії не бачать, як один з одним знищувати російські кораблі

Колишній міністр оборони, а нині - науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної ради Андрій Загороднюк вважає, що в ситуації, коли Росія блокує українські порти, а країни НАТО не можуть допомогти розблокувати українську чорноморську торгівлю, українські сили вимушені діяти самотужки, їм не залишається нічого іншого, як позбавляти Росію її кораблів.

“У нашому експертному середовищі іншої стратегії не бачать, як один з одним знищувати російські кораблі”, – каже він.

Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантична рада і колишній посол США в Україні, каже, що з огляду на те, що українці вже продемонстрували цього року і минулого, коли потопили крейсер “Москва”, “знищення російських кораблів по одному виглядає як реальна перспектива”.

Він звернув увагу на те, що російська пропаганда намагається представити цю операцію як те, що “Київ, який зазнає невдачі в контрнаступі, намагається відвернути увагу”.

“Ми знаємо, що українці не зазнають невдачі в контрнаступі. Але це така ганьба для росіян, що пропаганді потрібно виставити цю подію в найкращому світлі. Чим більше буде таких подій, тим швидше прийде успішне закінчення цієї війни”, – сказав Гербст.

Успіхи України у Чорному морі можуть змінити ставлення НАТО до регіону

Американські експерти наголошують, що досі прохання Києва до НАТО забезпечити охорону цивільних кораблів, не знаходили підтримки. Але зрештою, послаблення Росії на Чорному морі може змінити погляд НАТО на те, що можна робити в цьому регіоні.

“Взяття під контроль ситуації у Чорному морі та поступове знищення російського Чорноморського флоту було б величезною стратегічною перевагою, яка могла б фундаментально змінити те, як НАТО дивиться на операції у цьому регіоні”, – вважає Дебра Кейган, старша радниця Євразійського центру Атлантична рада.

Щодо України, то дослідниця, яка раніше працювала у Пентагоні, каже, що військові експерти вважають, що перевага в повітрі та на морі – це шлях до перемоги.

“Якщо ви контролюєте повітряний і морський простір, ви перемагаєте. Тому все, що Україна може зробити для того, щоб зменшити російську морську перевагу, буде мати величезне значення, і якщо це можна буде поєднати з перевагами у повітрі, які нададуть літаки F-16, призведуть до стратегічних проривів, а не лише тактичних”, – сказала Кейган.

Мені вже набридло читати статті, де пишуть, що вони можуть призвести до змін десь за рік. Це не так

За її словами, європейці допомогли посунути американську позицію щодо надання літаків – данці, нідерландці стали на чолі цієї коаліції. Українські пілоти почали тренуватися в Аризоні.

“Літаки 4-го покоління призведуть до змін. Мені вже набридло читати статті, де пишуть, що вони можуть призвести до змін десь за рік. Це не так”, – сказала Кейган, яка працювала багато років у міністерстві оборони США.

Щодо надання ATACMS, важливо доставити їх у достатній кількості. За її словами, обслуговування цих ракет не вимагає довгої підготовки, і щоб перевчитися з HIMARS на ATACMS, потрібно, “мабуть, 10 годин”.

“Чим швидше адміністрація ухвалить ці рішення, тим швидше буде зміна на полі бою. І попри те, що президент говорить, що їх ніби бракує, це не так – у нас їх достатньо. Не потрібно економити і обмежувати постачання українцям”, – сказала Кейган.

Експерти, які обговорювали прорив першої російської лінії оборонних рубежів на півдні, наголошували на тому, що це сталося лише наприкінці третього місяця контрнаступу. Колишній міністр оборони України наголосив, що техніка не може впоратися з масштабом завдань.

“Розмінування проходить дуже складно, тому що техніка, надана партнерами, чи вироблена в Україні, працює з обмеженим успіхом, тому що артилерійський вогонь противника знищує її як тільки вона потрапляє на поле”, – сказав Загороднюк.

Дебра Кейган додала, що в анонімних коментарях для преси деякі чиновники Пентагону висловлюють нетерпіння, не знаючи реальних умов, у яких доводиться діяти українським військовим.

“Ніде у світі не було заміновано так щільно такий величезний масив території. Немає такого досвіду і немає такого обладнання, щоб розв'язувати цю проблему, з якою ми ніколи не стикалися”, – сказала Кейган.

Москва використовує Чорноморську зернову угоду, щоб розколоти союзників

Говорячи про вихід Росії з Чорноморської зернової угоди, Джон Гербст каже, що якщо повідомлення про те, що генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагалися послабити західні санкції заради повернення Росії, то вони в цьому випадку діють як адвокати Кремля.

“Якщо повідомлення правдиві, то Ґутерріш та Ердоган просять Захід послабити санкції і винагороджують Путіна за те, що він здійснив ще один агресивний акт. Я повторюю, що якщо повідомлення правдиві, то вони заохочують Путіна здійснювати додаткові провокації, щоб отримати послаблення від заходів, які ми запровадили через те, що він розпочав цю війну проти України, що сповнена воєнними злочинами”, – сказав Гербст і додав, що в результаті це все не вдасться, бо ані Україна, ані її партнери на це не підтуть.

“Але Путіну дають надію на те, що це можливо”, – наголошує Гербст.