Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

З Конгресу США виключили республіканця із Нью-Йорка, якого звинувачують в корупції та брехні. Відео

З Конгресу США виключили республіканця із Нью-Йорка, якого звинувачують в корупції та брехні. Відео
Embed
З Конгресу США виключили республіканця із Нью-Йорка, якого звинувачують в корупції та брехні. Відео

No media source currently available

0:00 0:04:21 0:00
Direct link

Палата представників проголосувала за виключення республіканця із Нью-Йорка Джорджа Сантоса зі своїх лав. Проти нього висунуто два десятки федеральних звинувачень. Вони стосуються викрадення особистих даних та неправомірного використання донорських внесків. Сантос відкидає ці обвинувачення, але раніше визнав, що брехав щодо своєї біографії. Детальніше - про те, в чому звинувачують Сантоса та як його виключення може вплинути на республіканську більшість у Палаті представників.

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG