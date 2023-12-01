Палата представників проголосувала за виключення республіканця із Нью-Йорка Джорджа Сантоса зі своїх лав. Проти нього висунуто два десятки федеральних звинувачень. Вони стосуються викрадення особистих даних та неправомірного використання донорських внесків. Сантос відкидає ці обвинувачення, але раніше визнав, що брехав щодо своєї біографії. Детальніше - про те, в чому звинувачують Сантоса та як його виключення може вплинути на республіканську більшість у Палаті представників.