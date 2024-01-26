РФ у 2023 році продовжила імпортувати західні авіазапчастини та мікрочипи, свідчить розслідування журналістів

Попри західні санкції через повномасштабне вторгнення до України у 2023 році Росія продовжила ввозити західні високотехнологічні компоненти - авіазапчастини та мікрочипи. Про це свідчать матеріали розслідувань журналістів Радіо Свобода та Bloomberg.

Компоненти для авіації на 8 мільйонів

Російська компанія "Яковлєв", яка виробляє як цивільні літаки, так і кілька модифікацій винищувача СУ-30, щонайменше до липня 2023 року на порушення санкцій продовжувала імпорт запчастин із Європи та США. Як ідеться в розслідуванні Радіо Свобода, з початку 2022 року РФ отримала компонентів на суму 8 мільйонів доларів.

Більшу частину з них отримала компанія "Яковлєв", постачання надійшло з Німеччини від американської корпорації Honeywell, яка формально вийшла з російського ринку ще у березні 2022 року. Ці дані Радіо Свобода отримало за допомогою організації C4ADS, яка спеціалізується на аналізі даних і глобальних досліджень.

Аналітик цієї організації Омар аль-Гусбі стверджував, що Росія імпортувала компʼютерні контролери з електроприводом, навігаційне обладнання та модулі автоматичних систем, які потенційно можуть бути використані в будівництві та ремонті СУ-30 та інших військових літаків.

Компанія "Яковлев" також у 2022–2023 роках імпортувала запчастини французької компанії Thales Avionics на 783 тисячі доларів. Французький виробник кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення продовжував роботу в РФ, однак улітку 2022 року оголосив, що повністю виходить із російського ринку.

"Яковлев" імпортував компоненти також через третіх осіб або через треті країни, зокрема, через компанії Knipex і Bosch.

Журналісти Радіо Свобода зверталися до компаній Honeywell, Thales Avionics, Knipex та Bosch по коментар. Відповіла лише компанія Bosch, яка заявила, що її метою є "запобігання використанню продукції Bosch у спосіб, що порушує санкції, в кінці прямого чи опосередкованого ланцюга постачання в межах нашої сфери впливу".

Чипи зі США та Європи на 1 мільярд

Також американське видання Bloomberg із посиланням на закриту російську митну статистику повідомляє, що у 2023 році, попри санкції, Росія змогла імпортувати високотехнологічні чипи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.

З документів, які вдалося отримати агентству, випливає, що загальна вартість імпортованих Росією напівпровідників та інтегральних схем, які можуть використовуватися для виробництва військової техніки, за рік становила 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Більш ніж половина з них припадає на продукцію компаній зі США та Євросоюзу.

Жодних даних про те, що ці компанії порушували санкційне законодавство та експортували технології до Росії, немає, зазначає Bloomberg. Більшість підсанкційних технологій потрапляють до Росії через треті країни, зокрема з Китаю, Туреччини та Об’єднані Арабські Емірати.

Американські та європейські компанії, продукція яких потрапила до Росії, заявили, що повністю дотримуються санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У липні видання "Верстка" з посиланням на дані митниці повідомило, що лише за перші шість місяців 2023 року до Росії завезли чипи західних компаній на понад 500 мільйонів доларів. Майже половина цієї суми припала на продукцію американських виробників Intel та AMD, у тому числі мікропроцесори.

З початку повномасштабного російського збройного вторгнення до України в 2022 році сотні іноземних корпорацій, компаній та брендів оголосили про закриття бізнесу в Росії відповідно зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.