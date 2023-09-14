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- Голос Америки
До "одного з найбільших санкційних пакетів" США потрапив ексгенпрокурор Грузії, компанії з Туреччини, ОАЕ та Росії
Сполучені Штати запровадили санкції щодо 150 людей та компаній з Росії, Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів та Грузії, які причетні до “шкідливої зовнішньої діяльності російського уряду”. Санкції введено у відповідь на нелегальну війну Росії проти України.
Про це повідомили Державний департамент та Міністерство фінансів США.
Це один з найбільших санкційних пакетів США, пишуть американські ЗМІ, який стосується компаній, що передають західні технології Росії, які можуть використовуватись для підтримки війни проти України.
Нові обмеження також стосуються російського енергетичного сектору, щоб перешкодити надходженню прибутків від видобутку природного газу в Арктиці, а також щодо компаній, які виробляють чи ремонтують російську зброю.
“Сьогоднішніми санкціями Сполучені Штати продовжують свою невпинну роботу, спрямовану проти каналів воєнних постачань Росії, щоб позбавити Путіна обладнання, технологій і послуг, необхідних йому для ведення варварської війни проти України”, — заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
“Ми також дали чітко зрозуміти, що ті фізичні та юридичні особи, які отримують прибуток від вторгнення та від близькості до Кремля, будуть притягнуті до відповідальності, і сьогоднішні дії демонструють наш глобальний вплив, щоб завдати серйозних витрат для путінських олігархів”, - додала очільниця Міністерства фінансів США.
Санкції, серед іншого, стосуються низки російських компаній, які беруть участь у розробці цього енергетичного проєкту.
Низка російських компаній з металургійного та гірничовидобувного сектору РФ також потрапили під економічні обмеження США.
Санкції введено і проти російських компаній, які ремонтують, виробляють чи працюють над розробками зброї, зокрема виробники крилатих ракет “Калібр”, гелікоптерів Mi-8/17 та Mi-2, розвідувально-ударних дронів “Оріон”, танків та бронетранспортерів.
Держдепартамент також запровадив санкції щодо росіянина Павла Шевеліна, причетного до угруповання “Вагнер”, черед сприяння перевезенню зброї з Північної Кореї до Росії. Раніше США запровадили санкції з цієї причини ще проти кількох осіб.
Міністерство фінансів США також додало до списку санкцій російського олігарха Андрія Бокарєва, його дружину Ольгу та холдинг в його власності “Трансмаш”, виробник залізничного транспорту.
"Бокарєв має особисті зв’язки з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу та іншими високопосадовцями Кремля та їхніми родинами. Бокарєв також пов'язаний з організованою злочинністю і з 2022 року намагався уникнути санкцій. Бокарєв працював із різними трастами та постачальниками корпоративних послуг для створення підставних компаній, поведінка яких може бути пов’язана з відмиванням грошей. Бокарєв також потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії", - мовиться в повідомленні американського Мінфіну.
Грузія
Серед осіб, що потрапили під санкції – колишній генеральний прокурор Грузії Отар Парцхаладзе та офіцер ФСБ Олександр Оніщенко, який також є високопосадовцем в уряді Росії.
“Офіцер ФСБ Оніщенко, ймовірно, допомагав своєму соратнику Парцхаладзе отримати російський паспорт і, можливо, російське громадянство. Парцхаладзе повністю прийняв російську ідентичність і регулярно їздить до Росії. Оніщенко та ФСБ використовували Парцхаладзе, щоб впливати на грузинське суспільство та політику на користь Росії”, - мовиться у повідомленні Держдепу США
За даними Державного департаменту, грузинсько-російський олігарх "Парцхаладзе особисто отримав прибуток від своїх зв’язків з ФСБ".
Під санкції також потрапили дві компанії, які, за даними Держдепу, принаймні наполовину належать Парцхаладзе, це компанії Moscow business brokerage та LLC International business corporation.
У 2022 році Національне агентство з питань запобігання корупції України визнало Отара Парцхаладзе "учасником олігархічного правління та захоплення грузинської держави зі сторони Бідзіни Іванішвілі", втім санкції щодо цієї особи Україна не запровадила.
На сайті НАЗК він названий "неформальним правителем Грузії", який в Росії та Грузії лобіює інтереси одного з найбагатших людей РФ Володимира Євтушенкова в питаннях обходу санкцій”.
Туреччина та ОАЕ
Санкції також стосуються кількох турецьких і російських компаній, які, як вважають у Держдепі США, допомагають Кремлю в обхід санкцій постачати американські та європейські електронні компоненти (зокрема, чипи та процесори), які можна використовувати як для цивільного, так і для військового обладнання.
Турецькі компанії Denkar ship construction incorporated та ID Ship agency trade limited потрапили під санкції через те, що надавали ремонтні послуги човнам, що афілійовані з Міноборони Росії.
Санкції запровадили і щодо нещодавно створеної компанії в ОАЕ GREEN ENERGY SOLUTIONS, яка забезпечує інженерними розробками та технологіями російський проєкт зрідженого природного газу в Арктиці.
ОАЕ та член НАТО Туреччина засудили вторгнення Росії в Україну, однак не приєдналися до західних санкцій щодо Росії та продовжують співпрацювати з російським урядом.
Наслідки санкцій
За повідомленням Держдепу США, внаслідок цих санкцій має бути заблокована вся власність підсанкційних осіб і компаній, що знаходиться в США або під контролем США. Про це має бути повідомлено в Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) при Міністерстві фінансів.
Крім того, усі фізичні та юридичні особи, які володіють підсанкційними компаніями на 50% або більше, також блокуються.
Заборонені також транзакції з підсанкційними компаніями для американців або здійснювати їх в межах США.
Заборонено також надавати послуги чи кошти підсанкційним особам або компаніям.
Загалом Держдепартамент США повідомив, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже запровадив санкції щодо 3000 компаній та осіб.
“Сполучені Штати, наші союзники та партнери єдині у підтримці України перед обличчям неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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Телебачення та соцмережі Італії наповнені кремлівською пропагандою – звіт проєкту з дезінформації
“Перевернута реальність” та проросійські виступи, наповнені підміною понять про війну Росії проти України (у тому числі про роль США) заполонили значну частину телевізійного простору Італії та поширюються місцевими лідерами думок у соціальних мережах. Такі підсумки дослідження проєкту “Дезінформація та активні заходи: прокремлівські стратегічні наративи в Італії” презентував Луїджі Серджіо Джермані, науковий директор Інституту соціальних наук і стратегічних досліджень Джино Джермані.
Луїджі Джермані – експерт із внутрішньої та зовнішньої політики Росії, який вивчає стратегії гібридної війни, організовану злочинність та російські спецслужби. Він виступив 14 вересня під час зустрічі “Брехня, пропаганда і дезінформація: вплив на перемогу України”, організованої Фундацією Україна-США.
Викривлена реальність і неправда про війну
Окрім неправдивої інформації про причини російської війни, італійські ЗМІ та соцмережі поширюють дезінформацію із трактуванням подій в Україні не як військової агресії Росії, геноцидної війни, а як “агресії Заходу проти Росії”, каже Держмані.
Серед поширювачів дезінормації в Італії – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати.Луїджі Серджіо Джермані
“Отже, реальність перевернута з ніг на голову. Ці неправдиві наративи, наприклад, ніби НАТО чи США прагнуть знищити Росію, поширюються в Італії величезною кількістю впливових осіб”, - констатує експерт.
Серед поширювачів такої дезінформації – професори університетів, колишні військові, колишні дипломати. Вони, за словами експерта, регулярно з'являються у телеефірі і невпинно повторюють ці прокремлівські наративи.
Радянські методи пропаганди плюс соцмережі та тролі
Джермані нагадує: Москва націлювала свої спроби впливу на Італію ще з часів Холодної війни, щоб сприяти дестабілізації у Європі. Сьогодні ж застосовуються усе та ж концепція радянських активних пропагандистських заходів. “Те, що ми бачимо сьогодні, є певним чином повторенням того, що ми мали за часів Холодної війни, – каже Джермані. – Думаю, більшість людей впізнають ці концепції активних заходів в академічних колах, різноманітні методи політичного та психологічного впливу, дезінформації до пропаганди, вербування агентів впливу, фінансування партій тощо”.
Також, за словами експерта, італійці, що тим чи іншим чином підпали під вплив Росії, поширюють дезінформаційні наративи, буцімто Італія “не має реального суверенітету через ЄС і НАТО”, “є рабом США або НАТО”, далі йдуть “лякалки” про міграцію, яку називають “вторгненням, що становить загрозу Європі і, мовляв, керується елітами, як Сорос чи ЦРУ, чи іншими фігурантами такої легенди”.
А війну Росії проти України подають ніби-то намаганням зі сторони США “розсварити Європу та Росію”, хоча жорстоку війну здійснює саме Росія, яка без провокації вторглася до незалежної України, нагадує експерт.
За словами Джермані, Кремль “дуже добре вміє читати динаміку складних питань у суспільствах різних країн” та використовує проблемні питання для розхитування ситуації, щоб скористатися цим у своїх інтересах.
Дональд Дженсен, старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США своєю чергою додав: мова йде про багатовимірну російську війну. Окрім власне військових дій в Україні вона залучає злочинний вплив, корупцію, підкуп в інших країнах – саме для просування власних дезінформаційних наративів.
Дженсен підтверджує, що й надалі справді працюють старі технології КДБ, але відмінностями у діях Росії сьогодні є залучення новітніх технологій, соціальних медіа, що дозволяє охопити практично всі види аудиторії та “реалізувати план поширення тролів, що розповсюджують нісенітницю”.
Шпигунські мережі
Надія Макконнелл, президентка Фундації Україна-США додала, що на Заході, на її думку, тривалий час не розуміли по-справжньому масштаб і глибину постійної російської дезінформації та пропаганди. Це дозволило росіянам свого часу розширити шпигунську мережу.
Як повідомляв Голос Америки, директор ФБР Крістофер Рей заявив, що кількість російських шпигунів у США залишається “занадто великою”, незважаючи на останні спроби їх викорінити. А проект Голосу Америки “Поліграф” регулярно публікує спростування у тому числі російської дезінформації.
Учасники дискусії у Вашингтоні застерегли: дезінформація є лише одним із компонентів багатовимірної стратегії нападу з боку Росії на західні демократії. Іншими компонентами також є кібератаки, підтримка антисистемних та екстремістських рухів, корупція і підкуп посадовців чи науковців, намагання втрутитися у вибори та інші злочинні методи.
Вербування американців і європейців під прикриттям програм обміну
Щодо вербування Росією лідерів думок у Європі та США, то Луїджі Джермані навів приклад, коли ФБР викрило групу шпигунів у США. Так, Департамент юстиції США звинуватив співробітників російської розвідки у змові з метою використання американців як агентів російського уряду. Підсудні намагалися посіяти розбрат, поширюючи проросійську пропаганду, та втручатися у вибори до США.
Кримінальну справу було порушено зокрема щодо громадянки Росії Наталії Бурлінової, яка у США “використовувала відданість академічних і дослідницьких установ вільному обміну ідеями з метою просування російських інтересів”.
Відповідно до свідчень під присягою у ході кримінальної справи з'ясувалося, що Бурлінова вербувала громадян США з академічних і дослідницьких установ для поїздки в Росію за програмою публічної дипломатії “Знайомство з Росією”, фінансованої російським урядом.
Далі Бурлінова повідомляла співробітнику ФСБ про окремих громадян США, які “позитивно ставляться до Росії і готові продовжувати співпрацю”.
За інформацією Джермані, Бурлінова активно діяла і в Італії.
Такою “м’якою дипломатією” росіяни виявляють молодих лідерів на заході та запрошують їх відвідати Росію. Це довгостроковий підхід до формування групи впливу на Заході з розрахунку, що у майбутньому ці молоді діячі стануть лідерами у своїх країнах та проводитимуть проросійську політику”, – каже італійський експерт.
Надія Макконнелл своєю чергою наголосила, що академічний світ повинен переосмислити те, як провадить радянські та російські дослідження. Зокрема, щоб уникнути сприяння пропаганді через помилкову парадигму деяких підходів до вивчення російської спадщини та реалій.
А уряд повинен більш серйозно поставитися до питання російських гібридних операцій та пропаганди, вважає Дональд Дженсен.
"Переписувати підручника" закликала раніше в інтерв'ю Голосу Америки і письменниця Оксана Забужко. "Мусите переписувати всі свої русоцентричні, під їхню диктовку понаписувані підручники із Russian, Soviet, Eastern European і яких завгодно ще studies. Бо виявляється, що все це була брехня. А брехня це була тому, що ви слухали їх і не слухали нас", - каже Забужко.
- Голос Америки
Ексміністерка торгівлі з української діаспори стане спецпредставницею США з питань економічного відновлення України
Президент Байден у четвер, 14 вересня, призначав колишню міністерку торгівлі США Пенні Пріцкер спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України.
“Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та лідерка індустрії, що трансформується, з глибокими родинними зв’язками з Україною, Спеціальна представниця Пріцкер привносить десятиліття досвіду та знань на цю критично важливу посаду. Працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями Сполучених Штатів, щоб допомогти відновити українську економіку”, - зазначено у пресрелізі Білого дому з приводу призначення Прітцкер.
Як зазначає видання The New York Times, посада спеціального представника США з питань економічного відновлення України є новою позицією, і її запровадження свідчить про дедалі більшу увагу адміністрації Байдена до довгострокового економічного виживання країни в умовах продовження війни з Росією.
До обов’язків Пріцкер, згідно з заявою Білого дому, входитиме мобілізація державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів для донорів, робота з відновлення експортних ринків і підприємств, робота з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу “Групи семи” задля взаємодоповнюваності та взаємопідсилення міжнародних зусиль, а також заохочування міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку економічного відновлення України.
“Спеціальна представниця Пріцкер допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення [української] економіки”, а також допоможе країні “відбудовувалася сильніше”, - зазначено в пресрелізі.
Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує The New York Times, зазначив, що Пріцкер відіграватиме ключову роль у тому, щоб “Україна не лише вижила, але й процвітала” своїми власними зусиллями, перетворившись врешті-решт на “процвітаючу, безпечну європейську демократію”.
За даними Світового банку, на відновлення інфраструктури країни та зруйнованих поселень може знадобитись понад 400 мільярдів доларів у наступні десять років.
Пріцкер походить із відомої чиказької бізнесової родини із давніми зв’язками та впливом у Демократичній партії. На посаді міністерки торгівлі в адміністрації Барака Обами, вона кілька разів відвідала Київ і працювала з українським урядом над питаннями реформ, залученні інвестицій та координації з урядами країн-партнерів.
Інтерес Пріцкер до України має також особистий вимір, зазначає The New York Times, адже її родина “втекла від переслідувань у царській Росії на території сучасної України наприкінці 1800-х, і вона відчуває зв’язок із цією країною”.
“Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, Сполучені Штати залишаються відданими підтримувати його стільки, скільки буде потрібно”, - підсумовано у пресрелізі Білого дому.
Нанометр за нанометром. Чи вдасться Америці перемогти у війні мікрочипів?
Вони у наших телефонах і телевізорах, автомобілях і метро, у лептопах в офісах та супутниках у космосі. Від цих крихітних деталей залежить чи полетить дрон, або ракета на фронті, врешті-решт, чи буде у нас інтернет та працюватиме навігатор. Мова йде про мікрочипи. Це набір електронних схем на пластині напівпровідникового матеріалу, найчастіше кремнію. Ця деталь виконує дві функції - обробка та зберігання інформації. З кожним роком вони стають все меншими та складнішими. Відтак телефони стають тоншими, комп’ютери швидшими, а зброя точнішою.
«Світ сьогодні критично залежить від каналів постачання напівпровідників, які ми більше не контролюємо. Останні 50 років світова геополітика визначалась там, де є поклади нафти. Наступні 50 вона вирішуватиметься тим, хто контролює канали постачання технологій».
Наступні 50 років геополітика вирішуватиметься тим, хто контролює канали постачання технологій
Це слова з промови Пета Гелсінгера, виконавчого директора компанії Intel на саміті присвяченому виробництву мікрочипів, який у серпні цього року пройшов у Сіетлі. Американські політики, інженери та керівники технологічних корпорацій обговорювали як Сполученим Штатам та союзникам відновити лідерство в цій сфері.
“Америка винайшла напівпровідники та виготовляла близько 40 відсотків чипів у світі. Сьогодні ж лише 10. Для нашої національної безпеки ми маємо зменшити залежність від іноземних постачань”, – заявила під час саміту заступниця міністра оборони США Гайді Шью.
Виробництво мікрочипів - складне і вартісне. Приміром, будівництво однієї фабрики коштує близько 20 мільярдів доларів США. Жодна країна зараз не контролює повний технологічний цикл. Сполучені Штати залишаються світовим лідером у дизайні та розробці нових мікросхем. Нідерланди та Японія монополісти у сфері виробництва спеціального устаткування – фотолітографічних машин. А головні виробничі потужності - фабрики, де безпосередньо виготовляють чипи знаходяться переважно в Азії – Тайвані, Китаї, Південній Кореї.
Україна є великим виробником неонового газу, який є важливим компонентом глибоких літографічних ультрафіолетових машин, які виготовляють мікрочипиСем Говел, дослідниця Центру нової безпеки Америки
Україна - важлива ланка у світовому виробництві чипів
Такий розподіл праці донедавна влаштовував більшість гравців на ринку. Та після пандемії Covid-19 ситуація стала змінюватись. Виробники чипів не змогли задовольнити ріст попиту. На це вплинули зокрема збої у роботі фабрик через природні катаклізми та пожежі, а згодом і війна Росії проти України. Росія забезпечує 40% світового експорту металу паладій, а Україна до 80% експорту неону. Ці матеріали використовуються у виробництві мікросхем.
«Україна є великим виробником неонового газу, який є важливим компонентом глибоких літографічних ультрафіолетових машин, які виготовляють мікрочипи.... Якщо конфлікт триватиме це матиме серйозний вплив на світовий ринок» - заявила в інтерв’ю Голосу Америки Сем Говел, дослідниця Центру нової безпеки Америки.
Тому найбільші країни-споживачі, а особливо США вирішили зменшити залежність від зовнішніх ринків, створюючи власні фабрики та цикли виробництва. Та головним фактором у цьому процесі стало технологічне суперництво із Китаєм. Побоюючись, що Пекін використає найсучасніші чипи у військових цілях Вашингтон протягом останніх років запроваджував обмеження на торгівлю технологіями з КНР.
Якщо конфлікт в Україні триватиме це матиме серйозний вплив на світовий ринок напівпровідників
Сьогодні глобальні держави найбільше конкурують у сфері Штучного Інтелекту. І ця сфера вимагає найпродуктивніших чипів, здатних обчислювати величезну кількість інформації.
“Лише подумайте про такі нейромережі, як Chat GPT, яку кількість інформації вони обробляють. Вони ставатимуть все складнішими. З теперішніми обчислювальними можливостями лише для роботи дата-центрів потрібна потужність ядерного реактора», - заявив в інтерв’ю Голосу Америки технічний директор компанії AMD Марк Пейпермастер.
Аби збільшити обчислювальну потужність мікросхем і зменшити енергоспоживання виробникам потрібно вмістити більшу кількість транзисторів на чипах. Боротьба йде за нанометри (0.000001 мм). Частота розміщення транзисторів у більшості сучасних комп'ютерів - 10 нанометрів, це як розмір найменшого вірусу. Для прикладу мікропроцесор найновішого Iphone 14 має 15 мільярдів транзисторів, а найсучасніший процесор, який використовується у сфері штучного інтелекту Wafer Scale Engine 2 має 2,6 трильйона. Тобто у 170 разів більша обчислювальна потужність. Та цей процесор все ще завеликий, щоб використовувати його в телефоні. За розробку чипів нового покоління взялись американські військові.
«Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів США ініціювала кілька високоризикових програм, щоб дослідити нові методи дизайну, виробництва і тестування 3D мікросхем. Нам потрібні такі технології, щоб бути попереду наших противників» - заявила під час виступу на конференції присвяченій мікрочипам у Сіетлі заступниця міністра оборони США Гайді Шью.
Штучний інтелект завдяки чипам нового покоління докорінно змінить поле бою
Нам потрібні такі технології, щоб бути попереду наших противників
Штучний інтелект завдяки чипам нового покоління докорінно змінить поле бою, розповідає в інтерв’ю Голосу Америки Стефані Томпкінс – директор Агенція передових оборонних дослідницьких проєктів США.
«Більшість битв пов’язані з великим обміном інформацією, комунікацією та ухваленням рішень, які проходять по кілька разів через одного командира. А швидкість прийняття рішень критична на полі бою. Тепер уявіть, що у вас на фронті є потужний комп'ютер, який поміщається в руку, він пов'язаний з іншими такими пристроями на передньому краю, які володіють комплексною інформацією про бойову ситуацію. Це робить бій повністю децентралізованим» - каже Томпкінс
Фактично комп’ютер виконуватиме функції командування у битвах.
«У майбутньому пілоту F-35 під час злету допомагатиме Штучний інтелект. Синхронно з ним працюватимуть дрони, танки та інші солдати на полі бою» – розповідає Пет Гелсінгер, виконавчий директор Intel.
Такий розвиток Штучного інтелекту науковці називають технологічною сингулярністю. За прогнозами багатьох футурологів людство зможе його досягнути до кінця цього десятиліття. Для досягнення прогресу уряд Сполучених Штатів від минулого року інвестував у власну галузь розвитку мікрочипів 52 мільярди доларів. Протягом 10 років у США планують побудувати дві фабрики з виробництва напівпровідників і забезпечити їх власною мережею постачальників. Частина коштів піде на підготовку спеціалістів, яких не вистачає в цій галузі.
- Голос Америки
Колишні американські генерали закликали республіканців у Конгресі схвалити нову допомогу Україні
Два колишніх американських генерали Філіп Брідлав і Бен Годжес у листі до лідерів республіканців у Палаті представників закликали залишити політику осторонь і швидко схвалити додаткову допомогу для України на тлі продовження українського наступу. Про це пише американське військове видання Stars and Stripes.
"Зараз не час дозволяти партійній політиці стати на шляху підтримки союзника, який бореться за свободу, а також за власне існування, — написали генерали у відставці. - Українці потребують нашої допомоги. Їм потрібна і військова, і нелетальна допомога, і вони потребували її вчора". Вони наполягають, що Україна перебуває на критичному етапі війни та має імпульс для повернення окупованих територій, попри повільніший, ніж очікувалося, контрнаступ.
Брідлав, ексгенерал військово-повітряних сил і колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО, Годжес - генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній генерал-командувач Сухопутних сил США в Європі, звернулися в листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті.
Раніше на тлі тиску з боку крайніх правих республіканців Маккарті натякнув, що домовленість щодо нового фінансування уряду США не включатиме нещодавній запит Білого дому про 24 мільярди доларів допомоги Україні.
Колишні американські командувачі підкреслили, що процвітання Америки безпосередньо пов'язане із безпекою і стабільністю у Європі, а також від міжнародної поваги до суверенітету незалежних країн.
Також вони додали, що допомога Україні - це вдалі інвестиції для безпеки США: "Витративши частину річного військового бюджету США на безпекову допомогу, Україні вдалося вдвічі скоротити боєздатність Путіна. Це значна та історична віддача від інвестицій, коли йдеться про нашу власну національну безпеку та інтереси, а також інвестиції в захист від загроз, які представляють Путін і Росія для членів НАТО".
Як повідомляв Голос Америки, днями лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав однопартійців підтримати продовження допомоги Україні. В Білому домі оптимістично оцінюють шанси на затвердження нового пакету допомоги Києву, але про відсутність консенсусу у Конгресі щодо допомоги свідчить зокрема те, що цього літа 70 законодавців від Республіканської партії спробували заблокувати подальше збільшення допомоги Україні.
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