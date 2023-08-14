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- Голос Америки
100 рублів за долар: російський рубль увійшов в трійку світових валют з найгіршою активністю
Російський рубль впав до найнижчої позначки за майже 17 місяців війни в Україні. У понеділок, 14 серпня, валюта РФ перевищила психологічно важливий рівень 100, і становить 101 рубль за долар, а в обмінних пунктах - ще вище.
Британське видання The Guardian пише, що лише цього року рубль впав на 26%, що зробило цю валюту “однією з трьох світових валют із найгіршою активністю у 2023 році”, разом з турецькою лірою та аргентинським песо.
Серед причин падіння рубля влада Росії назвала зниження обсягів експорту та зростанням внутрішнього попиту на імпорт. Центральний банк Росії заявив у понеділок, що розглядає можливість підвищення ключової процентної ставки для стабілізації інфляції. При цьому у ЦБ наголосили, що не бачать загрози для фінансової стабільності країни через падіння рубля.
За словами експертів, зниження доходів від експорту (через санкції) та зростання військових витрат посилюють тиск на російську економіку, а велику кількість товарів щоденного вжитку країна все ще змушена імпортувати з-за кордону.
Крім того, після запровадження Заходом обмеження цін на нафту, російські доходи від експорту нафтопродуктів різко скоротилися.
“Ослаблення рубля є лише відображенням основної проблеми, яка полягає в тому, що обмеження ціни на нафту, та санкції працюють. … У 2022 році ЄС платив Росії в середньому 12 мільярдів євро на місяць за імпорт енергоресурсів, а цього року ця сума знизилася до 2 мільярдів євро”, - коментує ситуацію з рублем британський економіст Тімоті Еш з компанії BlueBay Investments.
Крім того, Еш наголошує, що зниження курсу рубля штовхає росіян виводити гроші з країни, що також провокує інфляцію: “Росія продовжує страждати від витоку капіталу. Це видно з даних партнерів для таких країн, як Туреччина, ОАЕ, країни Центральної Азії та Закавказзя. В Закавказзя з початку війни потік капіталу з Росії та грошові перекази працівників зросли в кілька разів. До прикладу, у Вірменії за кілька місяців до вторгнення надходження грошових переказів з Росії становили близько 50 мільйонів доларів на місяць, зараз ця цифра більша, ніж в п'ять разів. Подібні тенденції спостерігаються для Грузії, Узбекистану та інших краї. І це не вірмени, які працюють у Росії, надсилаючи гроші додому. Це росіяни, які знаходять спосіб вивести гроші з країни”.
Експерти звертають увагу, що витік капіталу з Росії особливо посилився після нещодавнього невдалого заколоту ПВК "Вагнер" в Росії.
Тімоті Еш розповідає, що курс рубля відображає силу Путіна: “Слабкість рубля є найчіткішим сигналом того, що вторгнення Росії в Україну стало економічною катастрофою для Росії, а також поразкою на багатьох інших рівнях для Путіна – військовому, стратегічному, дипломатичному, рівні престижу та підтримці серед населення тощо.
Примітно, що зараз почалася гра у звинувачення, коли російське державне телебачення критикуватиме Центральний банк за те, що він допустив послаблення рубля”.
Доктор Яніс Клюге, дослідник російської економіки в аналітичному центрі Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки, заявив видінню The Guardian, що “російський рубль все ще шукає свій відповідний довгостроковий обмінний курс після вторгнення” в Україну.
Через два тижні після 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, рубль впав до рекордно низького рівня в 150 рублів за долар, але швидко тоді відновився після того, як російський Центральний банк запровадив жорсткий контроль над капіталом і обмежив потік грошей з країни.
Експерти не виключають, що Центробанк продовжить суворий контроль над курсом валюти, хоча в нинішніх умовах це стає все складніше зробити.
Раніше Голос Америки зібрав думки експертів, чому російський рубль падає, попри зростання цін на нафту.
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Що кажуть німецькі посадовці про можливість передачі Києву ракет Taurus?
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- Голос Америки
Одеса оговтується від серії нічних атак: деталі з місця подій
У ніч проти понеділка Росія також атакувала Одесу. Про ситуацію на місці подій розповів Михайло Боцюрків - експерт Атлантичної ради та колишній речник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Білий дім активно працює з Конгресом щодо "важливості та терміновості" коштів для України - Карін Жан-П’єр
Адміністрація президента США Джо Байдена сподівається на продовження двопартійної підтримки України в Конгресі і веде постійні перемовини із законодавцями щодо важливості та терміновості виділення коштів на українські потреби. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу у понеділок, 14 серпня.
"Що стосується нашої взаємодії з Конгресом, то високопосадовці адміністрації Білого Дому, включно з директоркою адміністративно-бюджетного управління Шаландою Янг і нашим відділом із законодавчих питань, мали численні особисті розмови та телефонні дзвінки із законодавцями на місцях від обох партій. Представники адміністрації ведуть ці перемовини для того, щоб пояснити нагальні потреби та підкреслити терміновість цього запиту", - пояснює речниця Білого Дому.
Під час брифінгу журналісти зауважили, що у Конгресі спадає двопартійна підтримка ініціатив, що стосуються України. Втім, за словами представниці Білого Дому, адміністрація вдячна американським законодавцям за підтримку Києва, яку вони демонстрували донині, та сподівається на незмінності єдиної позиції у цьому питанні.
"Як ви знаєте, це повномасштабне вторгнення з боку Росії. І ми впевнені, що ця підтримка продовжиться, оскільки ми разом працюємо над тим, щоб український народ мав усе необхідне для продовження мужньої боротьби за свою свободу. Це те, що ми сподіваємось бачити й надалі (двопартійну підтримку ред.), і ми віримо, що так і буде", - заявила Карін Жан-П’єр.
Речниця Білого дому наголосила, що це боротьба українського народу за власну незалежність проти загарбницької, неспровокованої війни РФ.
"Я нагадаю вам, що наша підтримка була втілена двопартійним шляхом, і ми віримо, що вона й надалі триватиме на двопартійному рівні. Український народ бореться за свою демократію, бореться за свою свободу, і ми вважаємо, що важливо продовжувати їх підтримувати. І не забуваймо, що це неспровокована, повномасштабна війна РФ проти українського народу", - підсумувала Карін Жан-П’єр.
У п’ятницю, 11-го серпня, Білий Дім звернувся з офіційним запитом до Конгресу США, щодо виділення понад 40-ка мільярдів доларів на додаткове фінансування. Із цієї суми в середньому 24-ри мільярди доларів прописано на витрати, пов’язані з Україною. Зокрема, понад 13 мільярдів доларів - на військову допомогу та 8,5 мільярдів доларів для економічних та гуманітарних ініціатив. Окрім того, в запиті прописані гроші на протидію злочинній діяльності групи Вагнера, зокрема, в країнах Африки.
Дивіться також: Білий дім просить у Конгресу додаткове фінансування Україні
- Голос Америки
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні. Відео
Пентагон оголосив додаткову військову допомогу Україні на двісті мільйонів доларів.
- Голос Америки
"Неприйнятна ескалація" - Держдеп про ситуацію з кораблем Sukru Okan у Чорному морі
Заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів у водах Чорного моря, будуть розглядатися як потенційні перевізники військових вантажів, є "неприйнятною ескалацією." Про це під час брифінгу в понеділок, 14 серпня, заявив речник Державного департаменту США Ведант Пател, коментуючи ситуацію із суховантажним судном Sukru Okan у Чорному морі.
"Це, на наш погляд, неприйнятна ескалація, яка ще раз демонструє відповідальність Москви за те, що зерно не потрапляє туди, куди воно має бути доставлене", - сказав Пател.
Він нагадав, що, за даними Міністерства закордонних справ України, з моменту припинення участі Москви в Чорноморській зерновій ініціативі, Росія атакувала 26 об'єктів портової інфраструктури та знищила понад 220 тисяч тонн зерна.
"Ми продовжуємо уважно стежити за цією ситуацією. І ми, звичайно ж, стурбовані тим, що російські військові можуть розширити свої цілі щодо українських зернових об'єктів, включивши до них напади на цивільні судна у Чорному морі", - наголосив Пател.
Речник Держдепартаменту США наголосив, що Росія повинна "негайно знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи."
"Це те, що, як ми знаємо, працює. Це спрацювало на понад 32 млн тонн зерна. І це відіграло важливу роль у стабілізації світових цін, а також стало ключовим фактором того, щоб зерно потрапляло туди, куди йому потрібно потрапити", - сказав Пател.
Міністерство оборони РФ заявило, що 13 серпня російський патрульний корабель відкрив попереджувальний вогонь, оскільки капітан корабля Sukru Okan під прапором республіки Палау, що прямував до українського порту Ізмаїл, нібито не відреагував на прохання зупинитися для огляду. У Москві твердять, що після того судно оглянули, і воно продовжило шлях.
У заяві від 14 серпня Міністерство закордонних справ України засудило "провокативні дії" Російської Федерації в Чорному морі щодо судна Sukru Okan.
"ВМС РФ грубо порушили Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права. Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз для свободи навігації та безпеки торговельного мореплавства в Чорному морі", - заявили у МЗС України та закликали міжнародну спільноту "вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі."
Раніше у Міноборони РФ, повідомлення якого цитували російські ЗМІ, заявили, що всі судна, що прямуватимуть в українські порти з опівночі, 20 липня, незалежно від прапора, Росія розглядатиме як такі, що залучені до воєнного конфлікту.
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