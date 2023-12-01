Верещук: у політичного та військового керівництва України немає жодних розбіжностей

У політичного та військового керівництва України немає розбіжностей щодо того, як вести війну та повертати тимчасово окуповані Росією території. Про це в інтервʼю Голосу Америки заявила віцепремʼєрка України, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Я не бачу жодних розбіжностей. Хоча я розумію, звідки беруться такі розмови. Росії дуже вигідно використовувати будь-який політичний підтекст, контекст, натяк, акцент, букву навіть — аби вкинути кістку розбрату”, — сказала Ірина Верещук.

За її словами, розуміння є також і на неформальному рівні.

“Я не знаю, чи це правильно, але я це скажу. Нещодавно був день народження в Андрія Борисовича Єрмака. В робочому порядку через декілька днів я прийшла привітати, і бачила там Валерія Федоровича Залужного, разом з командувачами. Вони абсолютно нормально спілкувались, вітали один одного. Бачила Володимира Олександровича [Зеленського], всіх бачила в одному гроні — людей, які поважають одне одного. Я чула їхні слова. І я не маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича, який говорив їх абсолютно відкрито, щиро — таким, яким він і є”, — розповіла Ірина Верещук.

Я не маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича [Залужного].

“Я вважаю це зайвим обговорювати. Але тим не менш, вважаю за потрібне засвідчити: я сама це бачила, і буду ще раз і ще раз наполягати. Немає жодних конфліктів. Це все штучно створюване тло, бо так легше: розділяй і володарюй. Ми вже сто років тому це проходили. Ми двісті років тому це проходили. І в нас немає жодного права, ані морального, ані юридичного зрадити сьогодні український народ”, — додала віцепремʼєрка.

Останнім часом в українському та міжнародному медіапросторі зʼявились думки щодо начебто розбіжностей у військовому та політичному керівництві України, зокрема у баченні того, як вести війну.

На цьому тлі бурхливе обговорення викликали також заяви депутатки від “Слуги Народу” Марʼяни Безуглої. У своїх соціальних мережах вона критикувала головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і закликала до відставки військового керівництва країни.

Згодом у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання Марʼяни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки через “незадовільну роботу на посаді”.