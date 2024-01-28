Росії стикається з проблемами продажу тихоокеанської нафти: Reuters

Згідно з інформацією двох трейдерів й судноплавними даними, понад десяток танкерів, завантажених 10 мільйонами барелів російської сирої нафти сорту “Сокіл”, застрягли й вже протягом кількох тижнів перебувають неподалік узбережжя Південної Кореї, не маючи змоги продати цю нафту через санкції США та проблеми з оплатою. Про це в ексклюзивному матеріалі повідомляє агентство Reuters.

Обсяги, що становлять 1,3 мільйона метричних тонн, відповідають більш ніж місячному видобутку проєкту “Сахалін-1”, колись головного підприємства американської компанії Exxon Mobil, яка вийшла з Росії після вторгнення РФ в Україну.

“Сахалін-1” став однією з перших пострадянських угод в Росії, укладених в рамках домовленостей про спільне виробництво. Коли Exxon Mobil вийшов з країни у 2022 році, виробництво впало майже до нуля і відтоді повністю не відновилося.

Труднощі з продажем сорту “Сокіл” стали однією з найбільш серйозних проблем, з якими зіткнулася Москва після введення санкцій заходом, і одним із найсерйозніших зривів у експорті російської нафти за два роки.

Вашингтон заявив, що хоче, щоб санкції сприяли зменшенню прибутків для президента Володимира Путіна та його воєнної машини в Україні, але не спричинили зривів надходження потоків російських енергоносіїв на світові ринки.

Минулого року США ввели санкції проти кількох суден і компаній, які займалися транспортуванням “Сокола”.

Згідно з даними LSEG, Kpler та інформацією трейдерів, станом на п’ятницю, 26 січня, 14 суден, завантажених “Соколом”, застрягли біля південнокорейського порту Йосу, включаючи 11 суден типу “Афрамакс” (судна, які можуть транспортувати вагу до 120 000 метричних тонн) і трьома дуже великими нафтоперевізниками (судна, які можуть транспортувати вагу до 250 000 метричних тонн).

Обсяг нафти, що перебуває на танкерах, відповідає 45-денному видобутку з “Сахаліна-1”, що в середньому становить 220 000 барелів на день.

Супертанкери (дуже велики нафтоперевізники) La Balena, Nireta та Nellis із приблизно 3,2 мільйонами барелів на борту (430 000 метричних тонн), які зараз перебувають біля південнокорейського порту Йосу, діють як плавучі сховища для російської нафти, повідомили джерела Reuters, а також дані Kpler і LSEG щодо судноплавства.

Дані показали, що супертанкери раніше приймали нафту з кількох суден типу “Афрамакс” - від судна до судна. Передача нафти з менших суден на більші може заощадити на фрахті.

Решта нафти “Сокіл”, завантаженої з листопада по січень, зберігається на менших суднах типу “Афрамакс” (здатних транспортувати 500-800 тисяч барелів) – “Кримськ”, “НС Командор”, “Острів Сахалін”, “Літєйний проспект”, “НС Століття”, “НС Лев”, “НС Антарктика”, “Ягуар”, “Восточний проспект”, “Павел Черниш” і “Віктор Тітов”.

Постачання нафти “Сокол” до компанії Indian Oil Corp були відкладені через проблеми з оплатою, що змусило найбільший нафтопереробний завод Індії використовувати свої запаси та купувати більше нафти з Близького Сходу.

Джерело, близьке до Indian Oil Corp, повідомило, що компанія не очікує отримати будь-які постачання “Соколу” найближчим часом через розбіжності щодо того, яка валюта буде використана для оплати.

Indian Oil Corp є єдиним державним нафтопереробним підприємством, яке має річну угоду про купівлю різноманітних російських сортів нафти, включаючи “Сокол”, у російської нафтової компанії “Роснєфть”.