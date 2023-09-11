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Напади на зернову інфраструктуру України є ознакою розпачу Путіна - глава МЗС Британії
Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світуДжеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Британії
Росіяни застосували "декілька ракет" під час нападу на цивільне вантажне судно 24 серпня цього року. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив депутатів британського парламенту, посилаючись на розсекречені дані розвітки, як зазначає британське видання The Guardian.
Посилаючись на дані МЗС Британії, видання пише, що росіяни атакували судно під прапором Ліберії, яке на той час перебувало в порту Одеси. Серед ракет, які застосовували війська РФ, були дві крилаті ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.
Усі російські ракети було успішно знешкоджено українською системою ППО, і судно не постраждало, зазначило британське МЗС.
"Попри поразку [нападу], це яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України", – йдеться в заяві британського МЗС, яку цитує інформаційне агентство AFP.
Коментуючи напад, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав: "Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він у розпачі".
"Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", - додав Клеверлі, якого цитує The Guardian.
Уряди США і Великої Британії раніше попереджали про те, що Росія може вдатися до атак на цивільні судна в Чорному морі, на додаток до ударів по українській портовій і зерновій інфраструктурі, зазначає Reuters.
Своєю чергою, Сунак у промові в парламенті зазначив, що Росія лише за місяць знищила понад 270 000 тонн збіжжя, що є достатньо, щоб "прогодувати мільйон людей протягом року", зазначає інформаційне агентство AFP.
"День за днем його дії спричиняють жахливі страждання в Україні, порушуючи статут ООН, і загрожуючи європейській безпеці та перериваючи глобальні [ланцюги] постачання енергії", – додав він.
Сунак наголосив, що Україна має право вести торгівлю, користуючись міжнародними водами, та моральне право годувати світ своїм зерном. Також, за його словами, які цитує The Guardian, вже два роки Володимиру Путіну "не вистачає сміливості зустрітися віч-на-віч з колегами з "Групи двадцяти".
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Вашингтон поки не змінив позицію щодо надання Києву ATACMS - Держдеп
Вашингтон поки що не змінив позицію щодо надання Києву ATACMS, однак перемовини тривають як в середині уряду США, так і з українськими та іншими західними партнерами. Таку заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час брифінгу в понеділок, 11-го вересня.
Журналісти попросили речника прокоментувати нещодавнє інтерв’ю президента Зеленського американському журналісту Фаріду Захарії, в якому президент України сказав, що сподівається вже цієї осені отримати від США балістичні ракети високої дальності ATACMS. Відповідаючи на запитання, чи змінилась позиція США щодо надання Україні ATACMS, Міллер відповів: "Не змінилась".
"Ми завжди оцінюємо військову допомогу, яку ми можемо надати Україні: і що доцільно надати у певний період, і що ми можемо надати, а також, чи можуть наші союзники та партнери, які входять до цієї коаліції, надати відповідну допомогу. Це питання, яке ми продовжуємо розглядати та обговорювати, але на даний момент в нашій позиції не відбулося жодних змін", - зазначив речник Держдепу США.
На уточнююче запитання, чи вважають США, що ATACMS будуть ефективною зброєю для українського контрнаступу, Міллер зауважив, що хоча нинішня позиція Вашингтону залишається незмінною, але перемовини тривають.
"Я скажу так: це розмови, які тривають, які ми ведемо з нашими українськими колегами, а також розмови, які ми ведемо всередині уряду Сполучених Штатів. У нас немає нової позиції для оголошення на даний момент", - відповів Міллер.
Сьогодні ж, 11 вересня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін не обов'язково повторюватиме рішення США, якщо Вашингтон зважиться надати Україні ракети великої дальності ATACMS.
“У цій війні немає автоматизму”, — сказав Пісторіус. За його словами, Німеччина ще не вирішила, надавати чи не надавати Україні свої ракети Taurus.
Речник Державного департаменту США Міллер під час брифінгу також назвав успіхом спільну заяву лідерів країн-членів G20, яку вони зробили по завершенню саміту в Індії, зокрема в частині, яка стосується України. За його словами, країни G20 мають різні погляди, відтак спільна заява, в якій наголошується на повазі до територіальної цілісності та суверенітету, є успішною.
"Ми абсолютно переконані, що це був успіх. І перш за все, це стосується спільної заяви. G20 – це велика організація, Росія є членом G20, Китай є членом G20, в цій організації присутні країни, які мають різні погляди. То ж ми вважаємо надзвичайно важливою спільну заяву цієї організації, яка закликає до поваги територіальної цілісності та суверенітету, а також наголошує, що ці принципи не повинні порушуватися. Тому що саме це лежить в основі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме ці основні принципи. Саме тому ми вважаємо, що це неймовірно важлива заява", - сказав Міллер.
Щодо інформації про візит лідера КНДР Кім Чен Ина до РФ, Міллер назвав це прикладом результативності санкцій, завдяки яким Москві доводиться просити про зброю лідера країни, яка перебуває у міжнародній ізоляції.
"Це означає, що йому (Путіну - ред.) важко підтримувати військові зусилля, тому він шукає допомоги від Північної Кореї. З точки зору нашої реакції на це, ми будемо дуже уважно стежити за результатами цієї зустрічі. Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії буде порушенням багатьох резолюцій Ради безпеки ООН. Ми авжеж агресивно застосовуємо санкції проти організацій, які фінансують військові дії РФ і продовжимо дотримання цих санкцій, а також без вагань накладемо нові санкції, якщо це буде доречно", - сказав Міллер.
Нагадаємо, Голос Америки раніше повідомляв, що українські посадовці поновили заклики до союзників на Заході надати Україні далекобійні ракети ATACMS.
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