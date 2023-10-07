Грузія, ЄС та США засуджують плани з розміщення бази ВМФ Росії в Абхазії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала незаконним намір Росії створити військово-морську базу в Абхазії та закликала міжнародне співтовариство до “жорсткої реакції” та засудження “цієї відвертої провокації”.

Зурабішвілі вважає, що такий намір становить пряму загрозу для Грузії, її європейським прагненням та безпеці у Чорному морі.

Також речник ЄС із зовнішньої політики Петер Станьо висловив серйозну стурбованість Євросоюзу російськими планами щодо створення військово-морської бази в Абхазії.

“Російська військова присутність в Абхазії та Південній Осетії є незаконною, порушує суверенітет Грузії, міжнародне право та власні міжнародні зобов’язання, взяті Росією, включаючи угоду від 12 серпня 2008 року [укладену за посередництва ЄС, - ред.]”, – йдеться в офіційній заяві Станьо.

За його словами, якщо Росія продовжить реалізацію заявлених планів, то це посилить напруженість і загрожуватиме стабільності в регіоні.

У Сенаті США заявили, що плани Росії побудувати військово-морську базу в окупованій Абхазії є грубим порушенням суверенітету Грузії.

Комітет із закордонних справ Сенату запевнив, що завжди відкидатиме російську окупацію Абхазії та Південної Осетії, і буде підтримувати Грузію в реформах, необхідних для просування на її євроатлантичному шляху.

МЗС Грузії закликало Росію припинити незаконну окупацію регіонів Грузії, які є її невід'ємною частиною.

Раніше цього тижня про намір Росії побудувати військово-морську базу на території Грузії оголосив абхазький політик Аслан Бжанія в інтерв'ю російській газеті “Известия”.

За його словами, відповідну угоду між Росією та Абхазією вже підписано. Кремль відмовився підтвердити цю заяву, інформує видання Financial Times.

В Абхазії вже є російська військова база, розташована на північному заході Грузії на межі з Росією.

Бжанія днями зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і висловив підтримку війни Росії в Україні.

Міністерство оборони Великої Британії припустило, що у зв’язку з новими атаками України в окупованому Криму діяльність Чорноморського флоту Росії рухається на схід.

Місце імовірної нової бази в Абхазії розташовано за 500 км на південний схід від Новоросійська, уздовж узбережжя Чорного моря, пише видання BBC.

В інтерв'ю російській газеті Бжанія заявив, що Абхазія координуватиме свою зовнішню політику із зовнішньою політикою РФ, а також, що має намір приєднатися до "Союзної держави поряд з Росією та Білоруссю".