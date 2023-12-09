Росія пропонує «добровільний внесок» у фонд боротьби зі змінами клімату. «Все можливе», щоб її заморожені активи не передали Україні

Росія заявила, що вивчає можливість використання своїх запасів золота, заморожених після її вторгнення в Україну, для фінансування фонду боротьби з погіршенням клімату для допомоги країнам, що розвиваються, повідомляє Reuters.

Гроші, що належать російській державі, були заморожені в західних фінансових установах після того, як Москва направила свої збройні сили в Україну в лютому минулого року. І нині Західні союзники України розробляють деталі, як передати ці гроші Україні як компенсацію за вторгнення.

Агентство Reuters зауважує, що пропозиція, яку російський представник з питань клімату висунув на саміті COP28 у Дубаї, виглядає як спроба Москви зробити «все можливе», щоб зупинити Захід від вилучення її заморожених запасів.

Представник Росії з питань клімату заявив у суботу, що його країна «розглядає можливість зробити добровільний внесок фінансів у фонд боротьби зі змінами клімату зі своїх заморожених національних золотих запасів, які зберігаються міжнародними організаціями».

«Це крок, продиктований необхідністю скоротити розрив між країнами, що розвиваються, і розвиненими країнами», – сказав представник Росії з питань клімату Руслан Едельгерієв.

Як зауважує Reuters, навряд чи цю пропозицію буде прийнято. Київ вимагає, щоб понад 300 мільярдів доларів, заморожених російських активів на Заході, були передані Україні для відновлення країни.

На Заході, серед експертів, політиків та громадських діячів, цю ідею також підтримують, але уряди в США та ЄС, де зберігається більша частина цих коштів, побоюються можливих наслідків цього кроку в майбутньому для своїх фінансових систем.

У повідомленні було використано інформацію Reuters.