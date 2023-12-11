Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, послідовно підтримував Україну. Але він, як й решта республіканців в Сенаті, проголосував проти початку розгляду законопроєкту, який міститиме підтримку України. «Чому?» - запитала Тетяна Ворожко сенатора після його виступу на Аспенському безпековому форумі у четвер у Вашингтоні.