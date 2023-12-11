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Сенатор-республіканець Джим Ріш: «Показуємо, що налаштовані серйозно». Чому республіканці голосували проти допомоги Україні. Відео

  • Голос Америки
Сенатор-республіканець Джим Ріш: «Показуємо, що налаштовані серйозно». Чому республіканці голосували проти допомоги Україні. Відео
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Сенатор-республіканець Джим Ріш: «Показуємо, що налаштовані серйозно». Чому республіканці голосували проти допомоги Україні. Відео

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Сенатор-республіканець Джим Ріш, високопоставлений член Комітету Сенату США з міжнародних відносин, послідовно підтримував Україну. Але він, як й решта республіканців в Сенаті, проголосував проти початку розгляду законопроєкту, який міститиме підтримку України. «Чому?» - запитала Тетяна Ворожко сенатора після його виступу на Аспенському безпековому форумі у четвер у Вашингтоні.

«Чому?» - запитала Тетяна Ворожко сенатора після його виступу на Аспенському безпековому форумі у четвер у Вашингтоні.

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