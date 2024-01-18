Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну. За розвитком подій у Вашингтоні стежить Юлія Ярмоленко
Що відомо про переговори Байдена із республіканців щодо пакету допомоги України? Відео
Президент Джо Байден зустрівся у середу 17 січня зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити продовження допомоги Україні та переговори щодо зміни імміграційної політики США, без чого республіканці фінансування для Києва схвалювати не бажають.
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