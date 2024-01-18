Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну. За розвитком подій у Вашингтоні стежить Юлія Ярмоленко