Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Що відомо про переговори Байдена із республіканців щодо пакету допомоги України? Відео

Що відомо про переговори Байдена із республіканців щодо пакету допомоги України? Відео
Embed
Що відомо про переговори Байдена із республіканців щодо пакету допомоги України? Відео

No media source currently available

0:00 0:12:44 0:00
Direct link

Президент Джо Байден зустрівся у середу 17 січня зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити продовження допомоги Україні та переговори щодо зміни імміграційної політики США, без чого республіканці фінансування для Києва схвалювати не бажають.

Після зустрічі спікер Майк Джонсон заявив, що республіканці далі наполягають на змінах, які мають відбутися на кордонах, перш ніж вони будуть готові обговорювати Україну. За розвитком подій у Вашингтоні стежить Юлія Ярмоленко

Форум

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG