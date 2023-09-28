Другі дебати республіканців у США пройшли за відсутності Трампа, але позначились гострими дискусіями

Сім політиків, які змагаються за право представляти Республіканську партію на президентських виборах США різко сперечалися під час дебатів у середу ввечері. Кожен з них намагався виділитись, щоб стати головним суперником колишнього президента Дональда Трампа, який має найбільші шанси стати єдиним кандидатом від партії на виборах президента 2024 року, попри те, що проти нього висунуто чотири кримінальні обвинувачення.

Трамп, як і минулого місяця, зневажив дебатами, спонсорованими партією, що негайно викликало докори з боку двох його опонентів.

«Дональд Трамп зник безвісти», — сказав губернатор Флориди Рон Десантіс, найбільш рейтинговий суперник Трампа, який займає друге місце в національних опитуваннях. «Він повинен бути на цій сцені, щоб відповісти, чому він додав 7,8 трильйона доларів» до державного боргу.

Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті сказав, що якщо колишній президент продовжуватиме уникати президентських дебатів республіканців, «ми називатимемо вас не Дональдом Трампом, ми називатимемо вас Дональдом Даком».

У той час як його опоненти дебатували в Президентській бібліотеці Рональда Рейгана в Каліфорнії, Трамп влаштував політичний мітинг у Мічигані, де бастують працівники великих автомобільних підприємств.

Під оплески прихильників колишній президент здебільшого критикував президента-демократа Джо Байдена та ігнорував республіканців, які боролися за те, щоб випередити його в боротьбі за висунення від партії. Він звинуватив «шахрая Джо в тому, що він створив мільйони робочих місць для Китаю», і сказав, що Байден підштовхував американців купувати електромобілі, які є надто дорогими для більшості домогосподарств США.

Повернувшись на сцену дебатів, інші республіканці обмінювались різкою критикою, сподіваючись завдати один одному нокаутуючий удар, який міг би дати їм перевагу, щоб далі битися проти Трампа. Модератори Fox News намагалися, часто марно, відновити контроль над дебатами.

Трамп вважає, що він стратегічно нічого не виграє, якщо з’явиться на тій самій сцені дебатів, що й його опоненти. Національне опитування RealClearPolitics, показує, що він має 56% підтримки серед виборців-республіканців і випереджає Десантіса на 42 бали. Інші республіканці відстають від колишнього президента ще більше.

У якийсь момент Десантіс прокоментував свій відрив від Трампа, сказавши: «Опитування не обирають президентів. Виборці обирають президентів».

Після того, як підприємець Вівек Рамасвамі заявив, що він використовував соцмережу TikTok, що належить Китаю, щоб охопити молоде покоління американців, Ніккі Гейлі, колишня посол США в ООН в адміністрації Трампа, дорікнула Рамасвамі, сказавши: «Щоразу, коли я чую вас, я бачу, що ці слова є ще трохи дурнішими».

Гейлі, колишня губернатор Південної Кароліни, також агресивно критикувала сенатора свого рідного штату Тіма Скотта, критикуючи його роботу в Сенаті США.

Колишній віцепрезидент Майк Пенс, який був другим в адміністрації Трампа, підтвердив свої консервативні погляди та сказав, що за роки роботи в Конгресі та як колишній губернатор Індіани він найбільше кваліфікований, щоб стати президентом.

Перспективний кандидат, губернатор Північної Дакоти Даг Бургум говорив про свої бізнесові здібності.

Після перших дебатів серед опонентів Трампа, загальнонаціональне опитування показало, що Трамп фактично збільшив свій відрив, навіть незважаючи на те, що він може провести тижні в залах судів у першій половині 2024 року за звинуваченнями в тому, що він незаконно намагався компенсувати свою поразку на виборах у 2020 році. Президент Джо Байден незаконно зберігав секретні документи національної безпеки, коли залишив свій пост на початку 2021 року.

Опонентам Трампа було важко переконати виборців, що вони є кращими кандидатами, щоб балотуватися проти Байдена.

Серед учасників дебатів лише Крісті різко критикував Трампа за висунуті йому кримінальні звинувачення.

Колишній губернатор Арканзасу Аса Гатчінсон, ще один кандидат від Республіканської партії, який критикував Трампа, заявив, що він повинен вийти з президентських перегонів, не брав участі в дебатах, бо не виконав критерії Національного комітету Республіканської партії для участі в дебатах.

Критерії передбачали наявність щонайменше 3% підтримки в двох національних опитуваннях громадської думки або 3% в одному загальнонаціональному та двох опитуваннях у штатах, які проводять конкурс на номінацію на початку процесу — Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та Південній Кароліні.

Кандидатам також потрібно було мати щонайменше 50 000 унікальних фінансових донорів і підписати зобов’язання підтримувати особу, яка стане єдиним кандидатом від Республіканської партії.

Експерт із дебатів Мічиганського університету Аарон Калл сказав Голосу Америки, що семеро кандидатів у середу повинні були «прямо боротися з Трампом… незважаючи на його відсутність, інакше вони ризикують просто переставити шезлонги на «Титаніку», навіть якщо вони й надалі демонструватимуть хороші результати, вони не матимуть надії змагатись з Трампом, якщо не вступлять з ним у більш прямий контакт».

Однак під час дебатів кандидати спрямовували проти Байдена стільки ж, а то й більше, своєї люті, ніби вони брали участь у загальній виборчій кампанії, зокрема критикуючи його за те, що він з’явився у вівторок на пікеті, щоб підтримати працівників автомобільної промисловості.

Скотт сказав: «Джо Байден не повинен бути на пікеті. Він повинен бути на південному кордоні» з Мексикою, щоб зупинити нелегальних мігрантів від проникнення до США. Інші критикували те, як Байден керує економікою США; висока інфляція під час його перебування на посаді в Білому домі призвела до того, що мільйони домогосподарств у США відчували фінансові обмеження.

Дебати в середу відбулися за 3 з половиною місяці до першого голосування республіканців — партійних осередків у штаті Айова, за якими швидко відбудуться змагання в інших штатах.

Однією з ключових політичних дат є 5 березня, на яку заплановано партійні первинні вибори в більш ніж десятці штатів, через день після того, як у Вашингтоні має розпочатися суд над Трампом за звинуваченнями у втручанні у вибори — судова битва, яка може тривати кілька тижнів. Другий судовий процес за звинуваченнями в неправильному поводженні з документами національної безпеки має розпочатися 20 травня у Флориді.

Республіканці офіційно оберуть свого кандидата в президенти на національному з'їзді в липні.