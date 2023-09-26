США передали Україні перелік реформ, перед засіданням донорів

Сполучені Штати запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України, повідомляє Посольство США в Україні.

"Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами", - йдеться в повідомленні.

Результати обговорення щодо реформ не є умовою для оборонної допомоги, роз'яснили в Білому домі на запит Голосу Америки.

Напередодні засідання координаційної платформи донорів, що відбувається 26 вересня в Брюсселі, український уряд обговорює реформи з ЄС, а також зі США.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Twitter про свою розмову з генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та розширення Гертом Яном Купманом напередодні засідання донорів.

"Обговорили план щодо України - ключовий середньостроковий документ і продовжуємо втілювати ключові реформи: державне-приватне партнерство, будівництво, регіональний розвиток, верховенство права, тощо".

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн зустріч зі спецпредставницею з відновлення України Пенні Пріцкер. "Енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки - наші найперші напрями. Рухаємось у реформах на шляху до ЄС і НАТО", - твітує Шмигаль.

В Посольстві США також нагадали, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підкреслив важливість створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції.

"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", - заявив Байден.