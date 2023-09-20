Мапа СРСР, обійми з очільником Моссаду привернули увагу міжнародних журналістів на зустрічі Зеленського з Нетаньягу

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу міжнародні ЗМІ називають "серйозною" та "всебічною".

Зеленський та Нетаньягу зустрілися у вівторок, 19 вересня, в кулуарах Генасамблеї ООН. Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що зустріч була "дружньою" і що Нетаньягу пообіцяв продовжувати надавати Україні гуманітарну допомогу.

Зеленський, коли виходив з кімнати після зустрічі, назвав розмову “доброю”, повідомило видання Times of Israel.

Газета Israel Hayom та ізраїльські журналісти у X (колишня Twitter) пишуть про конфуз, який трапився під час зустрічі Зеленського та Нетаньягу.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю перед зустріччю попросив принести лідерам країн мапу світу. Мапа, яку співробітники поспіхом принесли на зустріч у будівлі ООН, була надрукована у 1960-х роках, і не зображує незалежну Україну, а містить Радянський Союз. За 10 хвилин до початку зустрічі конфуз помітили і мапу з СРСР прибрали. Фотографії цієї ситуації опублікувала у Тwitter журналістка Times of Israel Таль Шнейдер, вона припустила, що мапа потрібна була "можливо, щоб поговорити про радіуси дії різних систем захисту?".

Як повідомляє Times of Israel, Нетаньягу та Зеленський у вівторок потиснули руки і обмінялися люб'язностями.

Зеленський відзначив чисельність ізраїльської делегації. “У вас дуже велика команда. Це дуже дорого”, сказав президент України. У відповідь посол Ізраїлю при ООН Гілад Ердан сказав: “Багато людей хочуть брати участь”.

Таль Шнейдер опублікувала у Twitter фото делегації ізраїльського прем'єра. За даними Times of Israel, делегація України на цій зустрічі була значно меншою. Президента Зеленського супроводжували, серед інших, глава Офісу президента Андрій Єрмак та глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Після офіційної зустрічі, Зеленський та Нетаньягу поговорили десь 15 хвилин у форматі тет-а-тет.

“Атмосфера, коли помічники виходили з кімнати, була оптимістичною: Барнеа (очільник “Моссаду”) довго розмовляв з Єрмаком, а міністр зі стратегічних питань Дермер спілкувався з Кулебою. Ізраїльські джерела повідомили, що Нетаньягу та Зеленський домовилися залишатися на зв’язку, і зустріч була “серйозною та всебічною”, - описує атмосферу після зустрічі видання Times of Israel.

Політичний коментатор Axios Барак Равід опублікував відео рукостискання президента Зеленського та керівника ізраїльської розвідки “Моссад” Девіда Барнеи.

“Наприкінці зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу президент України Зеленський міцно обійняв директора розвідувального агентства “Моссад” Девіда Барнеу. Це може свідчити про те, що вони зустрічаються не вперше”, - написав Барак Равід із видання Axios.

Марк Регев, у минулому - ізраїльський дипломат і старший радник прем’єр-міністра Ізраїлю, який нині очолює Інститут дипломатії та міжнародних відносин Абби Ебана в Університеті Райхмана в інтерв'ю каналу 24NewsEnglish сказав, що Нетаньягу має балансувати між Україною, Росією та у відносинах з Іраном.

"Українці завжди просять більше підтримки, вони просять Ізраїль більше підтримки, просять країни Європи та Америки більше підтримки, їм потрібно більше, щоб захищати свою країну, це розуміло.

Я думаю, що Нетаньягу має балансувати. Ірансько-російські відносини стали значно ближчими. І, як ви знаєте, іранці надають ударні дрони росіянам. І Єрусалим хвилює, якою буде відплата росіян за це, як Росія буде розплачуватись. І є побоювання, що Росія може поставити Ірану певні системи озброєнь.

Гадаю, з точки зору Ізраїлю важливо зберегти важелі впливу. І, мабуть, важливо, щоб ми сказали росіянам: послухайте, ми цього не робитимемо, якщо ви цього не зробите. У міжнародних відносинах, особливо, коли маєш справу з такими режимами як російський, завжди добре мати за пазухою кілька карт", - аналізує ізраїльський дипломат Марк Регев.

Офіс президента України повідомляє, що Володимир Зеленський на зустрічі із Беньяміном Нетаньягу "поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті та повітряні удари, зокрема, з використанням дронів іранського виробництва, яких Росія продовжує завдавати по мирних українських містах, цивільних об’єктах і портовій інфраструктурі. Президент України висловив занепокоєння дедалі тіснішою військовою співпрацею Росії та Ірану".

Президент України попросив Ізраїль підтримати українську Формулу миру.